La tarjeta de crédito plástica quedará en el pasado: ¿qué hacen Visa y Master para sobrevivir a lo que viene?

Luego de una carta que retumbó en el sector, los referentes de ambas partes llegaron a un acuerdo. ¿Pero qué hay detrás de la disputa que alertó al BCRA?

Luego de una larga espera, el 7 de diciembre entró en vigencia la nueva normativa para transferencias y pagos, iniciativa conocida en el sistema financiero como "Transferencias 3.0".

A pesar de ser ampliamente celebrado por todo el sector, en la previa de su llegada uno de los jugadores más importantes del mercado salió con los "tapones de punta" a criticar el sistema.

"Por los efectos nocivos en la confianza de los consumidores de Visa y por las vulnerabilidades de seguridad que el sistema plantea, reiteramos la gran preocupación que esta regulación plantea", reclamó la compañía en un documento enviado al Banco Central y firmado por Gabriela Rinaudo, country manager, y por Sylvia Constain, VP de Relaciones con los Gobiernos para América Latina.

Allí, Visa acusa a este nuevo sistema de "aprovecharse deslealmente" de su infraestructura. Luego, le pidió a Miguel Ángel Pesce, titular del BCRA, una "aclaración interpretativa" de la norma. Los días pasaron, el funcionario se reunió con los popes de la empresa y llegaron a un acuerdo.

"Consideramos que las aclaratorias de la normativa publicadas el viernes 4/12 sobre la Comunicación A7153, son un claro ejemplo de cooperación y entendimiento entre ambas partes, como también de un trabajo responsable, profesional y técnico", indican fuentes de Visa a iProUP.

Desde el BCRA aclaran: "No hubo cambio de norma, no se ve afectada la propiedad de ninguna empresa. Además, Visa y los bancos mantienen una negociación en la cual la entidad no es parte".

No obstante, detrás de esta carta enviada al Central subyace una tendencia global que pone en jaque el duopolio tanto de Visa como de Mastercard.

Disputa en progreso

"Es algo que no me sorprendió, que está sucediendo en otras partes del mundo. Visa está jugando dos estrategias en simultáneo: intenta mantener su posición de mercado y avanza en su nueva idea de dejar de ser una red de pagos internacionales y una ‘red de redes’", asegura a iProUP Ignacio Carballo, director del Ecosistema de Programas Fintech en UCA.

En este sentido, está comprando empresas vinculadas a las open API en la búsqueda de posicionarse como referente en la nueva tendencia de banca abierta.

Para Carballo "llamó la atención" la reacción de Visa ya que el Banco Central mantiene diálogo frecuente con referentes del sector (hubo casi 40 reuniones para definir detalles de Transferencias 3.0), en una mesa donde siempre la compañía estuvo al tanto.

No obstante, con su estrategia, "Visa pudo colocar en la mesa de negociación algunos ítems como los límites diarios para transferencias, que considera clave para la seguridad de sus clientes", asegura a iProUP Piedad Ortiz, economista de la consultora Economía Profesional.

Y agrega: "Esto la afecta considerablemente, ya que disminuye su flujo de ganancias. La obliga a ser más ágil, a invertir en desarrollos y a brindar soluciones para lograr un posicionamiento dentro de la nueva estructura que apunta a una mayor celeridad en las transacciones, disminución del uso de efectivo y mejores opciones para todos los usuarios del sistema, con tarifas competitivas".

Pero no es algo que solo ocurre en la Argentina

Cambio global

Pese a eso, tanto Visa como Master son conscientes de que el cambio no se combate poniendo trabas: todo lo contrario. Así por lo menos lo reflejan algunos movimientos que están realizando ambas:

Visa se alió con BlockFi , fintech especializada en criptomonedas . De este modo, los clientes podrán tener una tarjeta de crédito que recompensa a usuarios con Bitcoin . Terry Angelos, VP senior y director global de tecnología financiera, señala: "El objetivo es ayudar a empresas innovadoras a escalar con eficiencia. Tenemos visión positiva sobre el desarrollo de nuevas herramientas

, . De este modo, los clientes podrán tener una . Terry Angelos, VP senior y director global de tecnología financiera, señala: "El objetivo es con eficiencia. Tenemos sobre el desarrollo de Mastercard se unió con TransferGo para simplifizar transferencias internacionales desde cualquier tarjeta o cuenta bancaria. "Ofrecer a usuarios diferentes opciones de pago es la esencia de lo que hacemos. Queremos darles el beneficio de elegir qué método de pago se adapta mejor a sus necesidades", señala Milan Gauder, vicepresidente ejecutivo de Productos e Innovación

"En el mundo, ambas empresas están haciendo su mayor esfuerzo por no quedarse atrás: hay proyectos en criptomonedas, quieren ser ‘redes de redes’, se unen a fintechs. Hay una doble estrategia y una visión muy acelerada para no perder el tren", comenta Carballo.

