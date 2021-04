Esta plataforma te permite contratar personal desde cualquier lugar y hasta pagar en criptomonedas

El futuro del trabajo será descentralizado o no será. El 2020 demostró con creces que trabajar desde cualquier lugar no solo es posible, sino que es una gran oportunidad para todas las partes involucradas: los empleados no tienen que viajar y hasta puede prestar servicios para el exterior; los empleadores pueden buscar el mejor talento sin limitarse a las barreras geográficas.

En este contexto, Deel, la compañía que está derribando todas las barreras de contratación y pagos al talento global, anunció que consiguió una ronda de inversión en serie C de 156 millones de dólares, liderada por el fondo de inversión YC Continuity Fund y que le dio la bienvenida a su junta directiva a Ali Rowghani, Managing Partner de Y Combinator y ex COO de Twitter.

Deel es la primera plataforma de administración de equipos remotos que les permite a las compañías reclutar y enrolar a cualquier persona para su equipo en cualquier parte del mundo, con la seguridad de que los contratos cumplen con los requisitos legales de cada país y los pagos llegan de manera oportuna y conveniente para los trabajadores, todo esto de manera automática a través de un sistema centralizado y sencillo de usar.

"Esta inversión nos permite seguir expandiendo nuestro equipo y presencia internacional, al igual que evaluar posibles fusiones y adquisiciones. Esta expansión en LATAM viene con mucha fuerza e incluye a Argentina. El mercado ha respondido espectacularmente y esperamos continuar esta entrada al país con velocidad", comenta a iProUP Natalia Jiménez, Regional Manager de Deel para LATAM.

La ronda fue coliderada por Andreessen Horowitz y Spark Capital, inversionistas actuales en Deel; y en ella participaron, entre otros, Dara Khosrowshahi, Lachy Groom, Jeffrey Katzenberg, Jeff Wilke y Anthony Schiller.

Con una valuación de 1.250 millones de dólares, Deel se convierte en el líder del mercado de contratación, pagos a equipos de trabajo y compliance global, ampliando las fronteras del trabajo remoto en todo el planeta y creando un mundo sin ninguna clase de límites para la contratación y el talento. Y, dato no menor, ya integra la "mesa chica" de los unicornios.

"Es una recompensa a un gran esfuerzo de todo el equipo, un esfuerzo que nos ha permitido entregar un producto bien hecho, pensado en el usuario y valorado por el mercado. Por otro lado, significa que vamos a poder seguir ejecutando todos los proyectos y planes que tenemos, vamos a poder seguir permitiéndole a las empresas y personas romper fronteras, poder trabajar desde y hacia donde se desee en el mundo", afirma Jiménez.

Trabajá o contratá desde donde quieras

Deel les permite a los empleados o contratistas retirar sus pagos en más de 120 monedas, en criptomonedas, tarjetas débito, bancos o billeteras online, entre múltiples otras opciones.

"Contamos con una red de más de 200 abogados legales y tributarios que hacen que nuestro compliance sea una realidad en cada país, es fundamental para nosotros estar a la vanguardia en contratación y pagos internacionales para que nuestros clientes mitiguen sus riesgos legales", explica Jiménez.

Por otro lado, su alianza con JPMorgan, la red bancaria global más grande del mundo, fortalece nuestro sistema bancario, tiempos y tarifas para favorecer a todos los usuarios.

Gracias a estos factores, las compañías pueden crear, firmar y enviar contratos localizados en minutos, a partir de una biblioteca personalizada. Todo esto desde un mismo lugar, y lo más importante, cumpliendo los requisitos legales de cada país.

Si una empresa quiere contratar:

Cuando ya tiene su talento, ingresa a Deel.

Crea un contrato a través de la tecnología en segundos, se le genera uno personalizado según el país desde y hacia donde se contrata

Firma en línea su contrato, se definen los montos de pago y fechas.

