Amazon da un golpe sobre la mesa y "sale a contratar" más de 50.000 empleados en todo el mundo

La firma creada por Jeff Bezos anunció un mega plan de empleo. Las vacantes serán para funciones corporativas y tecnológicas en distintos países

Amazon, la gigante empresa líder de comercio electrónico mundial, anunció que planea aumentar su planta de personal en 55.000 puestos a nivel global.

La mayoría de los puestos, unos 40.000, estarán en los Estados Unidos y aunque no se especificaron los lugares, el sitio web de empleo de la compañía ya publicó vacantes en lugares como Seattle, Arlington, Virginia, Nueva York, Bellevue, Washington, Sunnyvale y California.

Pero también habrá posiciones abiertas en India, Alemania, Japón y otros países, entre los cuales podría haber algunos en América Latina.

No obstante, por el momento la empresa no brindó mayores detalles sobre cuántos puestos habrá para cada país.

Asimismo, la multinacional fundada por Jeff Bezos organizará para el próximo 15 de septiembre un "Career Day" para que apliquen los postulantes estadounidenses.

El evento está diseñado para apoyar a todos los solicitantes, ya sea que busquen un nuevo trabajo o una transición a una carrera completamente diferente, en Amazon o en otra empresa.

La noticia de estas vacantes la dio el presidente ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, en una entrevista con la agencia Reuters.

La incorporación de empleados de Amazon es tan importante que equivale a más de un tercio de la plantilla global de Google y cerca de todos los empleados que tiene Facebook.

Amazon: el número de empleados al final de cada año. Fuente: Statista.de empleados cada año.

En la entrevista, Jassy comentó que uno de los sectores en los que necesitarán más trabajadores es el Proyecto Kuiper, con el que Amazon planea poner en órbita satélites para ampliar el acceso de banda ancha.

Sobre las críticas a la cultura de trabajo exigente que impone Amazon. El CEO, que reemplaza a Jeff Bezos en esa tarea, resaltó que "todos en la empresa tienen libertad" y que la expectativas de la empresa es "analizar críticamente cómo se puede mejorar y luego inventar mejores formas de hacer las cosas".

Amazon se prepara para abrir comercios de grandes superficies

La compañía estadounidense de venta por internet Amazon analiza la apertura de grandes superficies comerciales en los Estados Unidos para la venta en persona.

Según el Wall Street Journal (WSJ), a través de la implantación de grandes superficies, la compañía vendería ropa, electrodomésticos y productos para el hogar entre otras cosas.

Amazon ya cuenta con pequeños locales en los que vende principalmente productos electrónicos y libros, pero hasta ahora no ha dado el salto a las grandes superficies.

De acuerdo al WSJ, las primeras tiendas de amplias dimensiones se abrirán en los estados de Ohio y California y tendrán una dimensión de en torno a los 2.700 metros cuadros. Las fuentes citadas por el rotativo advirtieron que estos planes no son definitivos y podrían cambiar.

Amazon prepara el lanzamiento de sus propios almacenes mayoristas en los estados de Ohio y California

Si el gigante tecnológico decidiera dar este paso, supondría una nueva apuesta para competir con los centros comerciales tradicionales, que ya se vieron obligados a adaptarse al sistema de compras a través de internet.

El diario agrega que Amazon es en la actualidad el mayor vendedor de ropa en los Estados Unidos, por delante de la cadena Walmart, con presencia física en todo el país.

Empleo

Los repartidores de Amazon en los Estados Unidos lo saben y están habituados: pueden ser despedidos por un algoritmo.

En la empresa de comercio electrónico liderada hasta hace poco por Jeff Bezos, la Inteligencia Artificial (IA) puede determinar que estás haciendo mal tu trabajo y enviarte un correo electrónico para decirte: "no vuelvas más".

Según informó recientemente Bloomberg, la flota de conductores de reparto de Amazon Flex pueden ser contratados -y despedidos- por algoritmos.

