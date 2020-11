Si comprás muchos Bitcoins, ¿PayPal te cierra la cuenta?: mirá los comentarios de los usuarios de la plataforma

PayPal le envió un mensaje al usuario afectado en el que le decían que habían limitado permanentemente su cuenta "debido a un riesgo potencial"

Sin duda era un tema del que ya había cierto revuelo, sin embargo la polémica se volvió a desatar cuando un usuario de PayPal informó que su cuenta fue restringida luego de comprar y vender criptomonedas con demasiada frecuencia dentro de la plataforma.

Según informó el usuario estadounidense de Reddit, TheCoolDoc, PayPal le envió un mensaje en el que le decían que habían limitado permanentemente su cuenta "debido a un riesgo potencial".

Por su parte, el usuario dijo que había hecho al menos 10 transacciones con criptomonedas en una semana, comprando durante las caídas y vendiendo cuando el precio subía y que PayPal le había pedido información adicional por cada transacción.

¿Cómo fue?

"El sistema marcó mi cuenta pensando que estaba vendiendo artículos valorados en u$s 10.000 en una semana cuando no lo había hecho en los últimos 6 años que he tendido una cuenta de PayPal", dijo el usuario.

"Envié las cosas que necesitaban revisar con una foto de mi identificación y escribí 'PayPal Crypto' para cada transacción con criptomonedas porque, ¿qué más podía decir?", agregó.

PayPal le envió un mensaje al usuario que decía que: "ya no podía seguir utilizando la plataforma".

Pero además, en cuestión de horas, PayPal, aparentemente, le envió un mensaje decía que el usuario "ya no podía seguir utilizando la plataforma". Por su parte, el usuario declaró que los fondos restantes en su cuenta, que eran u$s 462, fueron retenidos durante 180 días, pero desde entonces utilizó otros medios para retirarlos.

Las restricciones

Desde PayPal impusieron un límite de u$s 10.000, aumentado recientemente a u$s 20.000, para las compras de criptomonedas realizadas dentro de una semana para los clientes en los Estados Unidos, un límite que el usuario de Reddit niega haber superado.

"Realmente sé al 100% que no hice nada malo y es un malentendido porque creen que hice más de 50 transacciones de compra/venta de artículos en un lapso de 1 semana, cuando solo fueron criptomonedas", dijo TheCoolDoc.

Pero además, PayPal anunció el 12 de noviembre que comenzaría a permitir a usuarios elegibles en los Estados Unidos usar criptomonedas parar comerciar y realizar pagos. El usuario de Reddit, Cryptix001, también informó tener problemas con la plataforma para manejar las transacciones de criptomonedas

"Les dije que estaba usando PayPal para transferir dinero de una de mis cuentas en línea a mi cuenta corriente principal (Coinbase a cuenta corriente) para evitar el largo tiempo de retiro. Nunca había tenido problemas para hacer esto hasta que fue una gran cantidad de dinero la que necesité para pagar algunas cuentas. Les tomó una angustiosa semana antes de que finalmente accedieran a liberar mis fondos. Nunca más volveré a usar PayPal", afirmó el segundo afectado.

Otro usuario sugirió que una explicación podría ser que la empresa pierde dinero con los usuarios que realizan transacciones de gran volumen.

La política de la plataforma establece que no se cobraran comisiones a los usuarios que compren o vendan criptomonedas hasta el año 2021, y que no se cobran comisiones por mantener criptomonedas.

El usuario de Reddit "bittabet" sugirió que una explicación parcial de las acciones de PayPal podría ser que la empresa pierde dinero con los usuarios que realizan transacciones de gran volumen.

"PayPal no es un exchange de criptomonedas, su servicio está pensado para que la gente pueda tener Bitcoin y luego gastarlo en sus comercios afiliados cuando activen esa capacidad", declaró el usuario de Reddit.

"Si vas a comerciar constantemente, ellos pierden un montón de dinero cubriendo esas comisiones ya que actualmente no están cobrando ninguna comisión. Su servicio se supone que es más como una cuenta bancaria de Bitcoin, no una cuenta de trading", agregó el tercer afectado.

No obstante, si la plataforma elimina las restricciones de su cuenta, TheCoolDoc dijo que "nunca más volvería a comprar un Satoshi de una criptomoneda" en PayPal, según publicó CoinTelegraph.