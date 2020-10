Si tenés cuenta en PayPal, tenés que saberlo: qué pasará con las cuentas inactivas de Latinoamérica

La plataforma de pagos anunció que a aquellos usuarios que registren inactividad se los imputará con un cargo de 12 euros mensuales

PayPal es uno de los servicios más usados para realizar pagos por internet. Sin embargo, existe una gran cantidad de usuarios cuya cuenta se encuentra inactiva. Para evitar esto, la compañía ha anunciado que comenzará a cobrar una comisión a aquellos que no utilicen la plataforma en un espacio de tiempo prolongado.

Dada la longevidad de la firma, no es de extrañar que existan cuentas creadas a lo largo de los años y que, por diversas razones, han ido quedando en el olvido. La aparición de nuevas formas de pago o, incluso, la creación de cuentas paralelas así lo ha propiciado. No obstante, la nueva advertencia de PayPal es un buen recordatorio para poner fin a la presencia de uno en el servicio si no se le pretende dar uso en el futuro más cercano.

Ante una gran cantidad de cuentas inactivas la plataforma comenzará a cobrar una comisión de mantenimiento

La buena noticia para los usuarios de la Argentina y el resto de la región es que no serán serán afectados por estos costos. "PayPal informa que el cargo por cuentas inactivas no aplicará en los países de America Latina", afirmaron desde la empresa a iProUP.

Dar de baja una cuenta de PayPal

Cerrar la cuenta de PayPal es muy sencillo. El servicio pone las cosas fáciles a quienes quieran hacerlo de manera rápida, evitando así que se pueda producir ninguno de los citados cobros de mantenimiento en un futuro.

Primeramente, uno deberá dirigirse a la página web de PayPal, dado que esta gestión no puede realizarse desde la aplicación. Antes de proceder a la cancelación de la cuenta, la plataforma avisa de que es recomendable transferir el dinero que pudiera existir en la cuenta a su homóloga del banco y eliminar la información financiera que se tenga registrada en el servicio.

Una cosa importante a tener en cuenta es que la baja no se puede hacer desde la propia aplicación, sino desde el sitio

Esto último puede efectuarse desde el apartado Cartera, donde se hallan registrados los métodos de pago elegidos. Es importante que así se haga, en pos de poner fin a cualquier trazabilidad o dato financiero que pudiera permanecer online. Una vez completado, se podrá proceder a la baja definitiva de la cuenta.

Para ello, habrá que dirigirse al apartado de ajustes (el icono que simula un engranaje, ubicado en la zona superior derecha) y pulsar sobre Cerrar cuenta –en la parte inferior de la columna situada a la izquierda). Tras ello, PayPal solicitará una confirmación de que se quiere cerrar el perfil de manera definitiva. Tras completar los pasos, la baja será tramitada con éxito y ningún pago o cargo será efectuado de entonces en adelante, indicó Hipertextual.