Teletrabajadores o nómadas digitales: qué ley los ampara ante un reclamo y qué recaudos están tomando empresas

Jubilación, obra social, ART y juicios de empleados son los problemas y costos a resolver por las empresas que intentan retener talentos jóvenes

Los jóvenes ponderan entre los principales elementos para cambiar (o no) de trabajo la propuesta de flexibilidad horaria y trabajo remoto, dos beneficios que tomaron mayor vigor tras la pandemia.

Estas cuestiones además generaron el concepto de "nómada digital", es decir, profesionales del conocimiento que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo, cambiando de sitio a su antojo, en búsqueda de nuevas experiencias.

Un estudio realizado por WeWork y Michael Page, provisto a iProUP revela que para 9 de cada 10 encuestados pertenecientes a las generaciones Y y Z, la flexibilidad es uno de los aspectos centrales a la hora de elegir un puesto laboral.

No obstante, la legislación local viene muy atrás a la hora de responder a esa nueva necesidad de la empresa para retener talentos.

Nómadas digitales: qué buscan los jóvenes en sus empleos

"Los profesionales jóvenes buscan puestos que les permitan manejar sus propios horarios y no estar de modo permanente en un solo lugar, para así gozar de ciertas libertades, como por ejemplo la de viajar y conocer otras culturas", informa el trabajo de WeWork.

Analía Saitta, socia de KPMG Argentina a cargo de la Práctica de Seguridad Social, Derecho Laboral y Payroll, asegura a iProUP: "Las nuevas generaciones reconsideran constantemente lo que quieren en cuanto al equilibrio entre trabajo y vida social, mientras que las empresas intentan responder en áreas como trabajo remoto, horarios flexibles, compensación y más".

"Buscan alternativas que le permitan maximizar todo tipo de experiencias. Por tal motivo, apuntan a trabajos que puedan ser realizados 100% de forma remota, sin importar el lugar en el que se encuentren, para desarrollar tareas desde otros países", coincide Lucas Tamagno, de Allende & Brea, en diálogo con iProUP.

Desde WeWork remarcan: "A estas personas se las conoce como 'nómadas digitales': usan la tecnología a su favor para viajar mientras trabajan a distancia. "La habitación de un hostel, un bar en la playa o la casa de un amigo que vive del otro lado del mundo: para estos profesionales, cualquier lugar puede transformarse en una oficina", remarcan.

Nómadas digitales: qué desafíos presentan a las empresas

"El cambio en la cultura del lugar de trabajo se está produciendo en este momento y acarrea enormes desafíos para las empresas, ya que surgen numerosas implicancias de carácter tributario, previsional y legal", considera Saitta.

En este marco, resalta la experta que "uno de los conceptos que más se escuchan es la posibilidad de desempeñarse desde distintos lugares, lo que llamamos teletrabajo transnacional. Para esto, los cambios legales que deben ocurrir para hacer efectiva esta modalidad no son tan simples".

"La opción de trabajar desde otros lugares no está contemplada de manera tan amplia por la normativa vigente, tal como plantean las nuevas generaciones. Es importante saber que al iniciar este camino hay muchas piezas que mover para encajar en este gran rompecabezas, tanto normativas como interpretaciones que acompañen el proceso para que todo funcione", indica.

Tamagno remarca que "la necesidad de flexibilidad no surge sólo para empleados de Argentina, ya que son muchos los extranjeros que llegan a Buenos Aires, se hospedan en departamentos temporarios y aprovechan el tipo de cambio para visitar distintos destinos de nuestro país".

Los trabajadores del conocimiento buscan cada vez más flexibilidad

"Esto está trayendo algunos planteos dentro de la empresa, porque el empleado estará sin cobertura de la ART y, posiblemente, de la obra social", alerta.

Por este motivo, "antes de otorgar este tipo de beneficios de trabajo flexible, cada vez más compañías exigen la contratación de un seguro de accidentes personales por parte del empleado y en otros casos lo provee la compañía", completa.

En lo legal, "el concepto de 'nómades digitales' se menciona en la Disposición 758/2022 de la Dirección Nacional de Migraciones, por la cual se autorizó a extranjeros que no requieren visa de turista a prestar servicios de forma remota desde Argentina a empresas del exterior por un plazo limitado", precisa en diálogo con iProUP Osvaldo Jofré, titular del estudio Jofré Abogados.

Nómadas digitales: ¿qué dice la ley argentina?

"El término 'nómades digitales' nos remite a la Ley de Teletrabajo, que define a este contrato como la prestación de servicios efectuada total o parcialmente en el domicilio del trabajador, o en lugares distintos al establecimiento del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación", manifiesta Jofré.

Y añade: "Esto habilitaría al teletrabajador a cumplir sus tareas desde cualquier lugar. Y, si las presta en el extranjero, estaría comprendido en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que contempla los contratos laborales celebrados en el país, siempre que tuviera domicilio real aquí al iniciarse la relación", puntualiza.

Sin embargo, resalta que "se suscita la problemática respecto de eventuales accidentes laborales que pudiera sufrir en ocasión del trabajo o in itinere, con la consecuente cobertura de las ART".

"En estos casos, es difícil determinar el lugar de trabajo, en caso de prestar tareas en un lugar distinto a su domicilio, como así también qué accidentes constituyen un accidente de trabajo", afirma.

Además, remarca que "estas cuestiones aún no han sido resueltas por la jurisprudencia por lo reciente de estos cambios en la modalidad laboral".

"En cuanto a la ley aplicable al contrato de Teletrabajo, se considerará el lugar de ejecución de las tareas o el domicilio del empleador, según sea lo más favorable para el trabajador", completa.

Hernán Cuenca Martín, de PwC Argentina, asegura a iProUP que la legislación "no ha sido reglamentada en cuanto a las cláusulas que prevén nómades digitales, de modo que no puede determinarse su alcance y aplicación".

"Por lo tanto, es previsible que se aplique la legislación argentina y no la del país donde reside, ya que seguramente le resultará más favorable, con los mayores costos laborales por todos conocidos", alerta Jofré.

Nómadas digitales: qué trabas legales que pueden aumentar sus costos

Respecto de los empleados incluidos en el payroll de una sociedad argentina prestando servicios desde el exterior, Cuenca Martín advierte que, podrían darse los siguientes escollos:

La Ley de Contrato de Trabajo consagra (artículo 3) el principio de territorialidad en cuanto prevé que la norma "regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato se haya celebrado en el país o fuera de él; en cuanto se ejecute en su territorio". Igual principio establece la Ley de Jubilaciones y Pensiones

en cuanto prevé que la norma "regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato se haya celebrado en el país o fuera de él; en cuanto se ejecute en su territorio". Igual principio establece la Ley de Jubilaciones y Pensiones En base a ello, cualquier persona que preste servicios desde Argentina debería estar incluida en la nómina salarial de una sociedad local

Por oposición, el individuo que realice tareas en el exterior no debiera formar parte de la nómina salarial argentina

Las montañas, la playa o la casa de un amigo en el exterior: los nómadas digitales buscan que el trabajo no dependa del domicilio

El experto remarca que "esto no implica que una sociedad local no pueda contratar servicios de una persona independiente, pero sólo en la medida en que se verifiquen los parámetros propios de una prestación de tal carácter. Es decir, que no exista subordinación jurídica, técnica y económica".

"Por otra parte, ante la eventual prestación de servicios de contratistas desde Argentina en calidad de 'independientes' para empresas del exterior, cabe mencionar que, de configurarse parámetros propios de una relación de dependencia, podrían originarse reclamos en materia laboral y fiscal", concluye.