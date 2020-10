"Palo en la rueda" para PedidosYa en Chile: para la Justicia, existe relación laboral entra la empresa y sus riders

La justicia determinó que existe relación laboral entre la aplicación de delivery PedidosYa y sus trabajadores, en una decisión inédita en el país

Este martes, el Tribunal del Trabajo de la ciudad de Concepción, al sur de Chile, determinó que existe relación laboral entre la aplicación de delivery PedidosYa y sus trabajadores, en una decisión inédita en el país.

La jueza Ángela Hernández emitió un fallo a favor de un repartidor, considerando que "prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia al estar sujeto a órdenes e instrucciones, ser supervigilado en sus labores, percibiendo las sumas de rigor por sus servicios".

Los detalles

La decisión se da tras una demanda presentada por Álvaro Arredondo, repartidor de PedidosYa, quien acusó de despido injustificado a la compañía de delivery. En rigor, su cuenta fue bloqueada debido a que registró atrasos en las entregas.

En el fallo, la Justicia desestimó que las consignas utilizadas por la empresa como "libertad de elegir su jornada y ser su propio jefe", no son reales por cuanto el trabajador es objeto de sanción al ser bajado de calificación si no se conecta a la aplicación o no poder elegir el turno para trabajar. "Incluso ser dado de baja de la aplicación", afirmó la sentencia.

Marcha atrás para PedidosYa en Chile

Desde el lado de la empresa aseguraron que apelarán el fallo por "no ser del todo aclaratorio".

"Hemos apostado por el diálogo constructivo con las autoridades, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo del ecosistema y seguir creando oportunidades para comercios, repartidores y consumidores", declararon a medios chilenos.

La Agrupación de Repartidores Penquistas chilena celebró la decisión, y aseguró que "hay un encubrimiento de la relación laboral". "No somos independientes, no es una relación entre iguales", señaló Fernando Gallardo, vocero de la organización.

Regulación, negocio y futuro

Mientras tanto, la salida de Glovo de América Latina y el fortalecimiento de PedidosYa en el segmento del delivery sucede en un momento en donde la Argentina se prepara para impulsar una regulación de estas apps. De hecho, la semana pasada el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se había referido a las comisiones que cobran las empresas y que fueron consideradas como "excesivas".

De hecho, hace unos días, en Santa Fe, la aplicación decidió bajar la tasa que cobran a los gastronómicos hasta finales de este año debido a una fuerte protesta que ese sector realizó en esa ciudad. Si bien no se trataba de una demanda nueva, sí adquirió una nueva dimensión en este contexto debido a que los bares, restaurantes y casas de comida sólo pudieron mantener ventas a través del envío a domicilio, especialmente en los primeros meses de las restricciones sanitarias.

"PedidosYa alcanzó un acuerdo con las autoridades de la provincia de Santa Fe, para definir un tope temporal a las comisiones que la compañía cobra a los locales del rubro, consistente en un 25% para el servicio de marketplace y logística (pedidos y delivery a cargo de PedidosYa) y 15% para el servicio de marketplace (pedidos realizados por la aplicación y delivery propio el comercio)", dijo respecto de esa situación la compañía a través de un comunicado.