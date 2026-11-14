Anthropic prepara su debut bursátil y BYMA busca habilitar un CEDEAR para que los argentinos compren sus acciones en pesos desde el primer día

Anthropic enfrenta el desafío de demostrar rentabilidad de sus modelos de IA ante los altos costos de desarrollo e infraestructura.

La IPO de Anthropic, valuada en US$1,02 billones, se estima para el 19/20 de noviembre; podría recaudar hasta US$90.400 millones.

BYMA habilita un CEDEAR para que argentinos inviertan en la salida a Bolsa de Anthropic, la desarrolladora de Claude, desde el mercado local.

La salida a Bolsa de Anthropic, desarrolladora de Claude, podría abrir una nueva oportunidad para los argentinos interesados en invertir en inteligencia artificial, sin necesidad de operar directamente en Wall Street.

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), entidad que administra el mercado de capitales local, confirmó que prepara un CEDEAR para que los ahorristas puedan comprar acciones de la compañía desde Argentina.

¿Cómo se podrá invertir en Anthropic desde Argentina?

La iniciativa busca que los inversores locales accedan a las acciones de Anthropic desde el mercado argentino, mediante certificados que estarán disponibles desde el comienzo de su cotización en Estados Unidos.

Para conseguirlo, BYMA pretende repetir el mecanismo implementado con SpaceX, cuyo CEDEAR se habilitó durante la misma jornada de su estreno bursátil, una experiencia que permitió operar localmente desde el primer día.

"La experiencia de SpaceX, en la que trabajamos junto a Banco Comafi y la CNV para habilitar su negociación local desde el primer día de cotización en Estados Unidos, es un antecedente muy valioso", indicaron desde la entidad.

La compañía aeroespacial encabezada por Elon Musk debutó el 12 de junio de este año y recaudó US$75.000 millones durante su primera jornada, en la mayor Oferta Pública Inicial de la historia.

Desde BYMA explicaron que trabajan con los participantes del mercado y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para completar las aprobaciones necesarias y habilitar el instrumento desde el debut internacional.

Por ahora, no trascendieron detalles técnicos del CEDEAR, como su ratio de conversión, que determina cuántos certificados representarán cada acción original, ni el precio inicial de negociación.

Tampoco se confirmó cuándo estará disponible para operar el nuevo instrumento, ya que su habilitación dependerá de la fecha definitiva de la IPO y de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

¿Cuándo será la IPO de Anthropic y cuánto busca recaudar?

La salida a Bolsa de Anthropic se estima para el 19 o el 20 de noviembre, en una operación que podría convertirse en uno de los debuts tecnológicos más importantes del año.

Según la documentación presentada este martes ante los reguladores estadounidenses, la desarrolladora de Claude aspira a alcanzar una valuación de hasta US$1,02 billones durante su debut bursátil en Wall Street.

Para concretar ese objetivo, planea ofrecer 825 millones de acciones, con un precio estimado de entre US$70 y US$78 por papel, mediante una colocación que podría recaudar hasta US$64.400 millones.

La cifra quedó por debajo de las proyecciones difundidas meses atrás, cuando los primeros cálculos anticipaban una valuación de hasta US$2 billones, que habría superado el récord establecido por SpaceX.

Además, Anthropic prevé captar otros US$26.000 millones mediante una colocación privada independiente, destinada a inversores estratégicos entre los que figuran Google, Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD).

Si ambas operaciones se concretan según lo previsto, la compañía podría reunir aproximadamente US$90.400 millones, una cifra que refleja las expectativas financieras alrededor de la inteligencia artificial.

¿Cuánto factura Anthropic y qué riesgos enfrenta antes de salir a Bolsa?

El debut bursátil llegará en un contexto de cautela sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial, debido a los elevados costos que exige desarrollar modelos y sostener su infraestructura tecnológica.

Esa preocupación provocó fuertes ventas de acciones del sector durante las últimas semanas y puso bajo la lupa la capacidad de las empresas para transformar su expansión en ganancias.

Según un reporte de IOL, los ingresos de Anthropic pasaron de US$376 millones en el primer trimestre de 2025 a US$17.000 millones en el tercero de 2026, un crecimiento interanual del 1.127%.

Durante los primeros nueve meses de 2026, sus ventas acumuladas alcanzaron US$33.200 millones, impulsadas principalmente por el consumo de tokens, aunque el ritmo de expansión comenzó a moderarse.

El crecimiento también disparó los gastos operativos: durante el tercer trimestre, Anthropic pasó de una ganancia operativa de US$974 millones a una pérdida de US$567 millones, tras desembolsar cerca de US$10.000 millones en poder de cómputo.

A estos compromisos se suman obligaciones financieras por US$895.400 millones destinadas a infraestructura y equipamiento, que incluyen acuerdos estratégicos con Broadcom, Google, Amazon y xAI para sostener su expansión tecnológica.

La magnitud de esas obligaciones plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de su expansión, especialmente cuando la compañía se prepara para enfrentar el escrutinio de los inversores en Wall Street.

Anthropic deberá demostrar que puede controlar sus costos y transformar el crecimiento de Claude en un negocio rentable, uno de los principales desafíos que marcarán su debut bursátil.