Para garantizar que las entregas en el mismo día y otras entregas lleguen a tiempo, Amazon utiliza millones de conductores subcontratados para su programa de entrega Flex, iniciado en 2015.

La flota de conductores de reparto de Amazon Flex pueden ser contratados, y despedidos, por algoritmos, a través del programa Flex

Los conductores se inscriben a través de una aplicación para teléfonos inteligentes mediante la cual pueden elegir los turnos, coordinar las entregas e informar de los problemas. Pero la dependencia de la tecnología no termina ahí, ya que también se supervisa su rendimiento y se los despide mediante algoritmos con nula intervención humana.

Estas personas aceptan ser monitorizadas por el sistema de Amazon, a cambio de un sueldo de u$s25 la hora.

Humano vs. máquina

El miedo a que la automatización acabe con nuestros trabajos se suele referir al uso de máquinas y sistemas inteligentes con un rendimiento superior al de las personas; no al miedo literal de que una máquina te despida.

Pero eso es lo que el veterano de 63 años, Stephen Normandin, le contó a la agencia de noticias norteamericana. El estilo de este repartidor es, en sus propias palabras "de la vieja escuela", dando el "110%" en su trabajo; pero los sistemas que controlan el rendimiento de los empleados de Amazon no lo interpretaron de la misma manera.

Normandin acusa a Amazon de castigarlo por problemas que estaban fuera de su control; como casos en los que no pudo entregar el paquete porque el complejo de departamentos estaba cerrado. Para los sistemas de Amazon, las circunstancias no importan, y sólo cuentan como que el paquete no fue entregado, y el culpable es el repartidor.

Según cuenta Bloomberg, el sistema puede despedir a menudo a los trabajadores sin motivo aparente. Una trabajadora dijo que su calificación (que va de Fantástico, Estupendo, Regular o En Riesgo) bajó después de que se viera obligada a detener las entregas debido a un pinchazo en las ruedas de su vehículo.

Más tarde, consiguió subirla a una calificación de "estupenda" durante las siguientes semanas, pero su cuenta fue finalmente cancelada por violar los términos de servicio de Amazon. Impugnó el despido, pero la empresa no quiso readmitirla.

"Siempre que hay un problema, no hay apoyo. Sus vos contra la máquina, así que ni siquiera intentás defenderte", se quejó un trabajador al mismo medio. Otro conductor no pudo entregar paquetes en un complejo de apartamentos porque estaba cerrado con la puerta bloqueada, y los residentes no respondían al teléfono. En otro edificio, una taquilla de Amazon no se abrió. Su calificación también bajó y pasó seis semanas intentando subirla, sólo para ser despedido por estar por debajo de un nivel prescrito.

Los repartidores de Amazon denuncian despidos injustos debido a la Inteligencia Artificial

Si un conductor considera que fue despedido injustamente, muchos creen que tampoco hay muchos recursos. En los Estados Unidos, los conductores deben pagar u$s200 para impugnar cualquier despido, y muchos dijeron que no vale la pena el esfuerzo.

Dentro de Amazon, sin embargo, el programa Flex fue calificado como un éxito, según dijo un antiguo ingeniero que trabajó en el programa. Y eso se refleja en las cifras. Alrededor de 4 millones de conductores se descargaron la aplicación en todo el mundo, incluidos 2,9 millones en los Estados Unidos. Según el informe, más de 660.000 personas en ese país descargaron la aplicación sólo en los últimos cinco meses.

Amazon deslizó que los reclamos de los conductores sobre el maltrato y el despido injusto eran anecdóticos y no representan la experiencia de la gran mayoría de los conductores de Flex.

"Hemos invertido mucho en tecnología y recursos para proporcionar a los conductores visibilidad sobre su situación y elegibilidad para seguir entregando, e investigar todas las apelaciones de los conductores", remarcó Kate Kudrna, vocera de Amazon, en diálogo con Bloomberg.