Pyongyang negó el vínculo con el ataque a la exchange mientras los investigadores siguen rastro de fondos que TraderTraitor convierte a Ethereum

Binance ya cubrió el 95% de los fondos sustraídos con capital propio, mientras el régimen busca evadir sanciones y lavar activos en plataformas DeFi.

Kim Yo Jong, hermana del líder Kim Jong Un, rechazó el señalamiento sobre el grupo TraderTraitor y advirtió sobre la postura hostil de Estados Unidos.

Corea del Norte calificó de retórica absurda la acusación del FBI que le atribuye el hackeo a Binance por u$s6.300 millones, el mayor robo cripto.

Corea del Norte rechazó este martes la acusación del FBI que la señala como responsable del hackeo a Binance por u$s6.300 millones, el mayor robo cripto de la historia, y la calificó de "retórica absurda". La respuesta llegó en un comunicado de Kim Yo Jong, hermana del líder Kim Jong Un, difundido por la agencia estatal KCNA.

Además de negar la autoría, la funcionaria advirtió que Pyongyang tiene "asuntos que reconsiderar" frente a lo que definió como la "muy desagradable actitud hostil" de Estados Unidos. No precisó a qué medidas se refería.

Qué dijo Kim Yo Jong sobre la acusación del FBI

El descargo norcoreano responde a la atribución que hizo el FBI el fin de semana sobre el ataque a la exchange más grande del mundo.

Según el texto que reprodujo KCNA y recogió Reuters, Kim Yo Jong sostuvo: "El FBI intenta catalogar a la RPDC como un 'Estado cibercriminal', alegando que obtuvo información de que una organización de hackers 'respaldada' por la RPDC estuvo involucrada en el incidente".

"Pero la afirmación de Estados Unidos es retórica absurda y nada nueva", agregó.

La funcionaria también definió la acusación como "una grave provocación política contra la RPDC" y acusó a Washington de engañar a la opinión pública internacional "como si todos los delitos cibernéticos en distintas partes del mundo fueran obra nuestra". El "nada nueva" alude al hackeo a Bybit de febrero de 2025, que el FBI también adjudicó a Corea del Norte.

Qué sostiene el FBI sobre TraderTraitor y el destino de los fondos

La acusación que rechaza Pyongyang surge de un comunicado que el FBI publicó el sábado 31 de octubre. Allí atribuyó a Corea del Norte el robo de más de u$s6.000 millones en activos virtuales a Binance, ocurrido "el 29 de octubre de 2026 o alrededor de esa fecha".

Los puntos centrales del comunicado:

Identificó la operación como TraderTraitor , el mismo grupo al que responsabilizó por el robo de u$s1.500 millones a Bybit

, el mismo grupo al que responsabilizó por el robo de u$s1.500 millones a Bybit Junto al Servicio Secreto y la División de Investigación Criminal del IRS, detectó que los atacantes convierten lo robado principalmente a Ethereum

Anticipó nuevos intentos de lavado mediante plataformas DeFi y servicios de intercambio instantáneo

Pidió a exchanges y firmas de análisis blockchain bloquear transacciones vinculadas a las direcciones identificadas

Junto al Servicio Secreto y la División de Investigación Criminal del IRS, el FBI detectó que los atacantes convierten lo robado principalmente a Ethereum y anticipó nuevos intentos de lavado mediante plataformas DeFi y servicios de intercambio instantáneo.

Antes que el FBI, las firmas TRM Labs y Chainalysis ya habían vinculado el ataque a TraderTraitor. TRM precisó que el atacante movió unos u$s6.360 millones desde billeteras de Binance en 10 blockchains, la mayor parte en unos 20 minutos.

Cómo quedó Binance tras el robo de u$s6.300 millones

Mientras la disputa diplomática escala, la exchange avanza con la reposición de los fondos sustraídos. Al domingo 1 de noviembre, Binance informó que ya cubrió el 95% de lo robado, unos u$s5.985 millones, con tesorería propia, parte de su fondo SAFU y del seguro de futuros. Cerca de u$s3.000 millones habían quedado congelados on-chain.

Los retiros se reabrieron por fases ese mismo domingo, entre las 3 y las 6 de la Argentina, y según DefiLlama, las salidas netas llegaron a u$s5.800 millones en 24 horas.

Por qué la respuesta de Pyongyang complica el diálogo con Trump

El rechazo norcoreano por el hackeo a Binance llega mientras Donald Trump intenta reactivar la diplomacia de cumbres con Kim Jong Un, gestos a los que Pyongyang todavía no respondió.

El propio Trump se mostró cauto tras el anuncio del FBI: "No estoy preocupado. Lo estamos averiguando. No sabemos si es Corea del Norte", dijo el sábado ante periodistas en Mar-a-Lago, aunque admitió que podría confirmarse.

Para Michael Bosack, director fundador del Parley Policy Institute y exfuncionario del Comando de la ONU, el botín equivale a "casi un cuarto del PBI anual estimado" de Corea del Norte.

A su juicio, la negativa busca mantener abiertos los canales para lavar y usar esas criptomonedas: si otros actores cierran puertas por la presión internacional, los fondos dejan de servir a las prioridades del régimen.

Estados Unidos y Naciones Unidas señalan desde hace años que estos robos son una fuente de divisas para los programas nuclear y misilístico de Pyongyang, que niega sistemáticamente cualquier vínculo.