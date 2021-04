ViacomCBS compra importante canal chileno a WarnerMedia para expandir su presencia en América latina

El conglomerado de medios multinacional anunció la compra de Chilevisión con el objetivo de reforzar su imponencia en la región

ViacomCBS Inc anunció la compra del canal chileno ​​Chilevisión a WarnerMedia, propiedad de AT&T Inc por una cifra no detallada y sujeta aún a ciertas aprobaciones regulatorias, con el objetivo puesto en aumentar la audiencia en América Latina.

La adquisición, realizada a través de la filial internacional ViacomCBS Networks International (VCNII), reforzará su negocio de transmisión con una auspiciosa biblioteca de contenido de la firma en América, que incluye los servicios de streaming Paramount+ y Pluto TV, así como el canal ​​argentino Television Federal SA (Telefe).

Paramount+ y Pluto TV son las plataformas insignia de la multinacional ViacomCBS

Otras de las potencias con las que cuenta la cartera de ViacomCBS Americas son:

El servicio de aprendizaje interactivo de Nickelodeon para niños en edad preescolar, Noggin ;

; El centro de producción, ViacomCBS International Studios ;

; Más de 10 cadenas de TV paga de marca, incluidas MTV, Nickelodeon, Nick Jr. y Comedy Central, entre otras;

entre otras; Múltiples eventos y experiencias sobre el terreno

Un extenso catálogo de productos de consumo.

De esta forma, el acuerdo beneficiará a los consumidores y socios al ofrecer opciones de entretenimiento aún más diversas en plataformas premium, de pago y gratuitas.

Las plataformas de streaming, que tuvieron un crecimiento exponencial a causa de la pandemia de coronavirus COVID-19, invierten cada vez más en contenido para atraer y retener a sus suscriptores en medio de una fuerte competencia de la industria on demand.

Chilevisión, el cual transmite noticieros, programas misceláneos y telenovelas, atrajo aproximadamente una cuarta parte de la audiencia televisiva total de Chile en 2020, de acuerdo a ViacomCBS.

El canal Chilevisión atrajo aproximadamente una cuarta parte de la audiencia televisiva total de Chile en 2020

"América Latina es uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo y Chilevisión será un impulsor clave de nuestra acelerada estrategia de streaming en la región", comentó Raffaele Annecchino, presidente y director ejecutivo de ViacomCBS Networks International. Y agregó que Chilevisión "convertirá a ViacomCBS en un destacado productor de contenido en español".

En 2010, WarnerMedia, entonces conocida como Time Warner Inc, adquirió Chilevisión, que estaba en manos del presidente chileno Sebastián Piñera, en un acuerdo estipulado en u$s150 millones.