La principal criptomoneda atraviesa otra semana de pérdidas, mientras Wall Street, los ETF y las liquidaciones amplifican la presión sobre sus precios

Factores como la salida a bolsa de Anthropic, la caída de Nvidia y el ciberataque a Binance aumentan la presión sobre el mercado cripto.

ETFs de Bitcoin sumaron u$s1.910 millones en salidas netas; las liquidaciones superaron u$s1.470 millones por menor apetito de riesgo.

Bitcoin profundizó su caída a u$s63.403, acumulando un retroceso superior al 20% en seis semanas y generando dudas en el mercado.

Bitcoin volvió a profundizar su caída el sábado y perforó los u$s64.000, en una jornada que puso nuevamente bajo presión a los inversores y reavivó las dudas del mercado cripto.

Desde fines de octubre, la criptomoneda acumula un retroceso superior al 20% y se encamina a completar seis semanas consecutivas de pérdidas, en medio del repliegue generalizado de activos riesgosos.

¿Por qué Bitcoin cayó por debajo de los u$s64.000?

Bitcoin tocó los u$s63.403,1, su menor valor desde agosto, y cotizaba a u$s63.800,5 a las 23.15 del sábado, tras caer 6,55%, en medio de ventas, retiros y menor apetito por el riesgo.

El termómetro institucional tampoco da señales de alivio, porque los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron salidas netas por u$s185,45 millones durante la última rueda, según SoSoValue.

Con ese resultado, los fondos encadenaron siete sesiones de retiros y acumularon aproximadamente u$s1.910 millones de salidas desde el 5 de noviembre, una muestra del menor apetito de inversores institucionales.

Esos vehículos acercaron la criptomoneda a grandes carteras tradicionales, por lo que sus retiros muestran que parte de los inversores prefiere reducir exposición antes que aprovechar los precios más bajos.

¿Cómo las liquidaciones amplifican la caída de Bitcoin?

El descenso también golpea a quienes operan con dinero prestado, porque las bajas activan cierres automáticos de posiciones y suman ventas cuando el mercado intenta encontrar un piso para estabilizarse.

CoinGlass registró liquidaciones por u$s1.470 millones en los exchanges durante 24 horas, incluidos u$s1.310 millones en apuestas alcistas, y Bitcoin concentró alrededor de u$s677 millones del total de liquidaciones registradas.

Los cierres forzados superiores a u$s500 millones en posiciones de Bitcoin ya se repiten con frecuencia y pueden profundizar los descensos cuando las ventas iniciales disparan nuevas liquidaciones en cadena.

Ese mecanismo se suma a una retirada más amplia de activos riesgosos, porque los inversores revisan sus apuestas tecnológicas y reducen exposición en Wall Street durante esta etapa de incertidumbre.

¿Qué relación tienen Anthropic, Nvidia y Strategy con Bitcoin?

La prevista salida a bolsa de Anthropic compite por la liquidez, porque la compañía busca recaudar hasta u$s64.400 millones y la demanda supera seis veces la oferta disponible de acciones.

En paralelo, la agitación en el liderazgo de Nvidia y el repliegue de inversiones de inteligencia artificial enfriaron el entusiasmo tecnológico, aunque el ajuste también abrió oportunidades para algunos inversores.

Nvidia perdió más del 30% desde su récord de octubre y su valuación ronda 12 veces los beneficios esperados, el múltiplo precio-beneficio más bajo desde 2012, según registros del mercado.

Otro foco de preocupación es Strategy, la empresa que mantiene Bitcoin en su tesorería, porque MSCI decidió excluirla de sus índices a partir del 30 de noviembre, una medida con efectos bursátiles.

Los fondos pasivos que replican esos índices podrían vender acciones de Strategy tras la exclusión, agregando presión sobre una compañía cuyo desempeño está estrechamente ligado a la cotización de Bitcoin.

¿Qué pasó con Binance después del ataque de octubre?

El mercado todavía procesa el ataque sufrido por Binance en octubre, cuyo impacto fue estimado en u$s6.300 millones y volvió a instalar dudas sobre la seguridad de las plataformas cripto.

Binance y el FBI vincularon el episodio con Corea del Norte, que negó su responsabilidad, mientras investigadores de blockchain atribuyeron el ataque al grupo TraderTraitor, según la información difundida públicamente.

El exchange informó que reabrió los retiros en 87 redes esta semana y espera restablecer completamente el acceso a las redes y activos restantes antes de finalizar la próxima semana.

Binance aseguró haber cubierto el 100% de los tokens robados y prometió reembolsar íntegramente a sus clientes, aunque el incidente sigue pesando sobre la confianza de todo el sector financiero.

¿Puede recuperarse Bitcoin después de esta caída?

Matt Cole, director ejecutivo de Strive, comparó la corrección previa a la prevista salida a bolsa de Anthropic con el retroceso reciente de Bitcoin antes del debut de SpaceX.

Según Cole, Bitcoin bajó un 19% antes de aquella oferta, frente a una caída cercana al 18% antes de la operación de Anthropic, aunque el antecedente no garantiza una recuperación.

La criptomoneda repuntó después de la salida a bolsa de SpaceX, pero repetir ese recorrido dependerá de que reaparezca la demanda y de que el contexto financiero deje de deteriorarse.

Un análisis de Grayscale mostró que Bitcoin representó cerca de la mitad de las variaciones de rendimiento del mercado cripto durante un período de tres años, según el relevamiento publicado.

Sin embargo, seis criptomonedas distintas, dentro de los diez mayores activos no estables, encabezaron el rendimiento trimestral en los últimos dos años, mientras que Bitcoin no lideró ninguno de esos trimestres.