Nómadas digitales: quiénes son, cómo viven y las ventajas de llevar su talento en la mochila para ir de lugar en lugar

Esta nueva "tribu" de profesionales trabaja desde cualquier lugar del mundo y logra un balance "a medida" entre objetivos laborales y personales

Las tecnologías digitales, el contexto sanitario global y la revalorización de una forma de vida que integra lo laboral y lo personal, hacen del trabajo remoto la mejor opción.

Si bien no es algo nuevo, la pandemia reafirmó que esta modalidad llegó para quedarse por lo atractiva que resulta no solo para las empresas y empleados, sino también para los gobiernos que ven en los "nómadas digitales" una puerta de entrada a muchos beneficios.

¿Qué son los nómadas digitales y por qué los buscan las empresas?

Los nómadas digitales son los nuevos "trabajadores golondrinas 4.0" que van migrando su ubicación, ya que trabajan 100% freelance. Son más de 35 millones a nivel global y que consume más que el resto de los turistas del país: una estadía promedio se valúa en u$s6.000.

Martín Gerding, Key Account Executive Manager en PageGroup Argentina, afirma a iProUP que estos profesionales trajeron una serie de beneficios a las empresas:

Compromiso de largo plazo , facilitando la productividad sostenida

, facilitando la productividad sostenida Reducción del impacto ecológico que implican traslados y uso de oficinas

que implican traslados y uso de oficinas Conexión del propósito personal con los valores de firma

"Cada vez más las compañías adaptan su cultura para incluirlos. En los últimos cuatro años, la población laboral activa de América Latina triplicó el número de profesionales 100% remotos", añade.

"La pandemia demostró que la productividad no se ve afectada y esto impulsó a más empresarios a animarse. Dependiendo del negocio y la compañía, se deberá trabajar en cómo mantener los vínculos sociales que una organización requiere para subsistir", completa.

Natalia Mariel Terlizzi, CEO de Hucap, plantea a iProUP que hay una realidad de mercado que afecta a empresas y gobiernos: la escasez de talento. En su visión, esto se nota principalmente en "las posiciones de IT, en las cuales la demanda supera ampliamente la oferta. Allí se ve el mayor auge el crecimiento de estos nómadas digitales".

"Aquello que demandan y valoran las nuevas generaciones cambió. Ya no basta un salario competitivo para atraer el mejor talento: las prácticas de work life balance, beneficios y cuidado del medio ambiente, entre otros aspectos, son fundamentales a la hora de evaluar una propuesta", analiza.

¿Qué hace el Gobierno para atraer a los nómadas digitales?

El Gobierno lanzó recientemente "Nómadas Digitales", un nuevo tipo de visado con el objetivo de atraer a esta comunidad.

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, afirma: "Argentina es el país que más turistas de Sudamérica recibe, y vimos una gran oportunidad de hacerla también una opción para quienes trabajan de forma remota. Esto va a representar para el país un importante ingreso de divisas y la generación de más puestos de trabajo".

Esta visa especial otorga un plazo de 180 días prorrogables por única vez, similar a la residencia transitoria, para prestar servicios de forma remota a personas físicas o jurídicas del exterior.

Por otra parte, Buenos Aires figura entre las 10 mejores ciudades del mundo para estos profesionales según Nomad List, ubicándose como el mejor mejor destino de América Latina delante de San Pablo, México DC y Playa del Carmen.

Según el sitio, en enero llegaron 20.400 profesionales, sumándose a los 4.000 existentes. Ante esta tendencia, el Gobierno porteño presentó "Digital Nomads BA", un programa de descuentos y beneficios en hoteles, hostels, residencias y espacios de coworking, para atraer otros 22.000 profesionales.

¿Cómo es ser un nómada digital en Argentina?

Brian Florentín es Software Engineer y desde mayo de 2021 trabaja desde la costa argentina. "Empecé en Mar de Ajó y ahora estoy en Costa del Este", señala a iProUP. Y agrega: "Brindo servicios de ingeniería de software para Mulesoft, una empresa adquirida por Salesforce en 2018 y trabajo mucho con un compañero de San Francisco, EEUU, donde está la sede central".

Brian siempre quiso una actividad 100% remota, deseo que cumplió tras la pandemia: "En 2021 me mudé desde Bella Vista, partido de San Miguel, a Mar de Ajó. En este proceso fue clave la comunicación con mis managers, que siempre estuvieron abiertos a la posibilidad y me dieron soporte. A principios de año, con la vuelta a la presencialidad, cambiamos mi contratación a remoto".

Salesforce tiene un programa llamado Success from Anywhere orientado a que cada colaborador acuerde con su líder cuál es el lugar donde prefiere desarrollar su trabajo y su vida. Ofrece las opciones totalmente remoto, flexible o presencial, y abrió búsquedas en el país para personas de todas las provincias.

"Gané un mejor equilibrio entre el trabajo y mi vida personal. Antes viajaba en tren y subte todos los días para ir a la oficina, con todos los inconvenientes que eso conllevaba. Hoy estoy acá, con mucha tranquilidad y silencio, soy más productivo", asegura.

¿Qué beneficios ofrece ser un nómada digital?

"En etermax entendemos que la flexibilidad es un valor que se consolidó fuertemente en las necesidades e intereses de las personas que forman nuestro equipo y de la sociedad en general", dice a iProUP Mercedes Delettieres, External Communication Specialist de la compañía.

En diciembre, etermax presentó el programa #VosElegísDóndeTrabajar, para que todos los colaboradores elijan su lugar laboral: su casa, la oficina e incluso recorriendo diferentes lugares del país.

