Habemus Ethereum 2.0: mirá qué se trata y cómo impacta en las inversiones 4.0

Una de las plataformas de redes más popular logró un hito histórico que comenzará a definirse el 1 de diciembre. Qué va a cambiar en el mundo cripto

Faltaban Pocas horas. Hasta los segundo eran claves para definir el futuro próximo de una de las redes más importante del mundo critpo: Ethereum. Finalmente, el 24 de noviembre venció el plazo para alcanzar el número concluyente de 524.288 ETH, garantizando que el lanzamiento de la fase O de ETHE 2.0 pueda producirse el 1 diciembre.

Ethereum en su versión 2.0 promete constituir un antes y un después dentro del ecosistema cripto. Entre las principales diferencias que trae, con la mejora de su estructura, se encuentra la culminación del proof-of-work, (POW) donde se requiere máquinas especializadas y de gran cantidad de consumo energético, para pasar a un sistema de Proof-of-Skate (POS) en el que cualquier usuario puede formar parte.

Con POS solo se requiere tener una computadora, una buena conexión a Internet, y por supuesto, tener ETH suficientes. Además, está actualización va a contribuir a mejorar la escalabilidad de la red, otorgando una mayor velocidad en las transacciones a un bajo costo.

Con la actualización se busca eliminar a los mineros La actualización permitirá mejorar la escalabilidad

"En vez de tener mineros, los validadores tienen que tener 32 ETHE, y así pueden realizar transacciones y participar del programa de recompensas que ofrece la blockchain. Esta actualización permite mejor la escalabilidad, mejorar las transacciones y procesarlas más rápido. Con Ethereum 1.O las comisiones se volvían muy caras a la hora de utilizarla", explica Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera de monedas virtuales Zerion.

Aunque Nahuel advierte que el proceso de Ethereum 2.0 se encuentra en una fase inicial y va llevar tiempo poder consolidarlo. "Ahora está preparada la arquitectura de la blockchain para que pueda llevarse a cabo".

Validar la tenencia

"En vez de validar a aquellos que tienen máquinas y resuelven problemas matemáticos, se va a validar la tenencia, ese el cambio que se producir ahora. Es importante porque hacer este paso requiere mucho conceso. Y más allá de si uno prefiere Ether o Bitcoin hay que destacar el gran trabajo que se hizo para llegar a este punto", resalta Matías Bari de SatoshiTango.

Matías agrega que para la persona que tenga Ether no va tener mucha implicancia, pero si lo va tener en el DeFi (Decentralized Finance). "La red Ethereum es mágica. No tiene techo. No se sabe hasta dónde se puede llegar. La gran mayoría de la gente la usa como un modo de ahorro, pero aquellos que estamos dentro de la industria nos va a facilitar la realización de numerosos proyectos. En especial, este año que están de moda las DeFi".

Se espera que puedan comenzar a operar más personas

Por su parte, Nahuel comenta que tanto los protocolos como las inversiones 4.0 que se desarrollen dentro de Ethereum 2.0 van a poder llegar a una mayor cantidad de personas. "La red se volvía muy cara e inusable al menos que estuvieras moviendo grandes montos de dinero, que para una persona normal del día al día no lo hace. Esto estaba pasando aun siendo una tecnología muy nueva, y esperamos que se pueda solucionar".

Nahuel aclara que las mejoras van beneficiar a las DeFi, porque la gran mayoría opera en esta red. "Hoy Ethereum es la red por excelencia de los desarrollos DeFi. Ya estaba estipulado que se produzca este avance, quizás se esperaba más para el año que viene pero la aceleración de la digitalización llevó a que se comience a implementar en diciembre. Fue un suceso cuando se pudo juntar los 524, porque este número significaba que la red podía comenzar a operar de manera segura, y poco vulnerable. Si no se iba a tener que espera siete días más.".

Todos los protocolos que funcionan actualmente se verán beneficiados con la implementación completa de Ethe 2.0. Entre los más destacados se encuentran:

Maker: es una plataforma de smart contrats que quiere traer estabilidad al mundo blockchain y crypto. Tienen dos tokens basados en la blockchain de Ethereum: Makercoin (MKR) y Dai (DAI).

Compound: es un protocolo de código abierto que permite trabajar en la creación de nuevas aplicaciones DeFi y que funciona con Ethereum.

Aave: es uno de los primeros protocolos DeFi y permite la creación de mercados de liquidez.

Uniswap: es un protocolo de intercambio descentralizado de provisión de liquidez. Es uno de los más importantes de Ethereum y con mayor dinero bloqueado en su interior.

Synthetix: es una plataforma para trading de derivados que permite la creación de tokens sintéticos de la economía real como commodities y acciones.

Implementación

De esta manera, la implementación de Ether 2.0 se va a producir en varias fases que comenzarán el 1 de diciembre. La primera implantación de Sharding, que son cadenas independientes que procesan transacciones dentro de ellas mismas pero que interactúan con Beacon Chain, va a permitir la disminución del trabajo de sincronizar toda la cadena, en cada transacción y que cada pago shard se enfoque en un trabajo más reducido. En una segunda fase denominada 1.5, se va eliminar completamente a los mineros POW, y pasará a ser solo POS.

Se espera que fase 2 se pueda comenzar a implementar en el 2021 aunque va a llevar tiempo en poder consolidarla. Será la implementación final de sharding donde toda la red va a operar en conjunto. Es decir, las cadenas shard van a poder procesar contratos inteligentes y ser explotadas en su totalidad para nuevos desarrollos.

"Las fases de implementación son estimaciones, y pueden cambiar con el tiempo, ya que los equipos de trabajo son diversos y se encuentran en diferentes partes del mundo", dice Nahuel Burbach.