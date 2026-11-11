Mientras la empresa amplía tenencias, analistas vigilan el soporte de u$s74.780 para definir si la cotización replica el rebote visto en 2023.

Se consolida como gran poseedora institucional de criptomonedas, con ganancias que eclipsan sus u$s3M de ingresos operativos.

La empresa logró u$s409,7 millones de ganancia neta en Q3 2026, impulsada por u$s378,1M de apreciación de sus activos digitales.

Trump Media & Technology Group, la compañía de medios propiedad de Donald Trump, informó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que amplió su exposición a Bitcoin al incorporar 1.510 BTC netos durante el tercer trimestre de 2026, una operación equivalente a unos u$s112 millones.

Con este desembolso, la empresa cerró el período al 30 de septiembre con una tenencia agregada de 15.649,14 bitcoins en su balance, cuyo valor de mercado se estimaba en aproximadamente u$s1.310 millones a los precios vigentes al cierre de ese mes.

La cifra consolida a la tecnológica entre las mayores poseedoras institucionales de criptomonedas del parqué estadounidense.

El reporte trimestral presentado por el director financiero de la firma, Phillip Juhan, puntualizó que la actividad compradora totalizaba en realidad 4.359 BTC durante el trimestre, una métrica bruta que incluyó la rotación de fondos obtenidos mediante la venta de participaciones en fondos cotizados para adquirir criptoactivos directos.

La compañía desglosó además que 11.385,20 BTC se encuentran asignados a su programa de generación de rendimiento (Bitcoin Yield Management Program), mientras que 4.263,94 BTC permanecen bajo custodia directa tradicional.

Cómo impactaron las criptomonedas en el balance financiero de Trump Media

La evolución del mercado de criptoactivos transformó radicalmente la estructura contable de la tecnológica respecto del ejercicio anterior:

En el tercer trimestre de 2026, Trump Media reportó una ganancia neta consolidada de u$s409,7 millones , logrando revertir con holgura la pérdida neta de u$s54,8 millones registrada en el mismo período de 2025

De ese beneficio, u$s378,1 millones correspondieron a ganancias por revalorización de activos digitales y compromisos asociados, impulsadas principalmente por una apreciación del 42% en la cotización de Bitcoin a lo largo del trimestre

El peso del portafolio cripto contrasta de manera elocuente con el negocio operativo de la firma, que declaró ingresos por ventas de apenas u$s3 millones en el trimestre

El balance patrimonial detalló que la empresa conserva 7 millones de acciones del ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock y 756.079.523 tokens CRO valuados en unos u$s50,34 millones. De esa tenencia de tokens, 615,98 millones de unidades (unos u$s41 millones) continúan sujetas a períodos de restricción y no se encuentran disponibles para venta inmediata.

Qué nivel técnico vigila el mercado ante la media móvil de los u$s74.780

La divulgación de las compras institucionales coincidió con una prueba clave en la cotización de la principal divisa digital frente a sus referencias gráficas.

De acuerdo con un relevamiento técnico publicado por el analista de mercados Ali Martínez, el precio de Bitcoin se aproxima a una media móvil situada cerca de los u$s74.780, un nivel que guarda correlación con la fase de acumulación y recuperación experimentada en 2023.

En aquel ciclo, tras rebotar desde u$s16.000 hasta u$s24.000, el activo retrocedió a testear esa línea promedio en los u$s19.000 antes de impulsar una carrera alcista por encima de los u$s30.000.

En la configuración observada para 2026, el activo avanzó desde u$s60.000 hasta los u$s84.000 antes de iniciar la actual corrección de corto plazo hacia la media móvil de u$s74.780.

Para los operadores de la City y Wall Street, sostener ese umbral definirá si la estructura de soporte técnico mantiene validez para habilitar un nuevo impulso comprador o si, por el contrario, su quiebre debilita la analogía histórica y prolonga el reacomodamiento de precios en el mercado de derivados.