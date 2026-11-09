El banco mantuvo la calificación de compra y un precio objetivo de u$s250 por acción, luego de la caída tras las elecciones legislativas de EE.UU.

Deutsche Bank fijó un precio objetivo de u$s250 por acción para SpaceX, un potencial de suba del 84% por su fuerte posición en contratos.

SpaceX invertirá u$s24.000M en Starbase (Texas) para energía y supercomputación (IA), además de preparar el vuelo 15 de Starship.

Deutsche Bank recomienda comprar acciones de SpaceX tras caída, por solidez de contratos federales y potencial en IA.

Estrategas de Deutsche Bank, el gigante bancario alemán, recomendaron comprar acciones de SpaceX tras la caída posterior a las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El banco mantuvo la calificación de compra y un precio objetivo de u$s250 por acción, una referencia que implica un potencial de suba cercano al 84% frente a los niveles en que cotizaba el papel tras el retroceso.

Deutsche Bank recomienda comprar SpaceX y ve un potencial alcista del 84%

Las acciones de SpaceX cayeron 3,81% el 4 de noviembre, a u$s135,92, y retrocedieron casi un 10% adicional el 5 de noviembre.

El movimiento se produjo después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso, un resultado que elevó las preocupaciones sobre una posible retaliación política contra Elon Musk, principal accionista y CEO de la compañía.

El analista Edison Yu consideró que el mercado sobredimensionó ese riesgo. En su informe, sostuvo que la mayor parte de los contratos de SpaceX se negocia con agencias del Poder Ejecutivo, como la NASA, la Fuerza Espacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento, y no directamente con el Congreso.

Deutsche Bank consideró que la caída representa una oportunidad de compra porque los contratos federales de SpaceX siguen siendo sólidos y difíciles de reemplazar.

Deutsche Bank ve oportunidad de compra en SpaceX tras la caída que dejaron las elecciones en EEUU

El banco argumentó que, aunque el Congreso puede realizar audiencias o demorar procesos, no tiene una herramienta sencilla para bloquear de manera inmediata las relaciones contractuales existentes.

Es así como el banco mantiene una recomendación de compra con un precio objetivo de u$s250 por acción. Esa referencia implica un potencial de suba cercano al 84% frente a los niveles en que cotizaba el papel tras el retroceso postelectoral.

El consenso de mercado sobre SpaceX es de "Compra Moderada", con 24 recomendaciones de compra, cinco de mantener y dos de venta entre 31 analistas encuestados.

El precio objetivo promedio se ubica en u$s232,35, lo que implica un potencial de suba cercano al 62% desde los niveles actuales.

El análisis también destacó que SpaceX se vería beneficiada si la capacidad de cómputo en Estados Unidos se vuelve más escasa. En ese escenario, la compañía cobraría precios más altos gracias a su capacidad de construir infraestructura de manera más rápida y a menor costo que sus competidores.

SpaceX proyecta asegurar entre 8 y 10 gigavatios de capacidad de cómputo en 2027, incluyendo capacidad fuera de Estados Unidos. Esa expansión busca reducir la dependencia de la infraestructura local y mitigar parte del riesgo regulatorio o político asociado a las decisiones de Texas.

La estrategia de la compañía apunta a aprovechar su ventaja en capacidad de cómputo para mejorar la inferencia y la inteligencia artificial. Deutsche Bank remarcó que ese potencial todavía no está completamente reflejado en la valuación de las acciones.

Los ambiciosos proyectos espaciales y de IA a los que apunta SpaceX

SpaceX proyecta construir en Starbase, Texas, una central eléctrica a gas y un centro de supercomputación con una inversión estimada de u$s24.000 millones en sus fases iniciales.

El proyecto forma parte de una estrategia de integración vertical que busca asegurar energía para la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, producir metano líquido para los lanzamientos de Starship.

La compañía planea construir, poseer y operar una planta de energía a gas y una instalación de supercomputación en un predio de aproximadamente 444 acres, ubicado al este de Brownsville, entre la avenida Boca Chica y el puerto de Brownsville.

La inversión estimada corresponde a las fases iniciales del proyecto. El predio se localiza dentro de los límites de Starbase, en el condado de Cameron, la ciudad construida alrededor de la fábrica de cohetes y el complejo de lanzamientos de SpaceX.

La central eléctrica a gas tendrá como objetivo abastecer al centro de datos y a la infraestructura de supercomputación que SpaceX planea instalar en el sitio. La firma busca asegurar energía propia para reducir la dependencia de la red eléctrica y sostener el crecimiento de sus capacidades de cómputo.

SpaceX avanza con inversiones millonarias en Starbase y Starship

El proyecto también contempla el uso de una forma superenfriada y purificada del gas para impulsar algunos lanzamientos de Starship. Esa integración permite que la misma cadena de suministro de gas sirva tanto para la generación eléctrica como para la producción de combustible espacial.

El gasoducto alimentará una planta proyectada para convertir gas natural en metano líquido, el combustible que utilizarán los cohetes Starship. Esa infraestructura forma parte de una estrategia más amplia de SpaceX para asegurar el suministro energético y de propelente de sus operaciones.

En paralelo, SpaceX prepara un nuevo vuelo de Starship, previsto para el 13 de noviembre, sujeta a la aprobación final de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

La misión, identificada como Flight 15, contempla una prueba de doble captura del propulsor Super Heavy, un hito técnico que busca validar la reutilización de ambos componentes del sistema.

SpaceX solicitó una modificación de la licencia para permitir el regreso de la nave a la torre de lanzamiento, un trayecto que implica sobrevolar áreas pobladas.

El Flight 15 será el primer intento de recuperar ambas etapas del sistema Starship en el sitio de lanzamiento. SpaceX ya logró capturar el propulsor Super Heavy en misiones anteriores, pero nunca había intentado recuperar la nave superior Starship mediante la torre.

La nave Starship regresará a la torre tras completar aproximadamente 14 órbitas y más de 22 horas de vuelo. El propulsor Super Heavy, en cambio, volverá poco después del despegue para intentar una nueva captura.