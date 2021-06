El Gobierno tiene un plan para Tierra del Fuego: ¿cómo se transformará la matriz productiva de la Isla?

El proyecto planea contribuir en la ampliación de la matriz productiva, generar empleo calificado y valor agregado en la economía del conocimiento

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participó hoy de la presentación del proyecto "Río Grande ciudad Tecnológica y del conocimiento", que tiene por objetivo contribuir en la ampliación e integración de la matriz productiva, generar empleo calificado y valor agregado en la inserción plena en la economía del conocimiento.

El proyecto, presentado por el intendente de la ciudad fueguina, Martín Pérez, busca fomentar las actividades que se desarrollen a través del uso intensivo del conocimiento, en especial, la industria del Software, de los Videojuegos y de Producción Audiovisual.

"Este proyecto es la forma de transformar una ley nacional como la de Economía del Conocimiento en una iniciativa con perspectiva de corto, mediano y largo plazo al desarrollo de esta actividad en Río Grande. Este conjunto de incentivos planteados es el camino adecuado, es el que va permitir que haya un incentivo para que se desarrollen decenas de inversiones, para que se generen las condiciones para capacitar más chicos de Tierra del Fuego, de Río Grande, en este sector estratégico, aumentar el empleo de calidad, generar mayor generación de vínculos con el territorio y mayores exportaciones. La adecuada articulación del sector público y el sector privado es el camino para que estas políticas puedan tener el éxito que todos anhelamos", afirmó Kulfas.

Y añadió: "Tierra del Fuego es la provincia donde más ha crecido el empleo privado en el último año, y esto ha tenido que ver con las políticas nacionales, provinciales y municipales. Todavía falta mucho por hacer, pero la manera de seguir creciendo en la producción y el empleo es diversificar la matriz productiva a distintas actividades que se pueden desarrollar en la provincia. Queremos terminar esta década con más empleo, con más exportaciones, con una macroeconomía más equilibrada para Argentina, con más oportunidades que permitan sacar a tantos compatriotas que están en la pobreza".

Por su parte, el intentendente de Río Grande explicó: "Este proyecto que va a consagrar, si los concejales lo deciden, a Río Grande como una ciudad tecnológica. Tiene que ver con un camino que se viene llevando adelante a nivel cuidad y provincial también, que implica pensar en el desarrollo de Tierra del Fuego desde una matriz productiva más amplia, más diversificada, con más integración".

En cuanto al enfoque adoptado por el gobierno nacional sobre su jurisdicción, describió: "Este proyecto de ordenanza surgió a partir de la visita del Ministro Kulfas meses atrás, en la que nos planteó cuál es la mirada que tiene el Gobierno nacional respecto al futuro de Tierra del Fuego. En ese futuro Río Grande tiene una enorme capacidad y especialización que tenemos que empezar a desarrollar definitivamente para que se consolide como una ciudad del conocimiento.".

"Juntos vamos a poner a la ciudad de pie y acompañar al Gobierno nacional en este proceso de reconstrucción de la Argentina, que va a comenzar a partir de la consolidación y construcción de nuevos puestos de trabajo, de una industria fuerte y de una Tierra del Fuego que se siga desarrollando para beneficiar la economía nacional", sumó

Tierra del Fuego, la provincia apuntada por el gobierno para ser el polo tecnológico del país

El proyecto, además, apunta a la conformación de un fondo de financiamiento municipal (FONTEM) integrado por recursos públicos y privados con un piso del 2.5% de la recaudación municipal que está orientado a solventar la capacitación y formación de talentos y la generación empresas de base tecnológica.

También, se creó el Registro Municipal de Empresas y Emprendedores de la Economía del Conocimiento (REMEEC) en los que se establecen las condiciones para acceder a los beneficios del FONTEM y se conforma el Sistema de Centros Municipales para el Desarrollo Tecnológico RGA conformado por espacios de producción de conocimiento que fomentarán la participación del conjunto de la población, aprovechando la sinergia entre las plataformas y equipamientos digitales, la inclusión digital y la cultura emprendedora.

Presente también en el encuentro, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, aseguró: "Para nosotros gobernar es crear trabajo y esta ordenanza significa eso. Este proyecto marca un derrotero del nuevo perfil productivo, porque propone diversificar la matriz productiva para darle mayor sustentabilidad a todo el territorio con perspectivas de realización personal para combatir el desarraigo pero también de realización colectiva."

