Didi busca marcar un récord en Wall Street: cuánto recaudaría el "Uber chino" en su salida a la Bolsa

La empresa fue recientemente valuada en u$s62.000 millones luego de una ronda de recaudación en agosto y está respaldada por SoftBank, Alibaba y Tencent

Didi presentó documentación para cotizar en bolsa, lo que podría representar la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una tecnológica este año, de acuerdo con información de CNBC.

Según el documento presentado el día de ayer, la empresa reportó una utilidad de u$s837 millones, antes de ciertos pagos a los accionistas, por lo que su utilidad neta fue de u$s95 millones en el último trimestre, mientras que tuvo ingresos de u$s6.400 millones en ingresos.

El año pasado, la empresa de servicios de transporte por aplicación tuvo ingresos de u$s21.600 millones. Entre el 2019 y 2020, los ingresos bajaron 10%, luego de que la pandemia de COVID-19 golpeó duro a China.

DiDi imparable

Por otro lado, la empresa fue valorada más recientemente en u$s62.000 millones luego de una ronda de recaudación de fondos en agosto, según los datos de PitchBook, y está respaldada por gigantes de la inversión como SoftBank, Alibaba y Tencent.

Asimismo, Bloomberg informó que la compañía podría tener una valuación de unos u$s100.000 millones en el momento de su OPI.

Uber vendió su incipiente negocio de tecnología de conducción autónoma a la puesta en marcha de Aurora Innovation en diciembre del año pasado.

Con esa valuación, Didi podría recaudar alrededor de u$s10.000 millones si vende el 10% de sus acciones, lo que la convertiría en la mayor OPI de una empresa de China en Estados Unidos desde la recaudación de u$s25.000 millones de Alibaba en 2014.

Pero además, en abril, la agencia Reuters informó que Didi había pidió a Goldman Sachs y Morgan Stanley que lideren su OPI.

A diferencia de Uber, Didi sigue invirtiendo mucho en hacer realidad los robotaxis autónomos, y ​​recientemente obtuvo la aprobación para probar vehículos autónomos en Beijing. Uber vendió su incipiente negocio de tecnología de conducción autónoma a la puesta en marcha de Aurora Innovation en diciembre del año pasado.

Fuente: El CEO.

Unicornio uruguayo llega a Wall Street

Esta semana se dará un acontecimiento histórico en el mundo de los negocios de Uruguay. La empresa tecnológica dLocal abrirá parte de su capital en Wall Street. Esta será la segunda empresa uruguaya en lograrlo, porque en 1999 la firma de Internet, StarMedia, cuyo cofundador y CEO era el uruguayo Fernando Espuelas realizó una oferta pública inicial (OPI) en el Nasdaq, recaudando u$s110 millones. StarMedia tenía su sede para Latinoamérica en Montevideo.

"Lo de dLocal es uno de los mayores hitos en la historia económica y empresarial de Uruguay", afirmó el economista Aldo Lema en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la empresa registró su OPI ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado bursátil en Estados Unidos.

El registro señala que se ofertarán 29,4 millones de acciones de 293 millones de acciones, lo que sería un poco más del 10% de la propiedad, a un precio indicativo de entre u$s16 y u$s18 por acción en el Nasdaq bajo el símbolo "DLO".

El documento ante la SEC indica que dLocal estima obtener un neto de aproximadamente u$s 69,9 millones, asumiendo un precio de la OPI de u$s 17 por acción, que es el punto medio del rango de precio incluido. Asimismo, esto ratificaría su valuación de u$s 5.000 millones.

Por otro lado, Los coordinadores globales de la operación son los bancos J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley. Además de estos, actúan como colocadores Bank of America Securities, HSBC y UBS Investment Bank.