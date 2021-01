WeWork no se da por vencido e insiste con salir a bolsa: esta es su estrategia para triunfar en Wall Street

La firma de Nueva York también explora la posibilidad de recaudar fondos de inversionistas privados luego de fallar en su primer intento de OPI

Luego de la polémica del año pasado, parece que finalmente WeWork está en conversación para volverse una empresa pública y debutar en la bolsa a través de una fusión con un SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

La firma de Nueva York también explora la posibilidad de recaudar fondos de inversionistas privados, a poco más de un año de haber fallado en su primer intento de oferta pública inicial (OPI), de acuerdo con una fuente familiar con las negociaciones.

El plan de OPI de la startup de oficinas compartidas se implementó de forma espectacular en octubre de 2019, debido a las extensas críticas contra su modelo de negocios y el estilo gerencial de su fundador Adam Neumann.

¿Dónde está parada WeWork?

Una fuente familiarizada con el tema dijo a Reuters que la compañía había hablado con al menos tres firmas en los últimos dos meses, pero advirtió que estas negociaciones pueden no ser exitosas.

Por su parte, el diario Wall Street Journal reportó que WeWork estaba en charlas con un SPAC afiliado a Bow Capital Management LLC, referente a un acuerdo que podría valuar a compañía dedicada al alquiler de oficinas, cerca de los u$s10.000 millones.

Por otro lado, una vocera de la empresa confirmó en un comunicado que la compañía analiza opciones, incluyendo un trato con una firma de cheque en blanco.

"Durante el año pasado, WeWork se ha mantenido enfocado en ejecutar nuestros planes para conseguir rentabilidad. El significativo progreso que hemos conseguido, combinado con una mayor demanda del mercado por espacio flexible, muestra signos positivos para nuestro negocio", dijo la compañía.

"Continuaremos explorando oportunidades que nos ayuden a acercarnos más a nuestras metas", agregó.

La empresa dedicada al alquiler de oficinas estaba valuada cerca de los u$s47.000 millones en 2019, pero su valuación se desplomó a cerca de u$s8.000 millones luego de que SoftBank se vio forzado a extender un financiamiento para salvar a la compañía.

Por su parte, SoftBank no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios por parte de Reuters.

Balance del 2020

El 2020 sin duda será recordado como el año azotado por la pandemia del covi19, la crisis económica que generó este virus y por los confinamientos aplicados en muchísimos países.

Por su parte, la empresa especializada al alquiler de espacios de co-working WeWork vio como su membresía general y sus ingresos se redujeron en el tercer trimestre, debido al duro golpe que recibió la compañía como consecuencia de la pandemia.

La firma con sede en Nueva York informó a sus empleados que, si bien las ventas de escritorios nuevos aumentaron ligeramente durante el trimestre, los ingresos cayeron 8% y las membresías totales bajaron 11% con respecto a los tres meses previos, según un correo electrónico del personal al que tuvo acceso la agencia de noticias Bloomberg.

Por otro lado, registró ventas por u$s 811 millones frente a un flujo de efectivo libre negativo de u$s 517 millones, lo que fue una mejora con respecto al tercer trimestre de 2019, cuando su intento de una abrirse a bolsa fracasó y la compañía tuvo que quemar un flujo de efectivo de u$s 1.200 millones.

Ante el complejo escenario, ha ido reduciendo continuamente sus arriendos, abandonando 66 ubicaciones y renegociando alquileres más bajos en más de otras 150. De este modo, finalizó el trimestre con 542 mil membresías en 859 ubicaciones.

"Si bien el Covid sigue presentando desafíos únicos e inciertos que debemos gestionar de forma activa, nuestros resultados de este trimestre muestran signos de una estabilización de métricas clave seleccionadas", escribieron en el correo electrónico el director ejecutivo Sandeep Mathrani y el nuevo director financiero, Benjamin Dunham.