La iniciativa también dispone la creación del Centro de Incubación y Aceleración de Negocios RGA (CIAN) con el objetivo incentivar y acompañar el crecimiento de los emprendedores y empresas locales de base tecnológica.

En materia de capacitaciones, se formó la Escuela Municipal de Artes y Oficios Digitales para formar talentos con perfiles tecnológicos en oficios digitales y fomentar la inserción de jóvenes en estos campos profesionales.

Con el objetivo de que los distintos actores que conforman el ecosistema local participen con su experiencia y aporten su saber en relación al rumbo y los objetivos de este proceso, también se dispuso la formación de un Foro Municipal de Economía del Conocimiento.

Al respecto, la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, afirmó: "El eje del desarrollo de capital humano para esta industria es casi tan importante como cualquier beneficio fiscal que podamos poner tanto de Nación como de provincia; sin el talento y sin las personas que trabajan en una industria como esta se hace difícil pensar en un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Felicitaciones por poner en la estructuración del proyecto a las universidades y al sector productivo. Ese es el ejemplo de una buena política pública que va a tener sus frutos".

De la presentación también participaron concejales de Río Grande; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el subsecretario de Nuevas Tecnologías y Ciudad Inteligente, Martin Porcel; el director general de Modernización, Jonatan Bogado; la coordinadora del Espacio Tecnológico, Guadalupe Díaz Kiernam; y autoridades de las universidades fueguinas UNTDF, UTN, la empresa Mirgor y la Cámara Argentina del Software.

Con la sanción de esta ordenanza, desde el Gobierno pretenden generar las condiciones necesarias para reconstruir el aparato productivo nacional y avanzar con pasos concretos hacia la economía del conocimiento aparte de ampliar e integrar la matriz productiva tecnológica y sostenible de la provincia.

Tierra del Fuego, el polo tecnológico de Argentina

Mientras la industria de la electrónica en Tierra del Fuego se recupera de la pandemia, comienza a tomar fuerza la construcción de un nuevo polo tecnológico basado en software.

Después de un año con poca demanda y una capacidad de producción limitada por los protocolos y el distanciamiento, que incluyó dos cierres totales, las industrias radicadas en Tierra del Fuego apuestan a un repunte de la producción.

Lo cierto es que además, de la actividad habitual de las plantas de ensamblaje y fabricación de artículos electrónicos, se espera que este año finalmente puedan materializarse algunos de los anuncios asociados al proyecto de construir un polo tecnológico en territorio austral.

Stand by

Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (AFARTE), explica a iProUP que el año pasado la industria fueguina comenzó el año con la enorme necesidad de que el consumo se dinamice para sobreponerse de un 2019 que fue el peor año de los últimos 10, en términos de producción y demanda.

La pandemia terminó de complicar, un escenario con grandes dificultades que se tradujo en la fabricación de 6,3 millones de celulares (la más baja de los últimos 14 años), contra los 7,5 millones producidos en 2019 y los 12 millones que salieron de la Isla en 2010.

La producción de televisores siguió una lógica similar y registró 2 millones de unidades, igual que el año anterior, pero un millón menos que los fabricados en un año normal.

"El año pasado verificamos restricciones en la oferta y en la demanda. No pudimos producir y la gente no compró, a pesar de los rumores de mayores ventas, que pudo haber sido un fenómeno en los segmentos de mayor poder adquisitivo, pero que no se verificó en los números", explica Hellemeyer.

Globant es una de las empresas tecnológicas que ya se instaló en Tierra del Fuego

Con las plantas trabajando de manera ininterrumpida desde octubre, el sector espera poder fabricar 7,2 millones de teléfonos móviles y 2,2 millones de TV este año.

Sobre la producción de computadoras no hay datos, porque prácticamente dejaron de fabricarse desde la eliminación de los aranceles de importación en 2017, que mató el incentivo para hacerlo localmente, en una apuesta que buscaba bajar los precios y resultó en una oferta de productos muy acotada y a valores totalmente dolarizados.

