No todos pueden pagar en dólares: la verdad sobre el mercado laboral de los profesionales 4.0 y la mediana salarial

Una reciente encuesta de SysArmy relevó las opiniones de trabajadores de la industria y armó un "mapa" de los profesionales del conocimiento

En el imaginario colectivo, los profesionales 4.0 son los más cotizados del mercado laboral local: cobran en dólares, trabajando para el exterior y manejando sus tiempos. Sin embargo, es una realidad que no es la de todo el sector. Un informe revelador de la comunidad SysArmy, compartido a iProUP, da cuenta de algunos aspectos que llaman la atención.

Empleo 4.0: qué dicen los profesionales

Según el relevamiento, apenas el 34% de los profesionales informáticos está dolarizado, es decir, cobra parte del salario en esa divisa (o en pesos según el alza del billete verde).

Además, da cuenta de la mediana salarial del sector (que no es el promedio, sino aquella cifra que divide a las remuneraciones en dos grupos iguales). Es decir, se ubican por encima y por debajo de la misma en cantidades iguales. El resultado es el siguiente:

Desarrollador junior: entre $291.000 (sólo pesos) y $351.000 (dolarizado)

Desarrollador senior: entre $600.000 y $1.050.000

Data Science semi-senior: entre $355.000 y $900.000

UX senior: entre $625.000 y $935.000

Por lo pronto, hay una brecha del 40% entre personas con sueldos 100% pesificados y quienes poseen uno indexado (o bien con un componente en moneda extranjera). En tanto, seis de cada diez recibió ajustes inferiores al 34% (por debajo del 42% que acumula este año).

Otro aspecto llamativo está vinculado con los "plus": seis de cada diez no cobra ningún bono, mientras que apenas el 30% recibe algún tipo de beneficio, como ser:

Horarios flexibles: 53% de los encuestados

Pago de servicios esenciales: 52%

Capacitaciones: 51%

Idiomas: 37%

Crédito y beneficios en Mercado Pago, Ualá o Naranja X: 9%

En cuanto a la modalidad de trabajo, solo el 7% mantiene el régimen presencial, contra el 58% que se conecta de forma remota y el 35% que opera bajo una modalidad híbrida.

Empleo 4.0: cuáles son los puestos más buscados

Según los datos relevados, la mediana salarial de los profesionales 4.0 es de $500.000, casi el doble de los $280.000 promedio que mide el Ministerio de Trabajo en el sector privado.

Marcelo Roitman, Managing Director de Experis, indica a iProUP que "la tecnología se desarrolla más rápido de lo que se puede formar a la gente: en Argentina, cuatro de cada cinco organizaciones tiene dificultades para encontrar talentos cualificados. A nivel global, una de cada cinco".

"Dentro de esa demanda, hay posiciones que se destacan por ser nuevas y ganar terreno, como las de analítica y ciencia de datos, o las de experiencia del usuario (UX)", dice a iProUP Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

Natalia Terlizzi, CEO de Hucap, coincide en que son varios los sectores con alta demanda, "sobre todo por el avance arrollador de la tecnología, cambios en las preferencias de clientes, sus exigencias y tiempos de respuesta". Además de las listadas anteriormente, desde Hucap suman otras áreas con buenas perspectivas:

Marketing : con perfiles como especialistas en SEO , especialistas en SEM , analistas de datos, entre otros

: con perfiles como especialistas en , especialistas en , analistas de datos, entre otros Finanzas : analistas financieros, de gestión de riesgo, entre otros

: analistas financieros, de gestión de riesgo, entre otros Ingeniería informática, industrial y mecánica

Diseño gráfico e industrial

Energías renovables: no sólo en infraestructura solar, eólica, hidroeléctrica, sino también gestión de residuos

El 64% de los trabajadores del sector no está dolarizado

La ejecutiva de Randstad Argentina asegura que la demanda no se verá afectada ni por la incertidumbre previa a las elecciones ni por la crisis económica, ya que "el mercado laboral no muestra señales de deterioro en puestos clave".

"Los argentinos se caracterizan por su resiliencia, capacidad para adaptarse y gestionar en entornos adversos, lo que le permite a las compañías mantenerse operativa en medio de un contexto de inflación anual del 100% o más y los problemas de acceso a divisas", completa.

Ávila coincide y remarca que si bien los comicios suelen generar incertidumbre, no se advierte hoy una situación de wait and see o de congelamiento de proyectos". Pero no todo es color de rosa: hay que esperar a ver cómo se configura el contexto tras las PASO, ya que es una elección que puede derivar en un cambio de mando político.

Empleo 4.0: por qué tienen altos sueldos

"Para atraer y retener a los mejores candidatos, las empresas deben diseñar esquemas laborales flexibles y aplicar políticas de RRHH que tengan en cuenta las prioridades de las personas y ofrecer salarios cada vez más competitivos, con un mayor número de beneficios", señala el efectivo de Everis.

De hecho, la principal preocupación estará del lado de las empresas: según Hucap "el 90% de las compañías cree que se topará con dificultades para hallar talento, sobre todo los focalizados en Nuevas Tecnologías".

Roitman señala que los sueldos varían según el tamaño y sector de la organización, nivel de experiencia, tipo de proyecto, tecnologías requeridas o dominio del idioma inglés.

"Además, por el aumento en la demanda de profesionales con experiencia en tecnologías digitales, los salarios están influenciados por las fuerzas del mercado y suelen ofrecerse en moneda extranjera", concluye el ejecutivo de Experis.