Rapiditos, online y para tener sueldos envidiables: cursos y capacitación 4.0 para escalar en el mercado laboral

En apenas unos meses es posible salir con un título muy atractivo para las empresas. Pero la educación de grado también tiene su valor

La digitalización no solo impactó en el modo de hacer negocios: también modificó la manera de formarse. Los talentos de hoy ya no necesitan las mismas habilidades que años atrás, sobre todo si apuntan a esos puestos que son los que mejores remuneraciones ofrecen en estos días.

"El 2021 será el año de las tecnicaturas superiores y de las carreras 100% online, con un modelo de educación adaptada a lo digital para que rápidamente se genere una salida laboral, estando en su gran mayoría avaladas por el Ministerio de Educación", anticipa a iProUP María Laura Scarano, gerente Nacional de Selección en Bayton.

Según la experta, varias de esas tecnicaturas están enfocadas a la revolución tecnológica, como Marketing 4.0, Digitalización, Gestión y Liderazgo, Programación y Redes Informáticas. "Pero también adquieren protagonismo las tecnologías de automatización para diversas industrias. Y las más importantes, las que estén relacionadas con el e-commerce", agrega Scarano.

Sin embargo, no todo parece marchar sobre rieles, porque en la mirada de algunos ejecutivos, estas carreras aún necesitan estar más orientadas a lo que el mercado necesita.

"Creo que la más organizada y bien orientada es la de Negocios Digitales, que combina Economía y Sistemas. Para el resto, hay cursos de posgrado, pero las verdaderas carreras 4.0 las veremos cuando haya más currículas híbridas", observa Carlos Abril, CEO de Atos para la Región Austral Andina.

En este sentido, Abril agrega: "A las tradicionales, como medicina, derecho, marketing o ciencias sociales se le agregarán materias para aprender cómo manejar, explotar y entender el uso de datos",

"No hay profesión hoy en la que no se usen herramientas de Big Data o Inteligencia Artificial, y la universidad aún no forma a los profesionales para afrontar ese cambio", advierte Abril.

Oracle identifica seis tendencias para los reclutadores en estos tiempos que corren, y una de ellas es adoptar datos de IA y con visión de futuro para convertir a los equipos en superequipos.

"El 60 % de las organizaciones indica que el rediseño de trabajos para integrar tecnología con IA es muy importante para su éxito durante los próximos 12 a 18 meses. Sin embargo, solo el 7 % afirma estar muy preparada para abordar esta tendencia", afirma la compañía.

Qué estudiar

A la hora de optar por cursos tradicionales o cortos, Blas Briceño, vicepresidente y coordinador del Área de Talento de la Cámara de Empresas de Software (CESSI), asegura a iProUP: "Creemos que se capacitan excelentes profesionales en modos de aprendizaje más cortos, como cursos o tecnicaturas".

"Aquellos que no pueden hacerlo por diferentes motivos, o no están decididos, tienen que saber que existen alternativas para ingresar en el mundo de la tecnología y desarrollarse con un empleo de calidad", añade el directivo, quien también es CEO de Finnegans.

El mercado educativo argentino ya ofrece hoy opciones que apuntan a tener una rápida salida laboral, tal como el caso de la Academia Henry: en menos de 6 meses, el alumno ya está con su diploma participando de entrevistas.

Martin Bordchart, CEO y fundador de Henry

"Formamos a las personas en las tecnologías de hoy y del futuro para que puedan desarrollar una carrera exitosa con costo inicial cero. Nuestro plan de estudios está diseñado junto con empresas para facilitar el acceso a un empleo", declara a iProUP Martín Borchardt, CEO y fundador de Henry.

Cuáles son los cursos más demandados en estos días en esta academia:

Full Stack Developer

Software Developer

Front End Developer

Back End Developer

Web Developer

Mobile Developer

Y también están las carreras que están en pleno auge tras la irrupción del COVID-19. Según Pearson, son seis las profesiones que están siendo más miradas por millennials y centennials, y solo una de ellas no está tan ligada a la tecnología: la gastronomía.

