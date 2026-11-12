La firma de Michael Saylor posee 850.364 BTC y cuestionó la nueva metodología. La medida también pone bajo presión a la japonesa Metaplanet.

El proveedor de indicadores financieros MSCI confirmó que excluirá a Strategy -la mayor empresa de tesorería de Bitcoin del mundo, liderada por Michael Saylor- de su índice bursátil MSCI USA a partir del cierre del próximo 30 de noviembre de 2026.

La determinación amenaza con provocar una ola de ventas forzadas por parte de los fondos de inversión pasivos que replican de manera automática la composición de ese indicador. De acuerdo con estimaciones preliminares elaboradas por analistas de JPMorgan, el reacomodamiento de carteras podría desencadenar liquidaciones de acciones de Strategy por aproximadamente u$s2.800 millones, aunque el banco aclaró que esa proyección se calculó sobre una propuesta técnica previa de MSCI y no sobre las reglas definitivas.

El núcleo del conflicto radica en la desproporción entre la actividad comercial tradicional de la empresa y el volumen de su reserva cripto. De acuerdo con la última presentación financiera de Strategy ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía conserva su división histórica de software empresarial, pero su estructura patrimonial está dominada por 850.364 bitcoins (BTC) adquiridos por un valor aproximado de u$s64.160 millones.

¿Por qué MSCI decidió excluir a Strategy y qué otras firmas están en la mira?

El desplazamiento responde a una actualización metodológica implementada por el proveedor de índices el 15 de octubre de 2026 para delimitar el perfil de las compañías cotizantes.

Bajo los nuevos criterios de elegibilidad, las firmas que carecen de activos operativos significativos frente a sus tenencias financieras pueden ser clasificadas como entidades no operativas, una categoría que las deja automáticamente fuera de los índices globales de renta variable. Desde la conducción de Strategy rechazaron el cambio normativo, argumentando que la metodología presenta fallas técnicas, contradice principios contables básicos y no altera la naturaleza comercial del negocio.

La medida proyecta una sombra de incertidumbre sobre todo el segmento de compañías que replicaron la estrategia de financiamiento mediante deuda y emisión de acciones para comprar criptomonedas. Entre ellas figura la firma japonesa Metaplanet, que ya había sido incluida en una lista preliminar de octubre como candidata a perder su lugar dentro de las canastas bursátiles de MSCI.

¿Cómo reaccionaron las acciones y cuál es el riesgo si otros índices imitan la medida?

La cotización de la compañía absorbió la noticia con cautela en el parqué estadounidense mientras los operadores evalúan el alcance real de las salidas de capital.

Durante la jornada bursátil del miércoles 11 de noviembre de 2026, las acciones de Strategy cerraron en u$s122,35 con una suba diaria del 1,06%, aunque retrocedieron un 0,85% hasta los u$s121,31 en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la rueda regular.

El mayor foco de preocupación para el mercado radica en un eventual efecto contagio hacia otros administradores de índices de referencia en Nueva York. Según los cálculos de JPMorgan, si otros proveedores globales adoptan requisitos operativos similares a los de MSCI, Strategy quedaría expuesta a salidas adicionales de capital cercanas a los u$s8.800 millones, poniendo a prueba la liquidez y la prima de valuación de las empresas que funcionan como vehículos indirectos de inversión en Bitcoin.