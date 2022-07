Si no te actualizás, perdés: por qué cambió la forma de capacitarse y cómo reconvertirse en un profesional 4.0

La digitalización tomó protagonismo y muchos profesionales de carreras "tradicionales", se vieron obligados reinventarse y buscar nuevas soluciones

Desde siempre estuvo instalada la idea que estudiar una carrera tradicional como derecho, medicina o arquitectura era sinónimo de un buen trabajo asegurado. Pero la digitalización toma cada vez mayor protagonismo y muchos profesionales de estas disciplinas se vieron obligados a reinventarse y buscar nuevas soluciones dentro dentro de la economía 4.0.

En este contexto, los principales centros educativos iniciaron un proceso de actualización de su oferta académica para estar a tono con el nuevo presente del mercado laboral.

¿Qué carreras tradicionales se pueden transformar en digitales?

Ariel Vázquez, director de licenciaturas en Recursos Humanos y Negocios Digitales de UADE, afirma a iProUP que las carreras tradicionales son transversales al mundo digital, por eso tienen empleabilidad en ambos mundos. Lo que sucede es que requieren cierta actualización para abordar algunas temáticas que son exclusivas del mundo digital.

"Por ejemplo, Contador Público es una carrera tradicional y es una de las más demandadas por el mercado laboral actual. El contador migró y pasó de tener una función operativa a una consultiva, y mediante el uso de tecnología se ha convertido en un asesor clave para la toma de decisiones", explica Vázquez.

Por su parte, Juan Vidaguren, decano de la Escuela de Gestión y Tecnología del ITBA, confía a iProUP que hoy no hay una distinción del mundo digital en ninguna disciplina: "Creo que cualquier carrera que no sea capaz de incorporar lo digital en sus áreas de desarrollo estará formando personas que no estarán a la altura de las demandas del ámbito profesional actual", alerta.

En sintonía con Vázquez, Vidaguren menciona como ejemplo claro a la carrera de Administración de Empresas, en la que "si no se incorporan las tecnologías utilizadas para la gestión como un componente integral de la formación, se corre el riesgo de tener graduados con visión limitada y capacidades que no alcancen a satisfacer los requerimientos actuales".

Laura Rosso, secretaria General Académica y de Desarrollo de Universidad Siglo 21, asegura a iProUP que los avances tecnológicos modificaron las carreras y generaron consecuencias en todas las industrias.

"Es difícil imaginarnos hoy un maestro o un médico con los mismos conocimientos y competencias de hace años. Lo mismo ocurre para un director corporativo, un abogado, etcétera", apunta.

Las universidades modificaron sus currículas para incluir a las herramientas tecnológicas

Como ejemplo, Rosso señala que el mundo jurídico tuvo que innovar, construir y desarrollar nuevas competencias y habilidades de la mano de la tecnología, al procesar, ordenar y clasificar gran cantidad de documentos en tiempo récord, lo cual, conlleva a una toma de decisiones más acertada y a la generación de estrategias con base en datos objetivos y cuantitativos.

Guillermo Navarro, abogado especializado en derecho tecnológico y Propiedad Intelectual, revela a iProUP que la formación de un abogado hoy requiere de múltiples capacidades: "Conocer el concepto de web3, criptomonedas e internet en general, pero también ser bueno en la parte dura del derecho, poder detectar conflictos y poder anticiparlos", ilustra.

"Conocimientos de programación y Big Data serán fundamentales. Otras habilidades, como herramientas digitales de gestión y automatización, son muy necesarias", enfatiza.

¿Qué buscan las empresas en estos profesionales?

En lo que se refiere a lo que buscan las organizaciones a la hora de reclutar nuevo personal, Maximiliano Schellhas, director General de Staffing & Key Accounts de Randstad Argentina, afirma a iProUP que la tecnología se ha vuelto omnipresente, cruzando transversalmente todas las áreas de una organización revolucionando las profesiones y posiciones.

"Por eso es tan importante el desarrollo de talento interno, la capacitación para la incorporación de nuevas herramientas y el desarrollo de soft skills, como flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de transformación", añade.

Para Schellhas, prácticamente todas las profesiones se están reconvirtiendo, "mutando" y adaptando sus currículas. Como ejemplo, señala que "ya no vemos en las compañías un gerente de Marketing y otro de Marketing Digital: todo recae sobre un único profesional, que tiene como requisito excluyente poseer conocimientos digitales".

Según el experto, de cara al futuro, todo indica que se profundizará el cruce y la simbiosis entre las profesiones clásicas y la tecnología. "¿Por qué no imaginar a abogados, escritores o biólogos 'tech' que, utilizando programación, algoritmos, big data y aplicaciones redefinen y potencian su trabajo?", manifiesta.

¿Cómo las universidades actualizan sus carreras digitales?

En lo que respecta a las carreras, cada casa de altos estudios ofrece un amplio abanico de posibilidades para los profesionales del futuro. En el caso de la Universidad Siglo 21, se destacan:

Licenciatura en Diseño y Animación Digital

Licenciatura en Educación y Nuevas Tecnologías

Licenciatura en Administración de Infraestructura Tecnológica

Técnico en Marketing y Publicidad Digital e Ingeniería en Software

Además, la casa de altos estudios ofrece una diplomatura en Negocios Digitales (e-commerce) y un programa de Innovación y Gestión de Finanzas Digitales.

Por su parte, en UADE destacan las siguientes carreras con "identidad 4.0":

Licenciatura en Negocios Digitales

Criminología y Ciberdelito

Realidad Virtual

Videojuegos y Comunicación Digital

También ofrece diplomaturas y cursos cortos sobre Fintech, Criptomonedas, Blockchain, Negocios Digitales y Ciencias de Datos.

"Desde la universidad no solo trabajamos en la creación de programas académicos nuevos, también hacemos mucho énfasis en la actualización de las carreras tradicionales, incorporando nuevas tendencias del mercado y tecnología", enfatiza Vázquez.

Por su parte, Vidaguren asegura que en el ITBA todas las carreras incorporan la tecnología como una componente integral de sus planes de estudio. Y destaca aquellas orientadas a negocios:

Ingeniería Industrial

Gestión de Negocios

Analítica empresarial

Estas tres incluyen formación específica en temáticas relacionadas con el uso de datos para la gestión, la incorporación de sistemas informáticos en todas las etapas del proceso productivo, la industria 4.0, y la visión de las organizaciones como sistemas que ejecutan procesos de negocio.

La actualización constante será vital para los profesionales de la economía 4.0

El decano considera que un estudiante que se interese en una carrera tradicional, debería prestar especial atención a la forma en la que está estructurado el plan de estudios. Vidaguren remarca que las universidades deben buscar currículas modernas, en las que el contenido sobre tecnologías esté incorporado de manera completa, más allá del objeto específico de estudio de la carrera.

"El futuro está en aquellas carreras de concepción moderna, que combinan saberes de diferentes áreas en un plan integral y permiten a las personas formarse con una visión amplia, generando profesionales versátiles y completos, que podrán desempeñarse hoy y en el futuro sin estar limitados por cambios en el contexto", concluye el decano del ITBA.