Juan Ignacio García, secretario de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego, agrega a iProUP que el sector arrastra muchos años de caída. No obstante, en 2020, pese a las complicaciones que trajo la pandemia, el panorama general terminó siendo relativamente bueno.

"Ya en el segundo semestre empezaron a normalizarse las condiciones, incluso se dieron buenos niveles de empleo pese al contexto, y ahora hay una leve tendencia a la recuperación", agrega.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, recomienda ampliar la matriz productiva de la Isla

El repunte de la industria estará condicionado por el escenario sanitario, la recuperación del mercado interno y la evolución del salario real que impactará en la demanda.

"El tipo de cambio está relativamente amesetado y la mayor parte de los insumos son importados. En ese sentido, hay un escenario de cierta estabilidad, habrá que ver qué pasa con la inflación. Este año seguramente sea mejor que el 2019 y el 2020, pero para que el sector se recupere hay que esperar que se consolide el crecimiento del salario real", estima.

Plan B

La isla cuenta hoy con 29 empresas de electrónica que dan empleo a 8.000 trabajadores de manera directa y 2.500 de forma indirecta. Pero no están trabajando al ritmo de otros años y no todas están plenamente operativas.

El Gobierno acaba de darle "una mano" al sector al firmar un acuerdo para la estabilidad de precios y el ingreso de los celulares a Ahora 12, pero busca ansiosamente un Plan B para que no dependa sólo de la electrónica.

El objetivo a corto plazo es recuperar los niveles de producción anteriores a 2019 y hay expectativas de que se renueve el subrégimen de Producción Industrial, que vence en 2023 y que permitió la creación de este polo electrónico que fabrica el 94% de los teléfonos celulares, televisores, aires acondicionados, microondas y electrónica para automóviles que se usan en el país.

Nicolas Falcone, gerente de Digital Fueguina, afirma a iProUP que la extensión del sistema es necesaria, pero deberá estar acompañada de políticas nacionales que incluyan entre otros temas la revisión de los impuestos internos para la importación de componentes que amenazaron la continuidad de las fábricas hace unos meses.

En febrero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recorrió las plantas fueguinas para conocer la capacidad instalada, en vistas de la posible actualización del régimen de beneficios, al que probablemente se incorporen algunos cambios.

Además, reafirmó la intención de ampliar la matriz productiva con la creación de un polo tecnológico que incentive la industria del conocimiento y el desarrollo de software.

El mensaje es claro: "Vender servicios que no tengan costos de transporte es un factor clave para el desarrollo, considerando que Tierra del Fuego está ubicada a 3.000 km de distancia de los principales centros de consumo y además es una Isla, lo que dificulta y encarece la logística todavía más", agrega García.

Juan Ignacio García, secretario de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego

Para eso, es central que las empresas se radiquen allí, además de atraer talentos. "Cerca del 50% del empleo formal viene de fábricas del subrégimen industrial y el 70% de la electrónica. Es una gran oportunidad para avanzar en otros nichos en los que hoy no tenemos presencia, porque el régimen de promoción no los abarca y nuestras industrias pueden complementarse con nuevas capacidades", señala.

Y agrega: "No entendemos esto como una matriz productiva que se abandona para tomar un perfil diferente, sino para incorporar nuevos sectores en su perfil productivo".

José María Louzao Andrade, vicepresidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), asegura a iProUP que Río Grande y Ushuaia tienen universidades con carreras de informática y tecnología, y además existe un subsector de videojuegos que está muy desarrollado.

"La industria del software en Argentina es muy potente, pero está más orientada a soluciones de Inteligencia Artificial, Machine Learning y análisis de datos, lo que se llama software blando", afirma.

Y añade: "No hay un gran desarrollo de software embebido y para que eso pase necesitás que coincidan desarrolladores de software con ingenieros electrónicos. Esa es la gran posibilidad que tiene Tierra del Fuego".

Por su parte, Walter Salama, CEO de Bitpatagonia, firma que tiene datacenters de blockchain en la Isla desde 2017, destaca que la provincia tiene recursos humanos en materia de tecnología, sistemas, robótica y electrónica formados, en muchos casos, en Japón, China y Corea del Sur.

Además, existe una tradición: las compañías también invierten en profesionales, y la firma acaba de cerrar un cupo de becas junto a organismos provinciales para la formación en blockchain.