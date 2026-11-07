Los ETF de Bitcoin y Ethereum sufrieron fuertes salidas de capital mientras Wall Street registraba una de sus jornadas más negativas del año

Fidelity y BlackRock encabezaron las liquidaciones de fondos, reflejando una tendencia de cautela que suma u$s1.510 millones en retiros desde octubre.

La caída masiva de activos cripto coincidió con un desplome bursátil en Wall Street, donde el Nasdaq retrocedió un 5,5% en una jornada de ventas.

Los ETF de Bitcoin y Ethereum sufrieron salidas netas de u$s430,23 millones y u$s99,98 millones, respectivamente, ante un marcado retiro de inversores.

Los fondos cotizados estadounidenses de Bitcoin y Ethereum tuvieron una jornada con fuertes salidas de capital, justo cuando Wall Street profundizó sus pérdidas y los inversores institucionales volvieron a mostrar cautela frente a los activos de riesgo.

Los retiros alcanzaron a los principales administradores y coincidieron con un fuerte retroceso de las acciones tecnológicas, en una rueda atravesada por la búsqueda de liquidez y la reducción de exposición.

¿Qué pasó con los ETF de Bitcoin y Ethereum?

Los doce ETF estadounidenses de Bitcoin registraron salidas netas por u$s430,23 millones, mientras que los fondos dedicados a Ethereum perdieron otros u$s99,98 millones durante la misma jornada de operaciones.

Ninguno de los fondos de Bitcoin consiguió atraer dinero nuevo, una señal de que la presión vendedora se extendió por todo el segmento y no quedó concentrada en un solo producto.

El movimiento coincidió con un desplome del 5,5% del Nasdaq, su mayor caída desde abril de 2025, y un retroceso del 4,4% del S&P 500, en una rueda de ventas generalizadas.

Al mismo tiempo, Bitcoin volvió a ubicarse por debajo de los u$s76.000 y Ethereum cayó hacia los u$S2.237, en sintonía con el repliegue de los activos considerados más riesgosos.

¿Qué fondos registraron los mayores retiros de capital?

El FBTC de Fidelity encabezó las salidas entre los fondos de Bitcoin, con retiros por u$s199,87 millones, seguido por el IBIT de BlackRock, que perdió otros u$s105 millones durante esa rueda.

El GBTC de Grayscale registró rescates por u$s49,9 millones, mientras que los fondos de Franklin Templeton y VanEck perdieron u$s32,92 y u$s23,64 millones, respectivamente, durante una jornada marcada por la cautela de los inversores.

Entre los productos ligados a Ethereum, el ETHA de BlackRock sufrió salidas por u$s75,2 millones y su ETF con staking, ETHB, perdió otros u$s22 millones durante la misma sesión.

La cantidad de fondos afectados muestra que el repliegue alcanzó a distintos administradores, aunque los datos diarios reflejan movimientos netos y no permiten conocer por completo qué estrategia siguió cada inversor.

¿Por qué los ETF cripto acompañaron la caída de Wall Street?

La coincidencia entre los retiros y la caída de las bolsas muestra que Bitcoin y Ethereum están cada vez más ligados a las decisiones de los grandes administradores y a la manera en que equilibran sus carteras.

Cuando los gestores buscan reducir riesgos, pueden desprenderse al mismo tiempo de acciones tecnológicas, ETF de Bitcoin y fondos de Ethereum, mientras las liquidaciones forzadas superaron los u$s1.000 millones en posiciones cripto apalancadas.

La corrección también alcanzó a las compañías vinculadas con la inteligencia artificial, en medio de dudas sobre las restricciones para los centros de datos, el costo de financiarlos y los tiempos necesarios para obtener rentabilidad.

Nvidia perdió un 9,3% y AMD retrocedió un 17,3%, dos caídas que profundizaron la presión sobre el sector tecnológico durante una rueda especialmente negativa para Wall Street.

Por su parte, el presidente Donald Trump describió la jornada como "uno de los peores días en la historia" de los mercados, en referencia a la magnitud del desplome bursátil.

¿Los retiros recientes marcan un cambio en la inversión institucional?

El cambio de ánimo llamó la atención porque los ETF de Bitcoin y Ethereum habían recibido u$s127,6 millones el día anterior, cuando los inversores parecían dejar atrás la incertidumbre electoral y recuperar algo de confianza

Fidelity reflejó con claridad ese movimiento de ida y vuelta, ya que su FBTC había captado u$s236,7 millones el 4 de noviembre y perdió casi u$s200 millones durante la rueda siguiente.

De todos modos, la tendencia negativa había empezado antes del sacudón bursátil, porque el IBIT de BlackRock acumuló cinco sesiones consecutivas de retiros por aproximadamente u$s1.040 millones.

Desde el 30 de octubre, los ETF estadounidenses de Bitcoin perdieron cerca de u$s1.510 millones, una cifra que refleja la magnitud de los rescates acumulados durante ese período.

Por separado, desde comienzos de noviembre, las salidas netas llegaron a u$s869,8 millones de dólares en Bitcoin y u$s272 millones en Ethereum, pese al ingreso registrado el día anterior.