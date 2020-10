Ola de despidos en Pedido Ya: ¿qué reclaman los trabajadores?

Según los trabajadores estas bajas se basan en reemplazar al personal registrado bajo relación de dependencia por monotributistas

Debido a todos los hechos, se podría hablar de un modus operandi por parte de la empresa. Desde hace varios meses, los trabajadores de la plataforma PedidosYa vienen denunciando despidos, los cuales tienen un trasfondo.

Según los trabajadores estas bajas se basan en reemplazar al personal registrado bajo relación de dependencia por monotributistas. Esto pasó ahora con cinco trabajadores que se estaban desempeñado en la sucursal de Carrefour ubicada en 12 y 57, en La Plata.

En primera persona

"A mí me echaron el miércoles de la semana pasada, al igual que a dos compañeros más. Y encima lo hicieron por medio de una llamada de WhatsApp. Recién el viernes me llegó el telegrama", le contó Jorge Martínez al sitio de Gestión Sindical.

Además, agregó que: "anteriormente ya habían hecho lo mismo con otras dos personas".

"Ahora estamos con una abogada y ya enviamos carta documento", afirmó Martínez.

Por otro lado, los despidos siempre son con causas inventadas, sin aviso previo y, además, violando el DNU del Gobierno nacional que prohíbe despidos en cuarentena.

Martínez, además aclaró que: "la marca es PedidosYa, pero la empresa que nos contrató se llama realmente RepartoYa. Nosotros trabajamos para ellos, que son quienes tenían el contrato con Carrefour. Éramos trabajadores externos del supermercado. Así que acá la empresa responsable es RepartoYa".

Por otro lado, Martínes también informó que: "lo único que nos dijeron fue que nos iban a pagar el sueldo de este mes, que calculo lo harán los primeros días de noviembre. Pero de indemnizarlos no dijeron nada".

Y además, confirmó que: "todos estábamos en blanco, y sabemos que lo que ellos buscan es empezar a manejarse con monotributistas, para desligarse de las cargas sociales. Además, un monotributista es un fusil de repuesto, porque lo pueden reemplazar más fácilmente".

Toda esta situación tiene una complicación extra y es que, como explicó Martínez, "nosotros estamos a la deriva, porque no tenemos un sindicato que nos defienda, ya que no podemos afiliarnos a Empleados de Comercio porque la empresa está radicada en Capital y nosotros trabajamos en provincia, entonces no nos pueden representar".

"Ahora estamos con una abogada y ya enviamos carta documento. Veremos si tenemos alguna respuesta en los próximos días", concluyó.

Tope comisiones

En Santa Fe se fijó hasta fin de año un tope del 25% en las comisiones que cobra Pedidos Ya a los locales comerciales de la provincia. Con las tres principales cámaras gastronómicas fijó un tope de 21% para sus asociados.

En ciudades como Rosario, la empresa Pedidos Ya maneja casi un 90% del mercado de la gastronomía. Les ofrece dos modalidades, que los comercios utilicen su plataforma con un delivery propio o que los pedidos sean entregados por los personal que trabaja para la App.

PedidosYa logró dominar a las otras apps en Rosario

El secretario de Comercio Interior de Santa Fe, Marcos Aviano, señaló: "Sentamos un precedente en la vía administrativa de un reclamo. Es la primera vez que aplicamos la Ley de abastecimiento para servicios que son prestados por nuevas tecnologías". Explicó que en un primer momento fijaron una comisión provisoria del 18%, pero que luego en una mesa de diálogo se terminaron otros montos.

Alejandro Pastore, secretario de Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario señaló en una entrevista: "el viernes firmamos un acuerdo entre las cámaras gastronómicas de Rosario, Santa Fe y Rafaela que comprenden un total de 2500 comercios. Si usamos la plataforma de Pedidos Ya con logística propia nos cobran un 13% y si es con el delivery de la App es un 21%. Para los nuevos que se den de alta y ya sean afiliados de las tres cámaras de AEHGAR de Rosario y Santa Fe o la Cámara de Propietario de Hoteles, Bares y confiterías de Rafaela (CAPHREBAR) pagarán un 13% por uso de la App con delivery propio y 22% con logística de Pedidos Ya".

El acuerdo es diferente para los locales que no pertenezcan a las cámaras. "Pagarán un 15 con delivery propio y un 25% como tope, con logística de Pedidos Ya. Este acuerdo rige desde el 1 de agosto al 31 de diciembre, con clausula de revisión si se extiende esta situación excepcional", aclaró Pastore.

Si bien estas tres cámaras cerraron un acuerdo diferente, el resto de los locales comerciales de la provincia están incluidos en el pacto que impide que la comisión supere el 25%. Esta medida pone fin en la provincia a un problema que se generaliza en todo el país.