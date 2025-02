Las compras internacionales ahora son más simples y accesibles debido a las recientes disposiciones del gobierno argentino. Actualmente, se pueden realizar compras de hasta u$s3.000 por operación, con la ventaja de que los primeros u$s400 están exentos de aranceles aduaneros.

En este escenario, una de las mejores tácticas para aprovechar al máximo las cinco compras anuales es agrupar varios pedidos en una sola operación, lo que permite disminuir los gastos y evitar el uso innecesario de envíos.

En diálogo con iProUP, Santiago García Milán, Country Manager de Tiendamia para Argentina, expresa que "desde la implementación de la medida el 2/12 se vio de forma inmediata un gran interés por parte de los consumidores, incrementándose considerablemente las visitas al sitio y el volumen de pedidos".

Este crecimiento, según el especialista, se ve en todas las categorías en general, pero especialmente en juguetes, indumentaria y calzado, computadoras, celulares y consolas de videojuegos.

Consolidar pedidos: una clave para optimizar las compras internacionales

La consolidación de pedidos permite agrupar varios productos en un único envío, siempre que provengan de un mismo origen. Esto resulta especialmente útil bajo el régimen de courier privado, ya que cada paquete recibido cuenta como uno de los cinco envíos anuales permitidos.

Aprovechar esta posibilidad puede marcar la diferencia para los usuarios que buscan maximizar el valor de sus compras internacionales, evitando consumir más envíos de los necesarios.

En este sentido, estos son los beneficios de comprar en esta plataforma:

Sin trámites: se encargan de todo, sin tener que lidiar el usuario con trámites aduaneros

Pago en pesos: Simplifica el proceso de compra y evita fluctuaciones cambiarias

Entrega garantizada: En caso de que el pedido no llegue, el cliente recibe su dinero de vuelta

Catálogo curado y completo de Estados Unidos y China: Ofrece acceso al catálogo de millones de productos provenientes de Estados Unidos y China, pero a su vez filtrando aquellos artículos prohibidos para así cumplir con la normativa argentina y garantizar que lo que esté comprando el cliente esté permitido por la aduana.

Con las nuevas condiciones, productos de alta demanda pueden comprarse a precios significativamente más bajos en comparación con el mercado local. Algunos ejemplos destacados:

● Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1TB: $846.230 (35% menos que el precio

oficial)

● Meta Quest 3: $941.570 (37% más barato que en otras plataformas)

● Caja de Lego (790 piezas): $113.850 (30% menos que en Mercado Libre).

Compras internacionales con Tiendamia

"Queremos que nuestros usuarios puedan elegir el producto que deseen, sin que su país de origen sea un limitante, y a su vez que lo puedan pagar como quieran", asegura Milán.

En esta línea indica que, los usuarios pueden elegir entre pagar en pesos o en dólares y en ambos casos lo que ven al momento de poner su tarjeta es lo que luego verán en su resumen, sin sorpresas de impuestos o cargos extras.

En cuanto a los tiempos de envío, según detalla el experto, los mismos varían entre 8 y 20 días por correo privado, dependiendo del producto y el tipo de envío que seleccione el cliente.

"Por otro lado, la política de devoluciones y cambios no varía entre una órden de producto único y otra en dónde hay más de un producto. Lo mismo sucede con la garantía de entrega: si la orden del cliente, por algún motivo que no debiera, no llega, se le reembolsa el dinero", añade.

Es así que, con estas nuevas normativas dispuestas por el gobierno, se generó un aumento en el interés por las compras internacionales, ofreciendo a los consumidores más opciones y precios competitivos en distintos rubros.