La plataforma completó la cobertura de los activos afectados y prepara nuevas medidas de seguridad, mientras siguen pendientes fondos congelados

La empresa busca recuperar u$s2.850 millones congelados mediante cooperación legal y contratará auditores externos para reforzar sus protocolos.

El exchange utilizó reservas de emergencia, fondos SAFU y capital propio para cubrir el robo sin trasladar los costos a sus clientes.

Binance completó la reposición de activos tras el ataque informático del 29 de octubre, destinando más de u$s6.340 millones para proteger a usuarios.

Binance informó que completó la reposición de los activos afectados por el ataque informático del 29 de octubre, que provocó pérdidas superiores a u$s6.300 millones.

Para cubrir ese monto, el exchange utilizó reservas de emergencia, fondos de seguro y capital corporativo, sin trasladar el costo a sus usuarios.

Con ese capítulo financiero resuelto, la plataforma enfrenta ahora otro desafío, recuperar los fondos que permanecen congelados y demostrar que reforzó sus controles para evitar nuevos incidentes de seguridad.

¿Cómo hizo Binance para cubrir todo el dinero robado?

La compañía destinó más de u$s6.340 millones para reponer los activos afectados, una operación que combinó recursos de sus reservas de emergencia, fondos de seguro y capital propio para completar la cobertura.

Una parte del dinero salió del Secure Asset Fund for Users (SAFU), el fondo creado para proteger a los clientes ante situaciones excepcionales, mientras otra correspondió al seguro de Binance Futures y al patrimonio corporativo.

Para concretar la reposición, Binance adquirió los tokens comprometidos mediante operaciones de mercado y canales extrabursátiles (OTC), sin trasladar el costo de esas compras a quienes utilizan la plataforma.

Además, la empresa asumió el compromiso de devolver el Secure Asset Fund for Users (SAFU) a su nivel de referencia de u$s1.000 millones, una decisión destinada a mantener intacta su capacidad de respuesta frente a futuras contingencias.

Como parte de las medidas para respaldar sus operaciones, también publicó una nueva instantánea de su Prueba de Reservas (PoR), que contempla 198 tokens y permitirá comprobar el respaldo de los activos depositados por los clientes.

Los usuarios podrán verificar una cobertura mínima de 1:1 mediante una prueba de conocimiento cero, cuyo procesamiento demanda entre 40 y 50 horas por su complejidad computacional.

¿Qué pasó con los fondos congelados y los retiros de Binance?

La reposición de los activos afectados no significa que todo el dinero sustraído haya sido recuperado, porque una parte permanece bajo medidas preventivas y depende de procedimientos legales independientes para su restitución.

Con la colaboración de emisores como Tether y Circle, Binance consiguió congelar aproximadamente u$s2.850 millones, aunque todavía no puede disponer libremente de esos fondos ni confirmar su recuperación definitiva.

La situación operativa también dejó señales de cautela entre los clientes, ya que durante la reapertura parcial de los retiros salieron u$s4.600 millones en poco más de nueve horas.

En ese mismo período ingresaron alrededor de u$s1.000 millones, lo que dejó un saldo negativo de u$s3.600 millones, equivalente al 2,1% de los u$s171.000 millones que administraba la plataforma.

¿Cómo fue el ataque a Binance y qué medidas tomó la empresa?

Las investigaciones de Chainalysis y TRM Labs permitieron reconstruir cómo se produjo el vaciamiento, que se ejecutó en apenas 20 minutos después de que los atacantes obtuvieran credenciales de acceso.

Los responsables habrían comprometido los equipos de dos ingenieros de billeteras mediante una falsa entrevista laboral, una maniobra de ingeniería social preparada varios días antes de concretar el robo.

El FBI atribuyó la operación a TraderTraitor, un grupo vinculado con Corea del Norte al que también se responsabiliza por ataques millonarios anteriores contra Bybit y Kelp DAO.

En paralelo, Binance anunció cambios en su estructura directiva y confirmó que Kaiser Ng dejará la dirección financiera para ser reemplazado por Justin Yek, luego de una transición planificada durante el último semestre.

La compañía adelantó finalmente que contratará auditores externos independientes para revisar sus protocolos de seguridad, una medida que apunta a reforzar sus defensas y ofrecer mayores garantías a los usuarios.