"Me permitió optar por Bariloche, seleccionando la modalidad que más me inspira y se adapta a mis proyectos de vida", revela la ejecutiva. Si bien en etermax ya trabajaban remotamente con equipos de otros países, la modalidad pasó a ser 100% online para todos en 2020.

ercedes Delettieres, External Communication Specialist de etermax, eligió vivir en Bariloche

"A lo largo del tiempo, aprendimos a lograr un trabajo fluido más allá de la distancia física. Hoy, la jornada es similar a la cotidianeidad de la oficina: me gusta conectarme temprano, conversar con mis compañeros y a lo largo del día mantener las reuniones necesarias para avanzar con los proyectos", confía.

Delettieres está convencida de que se puede alcanzar una gran calidad de vida. "Soy mi mejor versión con las montañas asomando en la ventana de mi espacio de trabajo. Pero, sobre todo, me gusta pensar en la posibilidad de expandir la diversidad de culturas que conforman a etermax y se sumen personas que estén en cualquier parte del país", completa.

¿Cómo es ser nómada digital mudándose entre países?

Luciano Haag, Product Manager Suppliers en Despegar, trabaja desde su casa y va a la oficina una vez al mes, principalmente para reuniones con el equipo. "Me encuentro provisoriamente en Berazategui, pero el plan es mudarme junto a mi familia a Uruguay a mediados de año", revela a iProUP.

Luciano Haag, de Despegar, planea mudarse a Uruguay y trabajar desde allí

"Siempre fui de viajar y trabajar conectado. En 2016, renuncié a Despegar para irme a vivir a Bariloche en busca de una calidad de vida distinta. En ese momento, el trabajo remoto aún no estaba tan desarrollado. En 2021, volví a Despegar porque todo cambió: la modalidad ya no es un obstáculo, de hecho, está completamente establecida y aceitada", plantea.

¿Cómo los nómadas digitales recorren la Argentina?

Yanina Vázquez es Coordination Marketing Digital en Accion Point y elige trabajar desde distintas partes de Argentina: ya lo hizo desde Salta, Ushuaia, Tandil, Mar del Plata y Bariloche.

"La gente que conoces está en la misma: compartís coworkings con personas de Suiza, Australia. Está bueno porque no solo te llenás de cultura, sino que también vas teniendo información del mercado y otras compañías. Uno se vuelve más productivo, el estrés disminuye", señala.

Yanina Vázquez, de Accion Point, en Ushuaia, una de las tantas ciudades desde las cuales trabajó

Además, señala que en cuanto a lo personal, "también es sumamente beneficioso. En mi caso, también soy influencer de reseñas gastronómicas y el haber viajado me permite salir del trabajo y estar a un paso de la gastronomía de otras provincias".

"Si no fuese por este trabajo y la libertad que me brinda, no podría haber crecido en este otro aspecto y hecho las cosas que hice, sobre todo con mi proyecto personal. Y a la empresa esto le permite contratar gente más allá de Buenos Aires, personas de Uruguay, Córdoba, Venezuela, algo que antes parecía una idea imposible", señala.

¿Cómo es ser nómada digital y recorrer el mundo?

"Trabajo mediante objetivos, no por franjas horarias", dice a iProUP Luciano Spinelli, Director de Bloop Agency, quien ahora está viajando por Europa y quedándose entre una y dos semanas por ciudad.

"Creo procesos que permiten trabajar asincrónico en vez de conectados al mismo tiempo. Brindo herramientas a mi equipo para que puedan resolver solos", completa. Y remarca: "Tengo cinco horas de diferencia entre París y Buenos Aires. Las mañanas son mías, a nivel personal o para desarrollar nuevas ideas, y las tardes para conectar con el equipo y clientes".

Según Spinelli, los nómadas digitales trabajan "en la computadora, eligen horarios, valoran la cultura de la empresa, necesitan sentirse desafiados y están generando un cambio positivo global".

"Implica vivir con una mochila liviana: soltar las comodidades de la vida tradicional como la rutina, el confort del hogar, tu placard, tu cocina, el gimnasio cerca, la fiaca del sillón y Netflix", asegura.

¿Cómo es ser un empresario nómada digital?

Federico Bongiorno tiene 28 años y es cofundador de Everest Media y Everest NFT. En 2011, con solo 17, creó un blog de viajes que fue el puntapié para desarrollar sus actuales negocios. Comenzó a aprender de marketing de forma autodidacta y en 2013 creó Everest Media, agencia de marketing con clientes de toda Latinoamérica y equipo 100% remoto.

A lo largo de su carrera y de su viaje por más de 30 países (Costa Rica, Hungría, India o Nepal), Bongiorno se especializó en temáticas como trabajo remoto, marca personal, marketing digital y negocios digitales.

"Tengo empresas conectadas al mundo del marketing digital, educación online y NFT. Siempre me gustaron las nuevas tecnologías y me voy involucrando a medida que aparecen", cuenta a iProUP.

Federico Bongiorno creó y dirige empresas viajando por el mundo

Desde su visión, "ser un nómade digital da la libertad de elegir dónde y en qué momentos trabajar, construir proyectos globales sin que eso determine el lugar dónde vivís. Eso te abre el mundo completamente y podés priorizar tu calidad de vida".

Como contraparte, remarca que "estas nuevas dinámicas aún están sin claridad impositiva y legislativa, la innovación llega siempre primero que las leyes". En este sentido asegura que "construir marcos regulatorios claros y beneficiosos para estos perfiles puede atraer talento global. Esas personas van a conectarse con gente local".

"Eso genera un impacto lateral inmenso que no se verá reflejado simplemente en la recaudación. Y el talento global, por más que no tenga su residencia fiscal en el país, sube la vara", concluye.