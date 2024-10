Frente a la caída continua del consumo, poner la mirada sobre qué tipo de producto se le ofrece a los consumidores es clave. Por eso, el rol del Chief Product Officer (CPO) cobra relevancia y es cada vez más consultado.

Chief Product Officer: qué hace y cuánto gana

"Es el ejecutivo encargado de liderar la estrategia de producto de una empresa. Su rol implica supervisar el ciclo de vida completo de los productos, desde la idea hasta el lanzamiento y mejora continua", define Daniel Iriarte, director Asociado de Glue Executive Search.

Un CPO se asegura "que los productos desarrollados estén alineados con las necesidades del mercado y los objetivos de negocio. Esta es una posición clave para las empresas que dependen de la innovación constante para mantenerse relevantes en el mercado", remarca Iriarte.

En la actualidad, este talento "es demandado en industrias como consumo masivo, retail, energía renovables, fintech, telecomunicaciones, salud y telemedicina y automotriz, con foco en el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos", revela a iProUP Alejandro Servide, director de Profesional, Digital y Enterprise de Randstad.

A su vez, este especialista resalta que "la escasez de talento también alcanza a esta posición, ya que la velocidad de los cambios tecnológicos, la falta de formación especializada, los cambios de expectativas del consumidor, entre otros factores, hacen que las organizaciones no están encontrando perfiles que se ajusten a sus necesidades".

Es por esto que aquellos que están bien posicionados en el mercado pueden tener un salario "que esté comprendido en un rango de entre los 10 y 14 millones de pesos, más beneficios", afirma Servide.

"En los últimos años, el rol ha evolucionado debido a la transformación digital, la necesidad de innovación continua y la creciente importancia de la experiencia del usuario. Cada vez más, está involucrado en decisiones estratégicas clave, colaborando estrechamente con equipos de tecnología, marketing y ventas", afirma a iProUP Alan Burastero, CEO de Zula ciberseguridad.

En este sentido, Martín Gerding, director de Page Executive en PageGroup Argentina, señala que "antes la posición se enfocaba en el desarrollo duro del producto. Hoy, con más recorrido, el CPO piensa en la experiencia del usuario y en cómo aprovechar la inteligencia artificial integrada o las nuevas tecnologías, buscando hacer productos ágiles e intuitivos, que puedan adaptarse rápidamente a los cambios del futuro".

"Asumió un rol más estratégico dentro de las empresas, trabajando de la mano con el CEO, CFO y otros líderes para alinear los objetivos de producto con la visión empresarial global. Este enfoque busca que el desarrollo del producto impulse el crecimiento empresarial de manera más directa", resalta a iProUP Macarena Penas, directora y fundadora de HALO Executive Search.

Chief Product Officer: qué hace y cuánto gana

Hoy la nueva posición de CPO debe tener una visión clara a largo plazo para el producto, pensando en la evolución para satisfacer las expectativas de los usuarios en el futuro.

"Ya no solo debe liderar su diseño, buscar que sea atractivo y funcional para los usuarios y, dependiendo de la industria, intuitivo", dice Gerding.

A la vez, de manera transversal, "deberá ser capaz de liderar todo el proceso de desarrollo, desde la investigación inicial hasta su lanzamiento y posteriormente, teniendo en cuenta la experiencia de usuario, costos y beneficios, rentabilidad, inversiones y competitividad", suma el director de PageGroup Argentina.

"Hoy debe manejar conocimientos en áreas como inteligencia artificial, experiencia de usuario (UX) y metodologías ágiles", observa a iProUP Florencia Serra, Profesora de Dirección para la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano y Socia fundadora de DeLab Innovación.

Y agrega: "Esta evolución logró que los CPO no solo gestionen productos, sino que también se involucren en decisiones clave de tecnología y negocios, conectando áreas que antes operaban de manera más aislada".

Chief Product Officer: qué hace y cuánto gana

El CPO tiene un rol clave frente a la crisis inflacionaria y la recesión, "ya que puede identificar oportunidades para mejorar o ajustar los productos existentes, optimizando costos y generando nuevas fuentes de ingresos", dice a iProUP Nicolás Castro, cofundador & CPO de The Flock.

Entonces, uno de los mayores desafíos "es equilibrar la necesidad de innovar con las restricciones presupuestarias, ya que desarrollar productos de calidad puede ser costoso", suma Castro.

Además, en tiempos de crisis, añade el fundador de The Flock, "debe mantenerse en sintonía con las necesidades cambiantes del mercado, adaptando la estrategia del producto para seguir siendo relevante y competitivo sin perder de vista la rentabilidad".

Por todo esto, estos talentos deben tener "un conocimiento profundo en desarrollo de productos, investigación de mercado, gestión de proyectos y análisis de datos para tomar decisiones informadas sobre la evolución del producto", dice Castro.

Verónica Puentes, Automation Area Manager en Galicia, afirma a iProUP que "el rol requiere fuerte visión sistémica. Es necesario combinar la visión sistémica con la tecnología y también la visión de negocio para generar impacto real y tener la capacidad de desafiar los procesos y formas en las que se realizan las cosas".

"También necesita habilidades en liderazgo y comunicación para coordinar equipos multifuncionales. Este perfil puede provenir de distintas disciplinas como ingeniería, diseño de productos, marketing o administración", completa el CPO de The Flock.

Y se valoran, según Puentes, "los perfiles de innovación y pensamiento out of the box que logran combinar las tecnologías con soluciones diferentes para cada situación, y los que están permanentemente actualizados".

En definitiva, "el rol de CPO fomenta la colaboración y comunicación entre departamentos, y también facilita claridad al equipo sobre las prioridades y los objetivos. Esto es clave para reducir fricciones, optimizar la productividad y aumentar la eficiencia", resume Mauro Carballo, Design Director de Ecloud Agenc.