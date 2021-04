Va por todo: conocé a la startup latinoamericana que estará en la final global de Seedstars World

Se trata de Pegasi, el software médico que conecta, organiza e impulsa la salud oriundo de Venezuela. Competirá por u$s500.000 en capital semilla.

El certamen Seedstars World Competition, la competencia mundial de startups más grande en mercados emergentes, centrada en la tecnología y el emprendimiento, anunció a las cinco startups finalistas que se disputarán unos u$s500.000 en capital semilla el próximo 20 de mayo.

Pasada una instancia de preselección, Pegasi, de Venezuela, fue elegida como la representante de América Latina en la ronda final junto con las startups de los demás continentes. Estas son:

Fulfillment Bridge (MENA | Túnez): Plataforma logística de comercio electrónico global basada en la nube que ofrece almacenamiento en 4 continentes, cumplimiento, envío, gestión de devoluciones y más. Fulfillment Bridge ofrece una red de cumplimiento global en 14 países impulsada por inteligencia artificial para ayudar a los vendedores en línea a optimizar la logística y administrar las excepciones.

Finology (Asia | Malasia): En esta época, obtener un producto financiero debería ser una experiencia perfecta. Finology permite acceso a los productos financieros a través del uso de nuevas tecnología y canales de distribución digitales preparados.

IMAN (CEE | Uzbekistán): IMAN ofrece una solución "PoS" compatible con la "Shariah" que permite a los clientes comprar lo que quieran de los minoristas, financiada por inversores P2P, ya que tasa de penetración bancaria se mantiene en menos del 7% en Uzbekistán debido a la falta de productos islámicos, el alto costo del capital y la mala experiencia de usuario.

Ladda (Africa | Nigeria): Grupo que aborda el problema de la falta de conocimientos financieros y la falta de facilidad de acceso a las oportunidades de micro inversión para las personas con ingresos bajos a medios. Ladda proporciona acceso a inversión para inversionistas minoristas con el fin de democratizar el acceso a la inversión y proporcionar conocimientos financieros.

"Estas cinco startups demostraron que no importa cuán difíciles puedan ser los tiempos, la innovación sigue a la vanguardia. No podemos esperar a verlos en la Gran Final", comentó Daria Khlopova, directora del certamen.

Foto: Seedstars World

Un nuevo formato para una nueva normalidad

Seedstars, holding de inversiones con sede en Suiza, celebró de manera digital su competencia 2021, dada las restricciones por la pandemia de coronavirus COVID-19, con el objetivo de buscar a las empresas emergentes más prometedoras a lo largo y ancho de Asia, Europa Central y Oriental, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. En esta edición, participaron un total de 94 startups de todo el mundo.

En el período de convocatoria se recibieron más de 4.000 aplicaciones de startups de todo el mundo, sobre las que se eligieron 94 de ellas para la definición de la competencia.

Así, estos ganadores locales fueron puestos a prueba a través de las fases del Programa de Seedstars: Preparación para la Inversión, un programa moderno y personalizado que ayude a las nuevas empresas a prepararse para la inversión. Estos fueron los 94 seleccionados.

A lo largo de la etapa local, fueron 20 las startups que avanzaron a las finales regionales, de las cuales solo cinco startups finalistas fueron seleccionadas para participar en la última etapa de la competencia, una por cada continente. Estas tendrán la oportunidad de ganar el Gran Premio de u$s500.000 en inversión de capital.

Sobre Pegasi, la startup de Venezuela que representará a Latinoamérica

Luego de llegar al podio de 20 seleccionadas de las finales regionales, en la que compitió con la peruana Alfi (fintech que ayuda a la educación financiera con sus propios productos) y la argentina Klouser (proveedor de servicios para la digitalización de empresas), la startup finalista que representará al continente latinoamericano en la Gran Final es Pegasi, de Venezuela.

El 70% de la información médica en Latinoamérica todavía está en papel, lo que genera complicaciones en 1 de cada 10 pacientes hospitalizados regionales.

Pegasi tiene como objetivo resolver ese problema mediante la creación de un "EHR" (Registro Electrónico de Salud) de bajo costo que funciona tanto online como offline, vuelve anónimos los datos y permite el monitoreo de grandes datos de enfermedades epidémicas.

La firma venezolana se encarga de que la información sanitaria sea accesible, clara y útil para pacientes, médicos y proveedores de servicios en el mundo en desarrollo.

Se trata de un Sistema de Información Clínica de última generación, para más de 30 especialidades médicas, con agenda digital, historia clínica, teleconsulta integrada y control de ocupación.

Seedstars, el certamén ideal para las empresas emergentes

Además del Gran Premio de financiación de u$s500.000, la contienda otorgará premios a las mejores startups en diferentes categorías: EdTech (Tecnología de la educación) cortesía de HEG Fribourg, ICT de Accesibilidad por MADA, Empoderamiento Femenino, Cambio Climático y Desarrollo Infantil.

Seedstars es un holding de inversiones que cada año realiza una competencia entre mercados emergentes para encontrar la startup más prometedora del momento

El holding transmitirá la final el 20 de mayo del 2021 a las 9:00 a.m (hora de la Argentina) a través del sitio de streaming, The Next Web. Para seguir la transmisión y apoyar al equipo latinoamericano, se deberá entrar a este link.