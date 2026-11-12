La junta directiva convocó a una cumbre clave tras contratar un estudio jurídico para auditar las relaciones personales del ejecutivo

La junta directiva de Nvidia convocó a una reunión determinante para evaluar la continuidad de Jensen Huang como director ejecutivo, luego de que trascendieran sus relaciones extramatrimoniales y el nexo de una de las mujeres involucradas con una compañía investigada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de China.

El encuentro de la junta procura definir el futuro laboral del ejecutivo de 68 años, quien cofundó la empresa en 1993 y la condujo ininterrumpidamente hasta transformarla en el actor central de la infraestructura tecnológica global.

La situación generó máxima expectativa en Silicon Valley y Wall Street debido al rol estratégico que desempeñan los semiconductores de Nvidia en la carrera comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China.

La controversia cobró dimensión pública hace aproximadamente un mes a partir de revelaciones de los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times. Ambos medios expusieron los contactos de Huang con Alice Huang, una empresaria vinculada a MegaSpeed, una compañía de procesamiento de datos con sede en Singapur que figura entre los principales clientes comerciales de Nvidia y quedó bajo escrutinio por sospechas de espionaje.

¿Cómo se inició la investigación interna sobre el CEO de Nvidia?

El avance de la auditoría corporativa se aceleró tras el reconocimiento público del propio directivo frente a su plantilla laboral.

El domingo 8 de noviembre de 2026, Jensen Huang remitió una carta interna a los empleados de la firma en la que admitió haber sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado su confianza. Inmediatamente después de esa confesión, el directorio resolvió iniciar un procedimiento formal de revisión sobre la conducta personal del fundador y sus eventuales derivaciones corporativas.

Para garantizar la independencia del análisis, la compañía contrató los servicios del bufete jurídico neoyorquino Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, encargado de auditar el alcance de los contactos mantenidos y evaluar si existieron riesgos operativos o vulneraciones a los protocolos de cumplimiento de la empresa.

¿Qué impacto geopolítico y comercial enfrenta la conducción de la empresa?

La revisión sobre el liderazgo ocurre en un momento de extrema sensibilidad para la cadena global de suministro de hardware avanzado.

Dado que Nvidia ocupa una posición dominante en el abastecimiento de procesadores de alto rendimiento utilizados tanto en centros de datos civiles como en aplicaciones de defensa, cualquier sospecha sobre filtraciones tecnológicas hacia el exterior activa alarmas regulatorias en Washington. En medio de la repercusión internacional, el Gobierno de China negó oficialmente las acusaciones de espionaje vinculadas al caso y rechazó cualquier participación de inteligencia sobre la cúpula de la empresa estadounidense.

Para la industria financiera, la resolución del directorio marcará un punto de inflexión sobre la gobernanza de una compañía cuyo valor de mercado y expansión estuvieron históricamente asociados a la gestión directa de Huang desde su creación hace 33 años.