El cliente lo envía para firma de la persona que va a trabajar con ellos,

Al final del mes paga a todo su equipo en un clic

Por el lado del contratista:

Recibe un mail con un link para crear su cuenta en Deel (que no tiene costo para ellos)

Firma su contrato en línea al crear un usuario

Configura su cuenta, pasa los filtros de seguridad en segundos

Después espera recibir su pago, lo recibirá a través de Deel en la fecha pactada con cliente

Posteriormente decide cómo retirar su dinero, puede dividirlo como quiera, tiene la opción de retirar en +120 monedas, puede elegir desde enviar el dinero a su banco de confianza, elegir pago en criptomonedas, paypal, payoneer, la tarjeta débito de Deel, o que prefiera.

Eso es todo, en minutos se genera y firma un contrato, se crean los usuarios y se puede pagar ahí mismo el equipo en más de 150 países en el mundo.

Sumado a la flexibilidad de contratación, la plataforma permite pagar y cobrar en criptomonedas.

"Creemos en un mundo con flexibilidad financiera, por eso damos la libertad para decidir y actuar según el beneficio de la persona. Esto significa que queremos que sea nuestro usuario el que decida cuándo y cómo puede retirar su divisa. El mundo de las criptomonedas ha venido creciendo y posicionándose rápidamente en todo el planeta, y nosotros escuchamos a nuestro mercado, ellos lo pidieron, por ende nosotros lo tenemos", afirma Jiménez.

Crecimiento meteórico

La firma fue fundada en 2018 por los egresados del MIT Alex Bouaziz y Shuo Wang con el objetivo de permitirles a las compañías contratar a cualquier persona en cualquier lugar, con la seguridad de que estaban cumpliendo la ley.

Con la llegada de la pandemia y el crecimiento explosivo del trabajo remoto, Deel aprovechó su experiencia para posicionarse como un aliado invaluable para que más empresas pudieran ajustarse a los dramáticos cambios en la forma de contratar y trabajar que supuso la crisis.

"Deel es hoy la solución número uno global para escalar equipos de trabajo de forma remota", dice Bouaziz, CEO de Deel. "Sabíamos que no podía ser tan difícil contratar a gente en el extranjero y pagarle, y Deel se dedicó a solucionar el problema. Ahora, con esta tercera inversión considerable en menos de un año, nos emociona la posibilidad de abrir todavía más puertas para negocios, empleados y contratistas alrededor del mundo".

El crecimiento de Deel en 2020 fue de 20X, y ahora apoya a 1.800 empresas en los cinco continentes. Solo en Latinoamérica, el crecimiento en los ingresos ha sido del 766% en los últimos 6 meses, lo cual ha representando el 100% del crecimiento del equipo en la región.

Gracias a este crecimiento exponencial, la empresa logró tres rondas sucesivas de financiamiento en 2020. Tras esta ronda de serie C de 156 millones de dólares, la firma planea continuar su expansión global, consolidando su presencia en los mercados en los que está actualmente y abriendo mercados nuevos. Además, hará más énfasis en reclutar talento excepcional para su equipo global, y seguirá mejorando, haciendo crecer y ampliando su oferta de productos.

"La forma de trabajar está cambiando de manera fundamental, y Deel está liderando el camino", dice Ali Rowghani, Managing Director de YC Continuity. "Deel estuvo a la vanguardia del trabajo remoto antes y durante la pandemia, y seguirá allí por mucho tiempo. El mercado es enorme, y Deel tiene una posición única para aprovechar esta oportunidad", añade.

El equipo de Deel es completamente remoto, pasó de tener siete empleados en enero de 2020 a tener 120 en 26 países actualmente. CB Insights proyecta que la industria del software para RRHH virtual valdrá 43.000 millones de dólares en 2026, en la medida en la que plataformas como Deel le ayuden a más empresas a hacer la transición.

En total, Deel ha recaudado en inversiones 206 millones de dólares a la fecha.