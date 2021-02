Startups Latinas: su creciente influencia en los verticales de industrias y la economía de la región

La pandemia influyó negativamente en la economía de la región, pero gracias al esfuerzo e influencia de los emprendedores, se logrará salir del pozo

Impulsados por la pandemia, los emprendedores quieren ser parte de la solución a los problemas socio-económicos generados. Asimismo, enfrentarse al desafío del COVID-19 les ha brindado una motivación adicional para ayudar a sus economías locales a alcanzar nuevos niveles de desarrollo y cambio. Por lo tanto, Seedstars se complace en traer a los ganadores locales del Seedstars World Competition 2020/21 para la región de América Latina.

Tecnología Empresarial

La mayoría de las empresas en la región latinoamericana utilizan máquinas biométricas basadas en contactos y hojas de cálculo para administrar el tiempo y la asistencia. Las empresas tienen que consolidar manualmente los datos de asistencia de los libros de registro o escáneres de huellas digitales para procesar la nómina. Debido a la pandemia, la biometría de huellas dactilares basada en contacto ha disminuido en uso, ya que se han identificado como puntos focales de transmisión de COVID-19 en el lugar de trabajo. Es por eso que SIA, con sede en Panamá y dirigida por Christian García, ha desarrollado un software en la nube fácil de usar para ayudar a las empresas con la gestión y programación del tiempo, las solicitudes de recursos humanos y la conectividad entre empleados y empleadores a través de una aplicación en la que los empleados registran la hora mediante reconocimiento facial. La aplicación se ejecuta en dispositivos genéricos, como tabletas y teléfonos móviles, y la solución pretende ahorrar a las empresas entre un 2% y un 8% mensual en errores de nómina.

Por otro lado, desde Chile, Javier Graterol trae Cuantix, una empresa B2B que ayuda a las organizaciones con conciencia social a comprender, gestionar y comunicar su impacto social de una manera sencilla y accesible a través de software y soporte especializado. En el proceso, Cuantix también brindará las herramientas para que los propios beneficiarios se involucren en el proceso, cerrando una brecha que separa a las personas que quieren hacer el bien, de las personas que lo necesitan.

Los emprendedores latinos tienen cada vez más influencia en la región,sino que también piensan en el mundo

COGNITIVA, la tercera startup ganadora en el campo de la tecnología empresarial, nació con el objetivo de cerrar la brecha de competitividad industrial de latinoamérica frente a Asia, Europa y Norteamérica, que en el mediano y largo plazo puede generar obstáculos en el impulso del empleo, la innovación, y calidad de vida a toda la sociedad latinoamericana. La empresa de Ecuador creó un ecosistema completo de herramientas digitales de gestión operativa basadas en IoT (Internet de las cosas), IA (Inteligencia Artificial) y ciber presencia, para impulsar el desempeño, la transparencia, la seguridad y la sincronía de las empresas industriales en la región. El CEO Paúl Rivera encabeza un equipo de 4 profesionales apasionados (mitad mujeres) que trabajan para llevar el desarrollo y el empoderamiento económico a la región.

Tecnología de la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que la mitad de la población mundial todavía carece de acceso a los servicios de salud esenciales. A pesar de la creciente esperanza de vida y la reducción de las cifras de mortalidad infantil, el acceso a la atención médica en la región de América Latina sigue siendo desigual. Algunos países todavía carecen del número adecuado de trabajadores de la salud, capacitación o instalaciones adecuadas. Los costos que los servicios de salud tienen en los presupuestos de las familias también son claros, según El Estudio Económico de América Latina y el Caribe: los hogares cubren más de un tercio de los costos de salud a través de pagos directos y casi 95 millones de personas tienen gastos de salud altísimos. Además, 12 millones se empobrecen como consecuencia de este gasto.

Bitmec entra en escena con un paquete de hardware y software de telemedicina que facilita el acceso a una atención médica de calidad. Gestionada por David Barac, la startup guatemalteca, recopila datos que luego se convertirán en información procesable para la toma de decisiones de proveedores, intermediarios y gobiernos, a través de la integración de Inteligencia Artificial. La información y los datos claros son fundamentales en la atención médica, y es por eso que PEGASI se compromete a hacer que la información médica sea accesible, clara y útil para los médicos y pacientes en el mundo en desarrollo, al tiempo que rastrea enfermedades epidémicas y endémicas, también crea información procesable que ayuda a fortalecer los sistemas de atención médica.

La startup ideó una plataforma que aumenta el acceso de los pacientes a una mejor atención médica y más eficiente mientras impulsa la mejora de la atención médica colectiva mediante el uso de datos. La reducción de los costos de salud pública y privada también puede ser significativa y, en última instancia, ayudará a racionalizar los recursos y las instalaciones, tan escasos en ciertas comunidades.

Tecnología Financiera

En el mundo fintech, y con la premisa de combatir el analfabetismo financiero, Alfi de Perú transforma a los usuarios en clientes financieros sostenibles utilizando la gamificación y la economía conductual. En una región donde la mitad de la población está endeudada y otra parte fuera del sistema financiero, el objetivo final de la empresa es brindar "educación financiera para todos".

Tecnología del Turismo

El ganador Own The Trip de República Dominicana quiere cambiar las reglas del juego en términos de cómo las personas planifican sus viajes de placer y negocios. La plataforma tecnológica tiene como objetivo mejorar la forma en que las personas planifican sus viajes al tiempo que brinda visibilidad a los profesionales de viajes de alta calidad. La idea es conectar las solicitudes de viajes personalizados con los profesionales de viajes que seleccionan, cotizan y envían ofertas que los viajeros pueden reservar directamente en el sitio web de Own The Trip. El sitio web incorpora el factor de singularidad y personalización en la ecuación al tiempo que promueve el trabajo de los profesionales y empresas del turismo local y, en consecuencia, ayuda a aumentar sus ingresos. La empresa liderada por Avanthi Reddy Obulreddigari opera actualmente en República Dominicana y Puerto Rico.

La participación de las starups latinas en la recuperación económica de la región es crucial

Tecnología de la Educación

La pandemia cambió drásticamente la forma en que ocurre el aprendizaje, con la priorización de soluciones a distancia y de estudio en el hogar, incluidas las pruebas/ exámenes. Y EduSynch de Brasil entró en el juego para ayudar. Al ofrecer una plataforma en línea diseñada para que las instituciones educativas entreguen exámenes de forma remota, segura y a escala; el sistema funciona de la mano con equipos educativos de todo el mundo para ayudar a evaluar a los estudiantes de muchas maneras, desde pruebas de admisión de alto riesgo, que otorgan ingreso de estudiantes a universidades o colegios, a exámenes parciales y finales. En consecuencia, esta creación permite a las instituciones mantener el flujo de estudiantes relativamente normal y permite que los estudiantes hagan sus exámenes con normalidad y continúen con sus cursos, lo que disuade al sistema educativo a detenerse.

Al mejorar la competitividad y la productividad industrial, al brindar servicios de salud descentralizados y analizar datos de salud esenciales, educar financieramente a comunidades desinformadas, permitir que el sector turístico acceda a plataformas de empoderamiento y no permitir que los sistemas educativos se detengan, estas nuevas empresas están impulsando soluciones. Esto no solo servirá a quienes los usan directamente sino a toda la región Latinoamerica. Crean puestos de trabajo, fomentan las economías, promueven la adquisición de conocimientos y, en última instancia, estas empresas, lideradas por personas para personas, ayudarán a la región a mejorar sus niveles de vida, indicó Yahoo Finanzas.