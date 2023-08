70% de los profesionales 4.0 escucha ofertas para mejorar ingresos: cuánto gana quien se ocupa de atraerlos

Los reclutadores especializados en el sector tecnología deben tener gran conocimiento técnico y buenas habilidades comunicacionales. Las claves

Los talentos son escasos y las empresas se "pelean" por ellos. La demanda es tal que exigen cada vez más beneficios y no dudan en cambiar de empleador.

Un reciente estudio provisto a iProUP por OpenQube da cuenta de esta rotación: siete de cada 10 profesionales del sector IT escucha ofertas para mejorar sus ingresos. Pero, ¿qué sucede con quienes tienen que contratarlos? El panorama se repite: son muy requeridos y, por supuesto, difíciles de encontrar.

Reclutadores IT: qué hacen y cuánto ganan

"La misión del IT recruiter es contribuir al crecimiento de la firma con la búsqueda, atracción y selección del mejor talento", señala a iProUP Leonel Marino, ejecutivo de 7Puentes.

Según el experto, su función fue "evolucionando con el avance de la tecnología y la aparición de nuevas herramientas y técnicas de reclutamiento. También deben prestar atención al ajuste cultural y los valores del candidato respecto a la compañía y equipo con el que trabajarán".

Celeste Reyes, Head of Recruitment Endava Latam, resalta: "Este rol es importante desde hace 20 años, pero la diferencia radica ahora en que se hizo visible para otras industrias y áreas que antes no estaban familiarizadas con el puesto y lo que implica".

Y agrega: "Empresas que no tenían sitios digitales o eran obsoletos debieron buscar talento para crear o renovarlos. Se notó mucho en comercios que tenían solo venta física".

Los nuevos reclutadores tienen presencia en Linkedin, Twitter, TikTok e Instagram para encontrar talento

Juana Cervio, fundadora de Carryer Tech, asegura a iProUP que "una tendencia actual es el social media recruiting. Tenemos bastante presencia en redes como LinkedIn, Twitter, TikTok e Instagram, y eso nos ayuda a difundir nuestras vacantes".

Las empresas que invierten en reclutadores "necesitan complementar con herramientas, desarrollos de inteligencia artificial y entrenamientos constantes para mejorar los tiempos frente a las necesidades de sus clientes internos", confía a iProUP Alejandro Servide, director de Professionals, RPO & Technologies de Randstad Argentina.

Para una estrategia exitosa, recomienda "combinar profesionales internos y externos especializados. Es un elemento básico en organizaciones de gran crecimiento que necesitan flexibilidad para cambiar los escenarios de la fuerza laboral".

¿Cuánto ganan estos selectores? "Hoy, el salario de un recruiter IT promedia los $500.000, cifra que aumenta según su expertise o plaza para la que trabaja, ya que algunos operan desde el país hacia otras latitudes", dice Servide. En el último caso, los que apuntan a mercados extranjeros, cobran en dólares y los ingresos rondan los u$s2.000 mensuales.

"El rol del recruiter IT no se limita a seleccionar candidatos. Sus funciones son más amplias y abarcan desde identificar y reclutar buenos perfiles hasta colaborar con equipos internos para entender cuáles son las necesidades específicas de cada proyecto", indica a iProUP Carolina Aliaga, People Experience Expert at Ingenia.

Son muy valorados por las empresas por ser actores claves para impulsar la diversidad e inclusión en los procesos de contratación. "Para ser exitoso, se requieren conocimientos en IT y habilidades en comunicación", indica a iProUP Gisela Stegmann, ejecutiva de Ceta Capital Humano.

Cada vez más empresas optan por reclutadores internos para que encuentren talentos compatibles con la cultura de la organización

Según la experta, "debe ser capaz de describir con claridad las oportunidades laborales disponibles, expectativas de la organización y compartir una propuesta clara. También que conozca la industria y tenga presente las habilidades técnicas de varios perfiles".

Reclutadores IT: qué buscan las empresas

Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech, afirma a iProUP: "El reclutador IT debe tener un amplio conocimiento de las competencias necesarias para los diferentes puestos de trabajo relacionados".

"Es clave que entienda el panorama actual y las tendencias que van surgiendo para identificar perfiles que se adapten a las necesidades de un proyecto", expresa. Por su parte, Bárbara Rolón, CPO de EducaciónIT, confía a iProUP son necesarios los siguientes conocimientos:

Procesos de reclutamiento y selección

Técnicas de entrevista y evaluación de candidatos

Habilidades de comunicación y negociación efectiva

Manejo de herramientas y plataformas de RRHH

El manejo de la inteligencia emocional

"Recomendamos una formación humanística de base, tanto en Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Psicología. Consideramos fundamental los conocimientos generales de IT y la pasión por la tecnología y nuevas tendencias", asegura a iProUP Cynthia Paz, Talent Acquisition Group Manager de LatAm de GlobalLogic.

Iván García Villavicencio, ejecutiva de Softtek, aclara la importancia de tener un reclutador interno para garantizar que los candidatos cuenten con la cultura de la compañía".

"Al asegurar ese match cultural, se disminuyen tiempos de contratación, lo que se traduce en mayor agilidad en los proyectos. Dependiendo del tamaño de la empresa y las necesidades de recursos, puede resultar conveniente contratar agencias especializadas", aconseja García Villavicencio.

Por último, María Paz Del Viso, Head of People de n1u, advierte a iProUP que es "recomendable que reciban capacitación especializada, herramientas y metodologías de selección, así como en habilidades interpersonales para evaluar a los candidatos. Esto les brindará mayor eficiencia y mejorará la calidad de los candidatos", concluye.