El retroceso de Bitcoin expuso las dificultades de las mineras y volvió a poner el foco en la inflación estadounidense y las tasas de interés

Riot y Hut 8 exploran el negocio de inteligencia artificial, mientras Strategy enfrenta su exclusión de los índices MSCI desde diciembre.

MARA Holdings generó u$s30,1 millones con la minería, frente a gastos generales de u$s43,9 millones durante el último trimestre.

Bitcoin cayó hasta casi los u$s68.000, su menor cotización desde agosto, y aumentó la presión sobre las empresas del sector.

La caída de Bitcoin volvió a encender las alarmas en Wall Street y dejó al descubierto la fragilidad de algunos negocios vinculados con la criptomoneda, especialmente aquellos expuestos a su volatilidad.

Las empresas mineras sintieron especialmente el impacto, en un contexto donde las perspectivas sobre las tasas de interés estadounidenses complican el panorama para los activos de riesgo.

¿Qué factores explican la nueva caída del precio de Bitcoin?

Esta vez, el problema llegó desde la economía estadounidense y no desde el ecosistema cripto: la inflación complicó las expectativas de los inversores y reavivó los temores sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

En octubre, los precios al consumidor aumentaron 0,4%, por encima del 0,3% que proyectaban los economistas, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos en su último reporte mensual.

La diferencia alcanzó para modificar las apuestas de los operadores, que ahora consideran más probable que el organismo eleve las tasas de interés durante su reunión de diciembre próximo en Estados Unidos.

"Dada la inflación más alta de lo deseado, ahora es aún más probable que la Fed suba las tasas en diciembre", advirtió Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

A ese panorama se sumó otro dato incómodo, ya que los precios mayoristas avanzaron 0,3% mensual y acumularon una suba interanual del 6,5%, la más elevada en casi cuatro años, según los registros oficiales.

En ese contexto, Bitcoin llegó a rozar los 68.000 dólares, su menor cotización desde agosto, mientras el S&P 500 y el Nasdaq terminaron la jornada con pérdidas de 0,55% y 0,64%, respectivamente.

¿Por qué las mineras de Bitcoin sufrieron más que otras empresas?

Para las compañías dedicadas a minar Bitcoin, una caída de la criptomoneda tiene un efecto directo sobre sus cuentas y puede complicar el equilibrio de sus operaciones en el corto plazo.

Sus ingresos dependen del valor de los activos que producen, pero mantener la actividad exige afrontar costos de electricidad, infraestructura y financiamiento que no desaparecen cuando el mercado retrocede, incluso en jornadas difíciles.

MARA Holdings ofrece una muestra de esa dificultad, ya que en el último trimestre su actividad minera dejó 30,1 millones de dólares después de los costos directos, aunque sus gastos generales ascendieron a 43,9 millones.

Además, cerca del 54% de sus tenencias de Bitcoin está comprometido como garantía de préstamos, una exposición que suma presión sobre sus finanzas cuando baja el valor de la criptomoneda.

El mercado reflejó esa vulnerabilidad con caídas del 6% para Hut 8 y del 3,9% para Riot Platforms y MARA Holdings; Coinbase, en cambio, tuvo una jornada relativamente más tranquila, con una baja del 0,5%.

¿Qué perspectivas tienen las empresas vinculadas con Bitcoin?

Las mineras buscan que su futuro no dependa exclusivamente de cuánto vale Bitcoin y exploran alternativas para aprovechar los recursos que ya tienen disponibles, más allá de la actividad tradicional.

Una de ellas consiste en alquilar sus instalaciones eléctricas y centros de datos a compañías de inteligencia artificial, un negocio que despertó entusiasmo entre los inversores y abrió nuevas expectativas de crecimiento.

De hecho, Riot y Hut 8 habían subido 12% durante la semana anterior gracias a esas expectativas, incluso cuando el precio de la criptomoneda se mantenía estable en el mercado.

Otro frente de incertidumbre involucra a Strategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, que será excluida de los índices de MSCI después del 30 de noviembre próximo, según el calendario anunciado.

JPMorgan calcula que la decisión podría generar ventas por unos 2.800 millones de dólares, aunque Strategy sostiene que los fondos indexados reúnen 13 millones de acciones, menos que el volumen negociado en una jornada.

Con estos frentes abiertos, la próxima reunión de la Reserva Federal en diciembre aparece como una instancia decisiva para los mercados y para el rumbo de Bitcoin en las próximas semanas.