El resto, tiene una marcada y casi plena base IT:

Redes sociales y su manejo: desde el marketing 4.0 hasta crear contenidos

eSports: demandan analistas, entrenadores, desarrolladores, organizadores y más

Educación online

Ciberseguridad: que se volvió crucial y lo será más a medida que las firmas se digitalicen

Ciencias ambientales: recurren a la tecnología para intentar revertir el desgaste que al que está expuesto el planeta

Alta demanda

El Estudio de Remuneración 2020 de PageGroup tiene un apartado especial en el que se detiene a analizar cuáles son las necesidades de talentos de las empresas hoy, especialmente en este escenario.

"Este contexto económico supuso que las compañías se enfoquen no solo en contar con un equipo comercial eficiente que les permita mantener sus operaciones, sino también en estar presentes en aquellos mercados donde pueden vender en precios fijados al dólar", dice el informe.

Así, los profesionales más valorados serán los provenientes de carreras de ingeniería, con conocimiento técnico del producto o servicio y experiencia comercial. En posiciones de liderazgo se ponderarán quienes posean capacidad de gestión de equipos a distancia y seguimiento de indicadores clave de performance (KPI).

En este sentido, el estudio detalla cuáles son los perfiles más demandados:

Gerente Comercial

Gerente de Nuevos Negocios

Product Manager

Desarrollador de Negocios (Business Developer Manager)

(Business Developer Manager) Ingeniero comercial

Ejecutivo comercial técnico

Responsable Post-venta

Además, se privilegiarán las siguientes competencias:

Adaptabilidad al cambio

Ampliación de cartera de clientes (perfil hunter)

Autonomía y autogestión

Buen manejo de idiomas

Capacidad de negociación

Conocimiento y manejo de nuevas tecnologías

Habilidades interpersonales

Primeros pasos

Al analizar la variable sueldo, es notoria la diferencia a favor de lo que cobran quienes se desempeñan en las áreas vinculadas a la Economía del Conocimiento. Según SysArmy, la comunidad que reúne a profesionales 4.0, los salarios del sector arrancan en casi 50.000 para un puesto junior, por encima de los $36.000 del rubro comercial.

Entre los mejor remunerados se encuentran según posiciones junior, semisenior y senior:

Licenciados en Sistemas: $98.500/$152.500/$180.000

Ingenieros: $76.000/$100.000/$132.000

Administradores de Empresas (con conocimientos IT): $92.000/$99.000/$107.000

Diseñadores gráficos: $61.000/$85.000/$92.000

Experiencia de Usuario: $74.000/$82.000/$90.500

Analistas de Datos: $70.000/$72.000/$102.000

De esta forma, la media de la industria está en el orden de los $100.000, lo que representa seis veces el salario mínimo vital y móvil, que se ubica en los $16.875.

Todo apunta a que los cursos intensos y cortos serán la nueva manera de formarse con fines a estar preparado para esta gran transformación digital.

"Actualmente el título de grado sigue siendo casi un requisito y el posgrado es el gran diferenciador. La mayoría de las personas aspira a obtener estas credenciales mayormente desde su posicionamiento profesional", dice a iProUP Jorge Fantin, director de la Maestría en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas en la Empresa de Universidad Siglo 21.

Y completa: "Al mismo tiempo, tanto para empresas como para profesionales, va quedando claro que, además del título de posgrado, la educación en competencias es una necesidad continua en un mundo que evoluciona y cambia tan rápido".

Las nuevas carreras buscan lanzar profesionales rápidamente al mercado

Si bien maestrías y doctorados son diferenciales para insertarse en el mundo de los negocios, los cursos cortos le permiten al estudiante insertarse cuanto antes al mercado.

"También son muy recomendables para quienes han cursado una carrera universitaria formal y desean mantenerse al tanto o aggiornarse con lo más reciente", añade Fantin.

Por su parte, Scarano remarca que esto "es el inicio de nuevas carreras, de nuevas metodologías para industrias y, más importante, llevará a la creación de nuevos puestos de trabajo que antes no existían".

¿Qué veremos próximamente en las academias y universidades? Pues, no serán pocos los que se anoten en carreras para ser Líder de Digitalización o Gerente de Felicidad.

"Por supuesto, habrá una gran demanda en recursos y talentos familiarizados en nuevas tecnologías, como inteligencia artificial y el manejo de máquinas inteligentes que constituyen también oportunidades de capacitación profesional", concluye la gerenta de Bayton.