Y suma: "A nivel global y de manera explícita se ve en distintos países y regiones alianzas con empresas. De una forma u otra, la idea es quitar la fricción, dar inmediatez e interoperabilidad. El mundo de los flujos monetarios tienen que ir hacia eso y es un fenónemo inevitable. El openbanking es muestra de ello".

"Esta coyuntura nos muestra una transformación a largo plazo en estas compañías, donde el compartir datos e inversiones que amplíen el uso de pagos sean necesarias para lograr continuidad dentro del ecosistema", suma Ortiz y agrega: "Podemos ver un mayor nivel de competencia, y cómo las autoridades están ayudando a que el sistema sea amplio e inclusivo".

Primeros pasos locales

La llegada de Transferencias 3.0 fue un hito a nivel local. Durante esta primera etapa se habilitó a que empresas aliadas comenzaran a utilizar un código QR interoperable para pagos en comercios. Solo al inicio, se habilitaron a más de 50.000 locales en todo el país.

En sus primeras horas, el sistema contó con transacciones que involucraron a los principales actores del mercado de pagos con QR: Banco Nación, Banco Provincia, Posnet-Fiserv y MercadoPago.

En esta primera etapa, el sistema sumó a tres grandes retailers: Farmacity, Burger King y la cadena de supermercados La Anónima, que operarán con pagos con transferencia y Fiserv (ex FirstData). Con el paso del tiempo se habilitarán unos 100.000 comercios, "dentro de los cuales habrá muchas estaciones de servicio YPF", detalla el director del Banco Central, Carlos Hourbeigt.

Entre sus características se destacan:

Interoperabilidad : se crea la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP) con una arquitectura abierta que permitirá interoperar a todas las cuentas (bancarias y de billeteras virtuales). El sistema abierto beneficia a todo el ecosistema con un estándar al que los actores se pueden sumar, aprovechando la economía de red y la escala de los pagos digitales

: se crea la (IEP) con una arquitectura abierta que permitirá (bancarias y de billeteras virtuales). con un estándar al que los actores se pueden sumar, aprovechando la economía de red y la escala de los pagos digitales Inmediatez : los comercios recibirán la acreditación en forma automática . Además, los pagos tienen carácter irrevocable : todas las transferencias entre cuentas de diferentes bancos y cuentas dentro de un mismo banco serán inmediatas, tanto para cuentas de personas humanas como jurídicas.

: los comercios recibirán la . Además, : todas las transferencias entre cuentas de diferentes bancos y cuentas dentro de un mismo banco serán inmediatas, tanto para cuentas de personas humanas como jurídicas. Económico : en el caso de los comercio, se termina con los gastos ocultos del manejo de efectivo (transporte, almacenamiento, seguridad)

: en el caso de los comercio, (transporte, almacenamiento, seguridad) Competitivo : abre la competencia para la provisión del servicio a comercios minoristas y barriales. Las comisiones tendrán un tope de 8 por mil. Los considerados MiPyMEs que adhieran no tendrán cargos durante los tres primeros meses de uso de la prestación, por los primeros 50.000 pesos que facturen cada mes. Podrán así ampliar a sus clientes las formas de pago.

: abre la a comercios minoristas y barriales. Las comisiones tendrán un tope de 8 por mil. Los considerados MiPyMEs que adhieran no tendrán cargos durante los tres primeros meses de uso de la prestación, por los primeros 50.000 pesos que facturen cada mes. Podrán así ampliar a sus clientes las formas de pago. Flexible: permitirá operar tarjetas, QR, DNI, solicitudes de pago y biometría (por ejemplo, huella digital).

"Con esta iniciativa adoptada por el BCRA, Argentina pasará a tener un sistema de pagos más moderno, ágil y avanzado, en condiciones de sustituir al efectivo con eficiencia y seguridad", concluyen a iProUP desde el Banco Central.