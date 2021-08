Experto en inversiones pronostica un bitcoin a u$s 100.000

El analista de Bloomberg, Mike McGlone, sostiene que bitcoin convirtió en nuevo soporte el nivel de u$s 40.000, y que está en camino hacia los u$s 100.000

Los mercados alcistas de bitcoin y ether solidificaron bases de soporte en junio y julio, señala el reporte de mercado Bloomberg Crypto Outlook, publicado este miércoles 4 de agosto. Específicamente sobre bitcoin, el reporte señala que ha construido una base sobre los u$s 30.000, que es similar al nivel de u$s 4.000, que sostuvo a inicios de 2019.

«Se han observado semejanzas en el rendimiento que ponen a bitcoin en camino hacia los u$s 100.000», afirma el jefe de estrategia de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone.

El reporte también afirma que el contexto macroeconómico actual favorece tanto a bitcoin como al oro. «El resurgimiento de las fuerzas deflacionarias indicado por la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y las materias primas en auge, son favorables al oro y a bitcoin. La reserva de valor analógica y la digital avanzan juntas», señalan los analistas.

Según el análisis de Bloomberg, la curva del precio de bitcoin ha estado por debajo de su promedio móvil de 20 semanas en su período más largo desde 2018-2019, lo cual sería un signo alcista. «La oferta está disminuyendo mientras que la demanda y la adopción están aumentando en la mayoría de los países que dan la bienvenida al discurso abierto y al capitalismo de libre mercado», afirma el estudio.

En el grafico siguiente, Bloomberg destaca las semejanzas de la posición actual del precio de BTC (barras), por debajo del promedio móvil de 140 días (línea dorada), que también ocurrió a finales de 2018. En ese momento, hace tres años, se produjo un repunte alcista en los meses siguientes.

El mínimo reciente de u$s 30.000 es equivalente al mínimo de u$s 4.000 en diciembre 2018. Fuente: Bloomberg Intelligence.

"Bitcoin está listo para convertir USD 40.000 en soporte. Este año es el mejor para que bitcoin dé el siguiente paso en su etapa de descubrimiento de precios y veamos un mercado alcista renovado", afirma el reporte.

Bitcoin como resguardo ante la inflación

En una prospectiva del segundo semestre del año, Bloomberg destaca ante los inversionistas los tres activos que considera dominantes: bitcoin, el oro y los bonos del tesoro a largo plazo.

"El hecho que los precios del metal y de los bonos del Tesoro han estado avanzando durante décadas, y recientemente han declinado, mejora su valor relativo, sin embargo, el oro parece cada vez más desnudo si no es emparejado con Bitcoin. Las criptomonedas representan un rápido avance tecnológico que ejerce presión sobre la inflación y la política monetaria expansiva que impulsa el mercado de valores", Bloomberg.

Ethereum también acompañaría la tendencia

Ethereum sigue mostrando mayores retornos que bitcoin, destaca el estudio. El índice de criptomonedas de Bloomberg, el Galaxy Crypto Index, repuntó 8% en julio y muestra un 105% de apreciación en 2021. Este índice está compuesto de 40% bitcoin, 40% ether y 20% de otras criptomonedas.

Por su parte bitcoin tuvo un repunte de 20% en julio y 32% en lo que va de año. Ethereum aparece rezagado en julio con 11%, pero domina ampliamente en cuanto a la apreciación anual, con 237%, señala Bloomberg.

En el momento de la redacción de este artículo, bitcoin registra una cotización de u$s 43.422. ether (ETH), la criptomoneda de Ethereum, superó este sábado 7 de agosto los u$s 3.000, por primera vez desde mayo. Registra en estos momentos la cotización de u$s 3.099.

