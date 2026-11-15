La salida de capital de los ETF de Bitcoin se aceleró en noviembre, con BlackRock como principal protagonista y un mercado bajo presión

La presión vendedora por estos flujos negativos impacta en el mercado y coincide con una baja en la cotización de bitcoin, que perforó los u$s70.000.

El fondo IBIT de BlackRock lidera las salidas tras acumular once jornadas consecutivas de rescates, desplazándose de su rol previo como motor de compra.

Los ETF de bitcoin en Estados Unidos sufrieron retiros netos por u$s2.350 millones en las últimas dos semanas, marcando un freno en la demanda.

La demanda institucional de bitcoin mostró un freno visible en Estados Unidos a lo largo de las últimas dos semanas, cuando los ETF al contado acumularon retiros netos por u$s2.350 millones.

Ambas semanas superaron los u$s1.000 millones en rescates, un volumen que no aparecía desde finales de junio y que contrasta de manera clara con el impulso previo de estos productos cotizados.

El dato más significativo está en el origen de las salidas, porque el fondo de BlackRock concentra la mayor parte de los retiros recientes después de liderar durante meses las entradas.

¿Cuánto dinero salió de los ETF de bitcoin en noviembre?

Entre el 9 y el 13 de noviembre, los fondos perdieron aproximadamente u$s1.070 millones, luego de registrar retiros cercanos a u$s1.280 millones durante la semana anterior, según datos de Farside Investors.

La presión también se reflejó en una sola rueda, ya que el viernes 13 los ETF terminaron con salidas netas por u$s185,4 millones, confirmando que el movimiento seguía activo.

IBIT, el producto de BlackRock, concentró u$s143,5 millones de esos retiros diarios, mientras que FBTC, de Fidelity, registró otros u$s41,9 millones durante la misma jornada.

El resto de los fondos no mostró movimientos netos relevantes ese viernes, por lo que las salidas quedaron concentradas en esos dos productos y, especialmente, en el vehículo de BlackRock.

La secuencia de IBIT va más allá de ese cierre semanal, porque acumula once jornadas consecutivas de salidas netas desde el 30 de octubre y concentró la gran mayoría de los retiros del conjunto de ETF durante noviembre.

Esa persistencia convierte un dato diario en una tendencia de varias semanas, con el mayor fondo del segmento como principal origen de la salida de capital institucional durante noviembre en Estados Unidos.

¿Cómo evolucionaron las inversiones en los ETF de bitcoin?

La fotografía del corto plazo no describe por sí sola la trayectoria completa de estos instrumentos, que desde su lanzamiento en Estados Unidos en enero de 2024 todavía acumulan entradas netas por u$s54.700 millones.

Dentro de ese balance, IBIT concentra cerca de u$s64.200 millones de entradas netas acumuladas, mientras FBTC suma aproximadamente u$s10.200 millones, de acuerdo con los datos históricos de Farside Investors.

El saldo positivo confirma la fuerza de la demanda inicial, pero no esconde el freno del crecimiento que caracterizó a estos fondos durante buena parte de 2024 y 2025, en la etapa reciente.

BlackRock había sido uno de los grandes motores de las entradas institucionales, pero ahora su ETF concentra la mayor parte de los rescates y marca un contraste visible en la coyuntura actual.

La distancia entre el balance histórico y las dos semanas recientes permite distinguir dos fenómenos diferentes, la fuerte captación acumulada desde 2024 y el enfriamiento de la demanda en el presente.

¿Cómo pueden influir las salidas de los ETF en el precio de bitcoin?

El cambio de flujos coincide con un debilitamiento del precio de bitcoin, que el viernes cayó por debajo de u$s70.000 en un contexto de menor demanda institucional por el activo.

La relación entre ambos movimientos no es automática, pero los rescates de un ETF al contado suelen obligar a su gestora a vender parte de los BTC para atender los retiros.

Cuando esas ventas llegan a un mercado donde las compras institucionales pierden fuerza, agregan oferta disponible y pueden profundizar la presión sobre la cotización durante las siguientes ruedas de negociación.

Por eso, la persistencia de los retiros suma un foco de presión que antes podía operar al revés, cuando los ETF canalizaban entradas y reforzaban la demanda de bitcoin en el mercado.

La concentración en IBIT también matiza la señal, porque los retiros no están distribuidos por igual entre todos los productos, sino que dependen en gran medida de inversores del fondo más grande y líquido.