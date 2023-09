"Trabajo cuando quiero mientras viajo por el país o el mundo": ya impacta la cantidad de nómades digitales

El sueño de ser un nómada digital: los secretos para trabajar desde cualquier lugar y los países que ofrecen más ventajas estos talentos

El talento local es el más atractivo del mundo para empresas que buscan profesionales freelance. Pero cada vez más argentinos van un paso más allá y buscan ser nómades digitales: es decir, un día trabajar en Buenos Aires, otro en México y a la semana en Madrid.

El modelo pega fuerte en el país. Según cifras de WeWork y Michael Page provistas a iProUP:

Casi uno de cada cuatro millennials (nacidos entre 1980 y 1997) fueron o son nómades digitales. Esto equivale a 1 millón de personas

(nacidos entre 1980 y 1997) La mitad trabajaba en relación de dependencia y el 30% como freelancer

El modelo es tentador: 9 de cada 10 encuestados valoran generar nuevas experiencias y mejorar su calidad de vida

Pero también seduce a empresas. Nicolás Germen, cofundador de Nomads BA, señala que obtienen el acceso a una comunidad global de talentos.

"Las firmas de optimizan la productividad al máximo, ya que esta modalidad evita interrupciones típicas de la oficina como breaks o conversaciones cortas con compañeros. Otro beneficio es la reducción de costos de mantenimiento, alquiler y electricidad", añade.

Las ventajas son aún mayores para firmas extranjeras. Stefano Rossi, cofundador y director de Seeds, asegura a iProUP que "acceden a profesionales de excelencia a costos competitivos". Y añade que "roles vinculados a perfiles de producto y diseño se está desplazando de EEUU a países como Argentina y Chile".

Natalia Jiménez, Gerente Regional para Latinoamérica Habla Hispana de Deel, asegura a iProUP que el acceso a profesionales de todo el mundo permite a las firmas "escalar el negocio más rápidamente a nuevos mercados, sin tener una entidad legal local que habilite esa contratación".

En el mismo sentido, Judith Irusta, Chief Operating & People Officer de Quales Group, completa que el flexiworking "se traduce en personas más motivadas y comprometidas, lo que, a su vez, impulsa la productividad y la calidad del trabajo".

Nómade digital: qué países buscan talento argentino

No solo las empresas y trabajadores obtienen beneficios: ciudades de todo el mundo buscan atraer nómades digitales, con programas específicos para atraer profesionales de alto nivel adquisitivo.

Rocío Mora Díaz, abogada de Valencia, España, dedicada al derecho de extranjería, comenta a iProUP que el país ibérico ya aprobó un permiso de visado de teletrabajo dentro de la Ley de Emprendedores. "Los teletrabajadores migran como autónomos, esto significa que se convierten en freelance o autónomos dependientes", asegura, y agrega:

Las compañías acceden a "un ahorro de seguridad social"

España se asegura "la migración de profesionales cualificados"

Por su parte, Croacia ofrece una visa especial y beneficios y hasta tiene un pueblo separado para nómades. Otro país muy elegido por los argentinos es Portugal: además de las facilidades de visado, promueve colivings rurales.

Lo mismo ocurre en Argentina: desde el año pasado, el Gobierno ofrece un visado especial por 180 días prorrogables, servicios de asistencia en línea y descuentos en alojamiento, transporte y actividades turísticas. La ciudad de Buenos Aires, por su parte, lanzó "Digital Nomads BA", un programa que brinda:

Un "kit de bienvenida", con la tarjeta SUBE y un chip SIM para el celular

Descuentos en traslado desde el aeropuerto del 40%

Tarifas especiales en alojamiento y hoteles, entre otros beneficios

Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo para los profesionales remotos según Nomad List, plataforma del rubro más importante a nivel global. Pero también el tipo de cambio genera que el destino sea económicamente atractivo para los extranjeros: el costo de vida es de "apenas" u$s1.665 al mes.

