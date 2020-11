¿Te despidieron de tu trabajo?: con estos tips podrás enfrentar tu próxima entrevista laboral sin problemas

Una de las cuestiones más complicadas de responder en una entrevista laboral es acerca de si se tuvo algún tipo de problemas con algún trabajo anterior

En el marco de la crisis económica origiada por el Coronvirus, han ocurrido muchísimos despedios de diversos trabajadores en todos los rubros, por lo cual se han intencificado las búsquedas laboras en todas las industrias y servcios.

Sin embargo, ante una posible entrevista laboral, existen muchas preguntas las que pueden poner a temblar a cualquier aspirante a dicha posición. De hecho, toda entrevista de trabajo en general pone bastante nervioso al postulante.

Este proceso es totalmente natural, pues no es una situación fácil y es muy importante que se supere esta prueba para avanzar. Una de las cuestiones más complicadas de responder es acerca de si se tuvo algún tipo de problemas con algún trabajo anterior.

Sin embargo, seguramente salga este tópico durante la entrevista ya que desde la nueva empresa querrán saber por qué se abandonó el pueso anterior y si aquella relación no fue buena.

Aunque muchas cuestiones puedan parecer obvias o sencillas y quizá se sienta la tentación de responderlas de la misma manera, a la ligera.

Pero además, ante este escenario, el postulante no querrá que se piense que es un mal empleado o que puede traerles problemas, ni dar una mala impresión. Es por ello que se debe hablar de esto con tacto.

Se debe entender que las entrevistas de trabajo son todo un arte. Tanto para los entrevistadores, como para los entrevistados. Este es uno de los métodos más importantes durante el proceso de selección, es cuando, por primera vez, la empresa y el candidato se ven las caras, se hablan, se tantean.

Pero se debe recuerdar que los encargados de recursos humanos han entrevistado a un sinfín de personas, conocen muchas personalidades y es posible que aunque se quiera, no se podrá engañarlos fácilmente.

Pero además, se debe entender que es muy poco probable que se sorprenda a los recultadores si no tiene ciertos cuidados. Así que ante un hecho tan delicado como un despido, ¿qué hacer? Peor aún, si ese despido no fue bueno, ¿cómo puedes responder sin quedar mal?

Lo que no hay que decir

En el caso puntual acerca de las razones de un despido, si pueden omitir los motivos mejor. Es mejor aclarar que la relación laboral no funcionó, que ese puesto no estaba dentro de los planes a futuro. Si no hacen más preguntas, tampoco es necesario que siga sobre el tema, ya que esto puede llegar a ser contraproducente.

Los motivos

Si durante la entrevista el equipo quiere saber las razones del despido con más detalles, existen varias opciones que pueden ser útiles.

En primer lugar el postulante puede asegurar su personalidad y de su ex jefe eran muy distintas, ya que se estaba en desacuerdo con ciertos procesos o que el proyecto en el que se encontraba el postulante finalizó. Siempre es bueno recordar que no se debe habler de más y que es crucial ser breve.

Es importante que la empresa entienda que el postulante es un empleado del que no se van a arrepentir de contratar.

Un buen empleado

Lo importante al momento de una entrevista de trabajo es que los entrevistadores entiendan que el postulante es un buen elemento, un empleado del que no se van a arrepentir de contratar.

Para esto, se debe dejar en claro que se cuenta con buenas referencias y que ese despido fue solamente un pequeño obstáculo en el camino.

Otra perspectiva

Al momento de explicar las razones, se deben hacer desde un ángulo positivo, por nada del mundo se debe criticar o emitir quejas hacia la empresa antigua. Se debe dar a entender que no se trataba de un lugar indicado, donde se pudiera cumplir con los objetivos y ambiciones profesionales.

La verdad ante todo

Nunca es bueno mentir en una entrevista de trabajo. Los entrevistadores están juzgando seriamente y seguro se darán cuenta si es el caso. Se tiene que ser sincero con las respuestas, sin titubear. Lo mejor para esto es que se practique todos estos puntos antes de la entrevista.