Ramiro Lusarreta viajó con su mujer e hijas a una veintena de países de Europa y Asia

Además, el último Reporte Global de Contratación de Deel arroja que la Capital Federal es el tercer destino más elegido a nivel global por los nómades digitales. "Ciudades como Buenos Aires marcan la pauta. Ofrecen una buena mezcla de cultura, gastronomía y espacios para trabajar", añade Germen.

Nómades digitales: la experiencia de los argentinos

"La pandemia nos agarró en Madrid. Desde que abrieron, decidimos salir en auto a recorrer y terminamos en el sur de Italia. Ahí nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo indefinidamente", narra a iProUP Ramiro de Lusarreta, director de la agencia digital Massive.

Lusarreta viaja con su mujer e hijas, y ya teletrabajó desde una veintena de países, entre ellos Portugal, España, Francia, Italia, Grecia Dinamarca, Suecia, Finlandia, Lituania, Estonia, Letonia y Uzbekistan.

"El paradigma de las dos tres o cuatro semanas de vacaciones al año me resultaba inconcebible: me apasiona viajar y no me conformaba con este modelo, por lo que creé mi negocio para que sea 100% digital", confía a iProUP Mariano Cadeneau, cofundador & CEO de la agencia de diseño web Típica Digital.

Su esposa también es nómada digital y residieron en casi 50 países. "Viajamos dos años por Sudamérica y recorrimos todo el continente, incluidas las tres Guyanas. También trabajamos en más de la mitad de Europa y alrededor de 10 países de Asia", completa.

En Oriente, cuenta Cadeneau, encontraron "un muy buen balance en cuanto a precios de comida, alojamiento y conectividad, pero la diferencia horaria es más complicada. Europa tiene mejor zona horaria y excelente conectividad, pero los precios son bastante más elevados que en Asia o Sudamérica, a excepción de los países del Este".

Mariano Cadeneau y 10 países de Asia

Vanessa Stefania Garriga es diseñadora UX. Si bien trabaja para Chile, hoy reside en Italia. "El formato me da mucha libertad en la forma en la que quiero vivir mi vida. Puedo ir una semana a otra ciudad a visitar amigos y no necesito esperar hasta mis vacaciones", comparte.

Santiago Valdovinos es VP of Delivery en Alto y desde marzo recorre el mundo. Hoy está en Austin, Texas, pero pasó por España, Francia, Austria, Alemania y México.

"Esta modalidad implica no tener un lugar físico fijo, por lo que hay que dedicar un tiempo considerable a planificar cuál va a ser el próximo paso y qué vas a llevar con vos, pero te permite conocer lugares y gente", asegura.

También es posible ser argentino y nómade digital en el país. Lucía Bue Roca, líder de Producto de Flybondi, ya trabajó desde Trelew, Ushuaia y Bariloche. "Está bárbaro no tener que esperar hasta las vacaciones para viajar o, en mi caso, visitar a mi familia", cuenta a iProUP.

La directiva asegura que la aerolínea es una empresa nativa digital con el beneficio "Trabaja donde quieras", a través del cual los flybondiers de las áreas de Staff pueden pedir a su líder desempeñarse desde cualquier parte del mundo.

"Estamos ante una ola que será una forma común de trabajo en el futuro. La tecnología seguirá avanzando y más empresas adoptarán modelos flexibles. Las ciudades que entiendan esto y ofrezcan un buen ambiente para los nómades serán las grandes ganadoras", afirma el fundador de Nomads BA.

Lucía Bue Roca es líder de Producto en Flybondi y ya trabajó desde Flybondi, ya trabajó desde Trelew, Ushuaia y Bariloche

La tendencia no se limita las grandes urbes, sino que la descentralización hará que lleguen incluso a zonas rurales. "Lugares más pequeños también están atrayendo a nómades gracias a su calidad de vida. El trabajo remoto y el nomadismo digital están para quedarse y romper con las reglas establecidas", concluye Germen.