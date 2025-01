La confrontación entre Mercado Libre, las fintech y el gobierno de Santa Fe por el incremento en la alícuota de Ingresos Brutos, sumó un nuevo episodio.

Este miércoles, el unicornio regional de ecommerce publicó un comunicado en el que acusa a la administración santafesina de difamación, luego de una serie de declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro sobre el rechazo de las tecnológicas a la nueva pauta fiscal.

Mercado Libre le contestó a Pullaro

El conflicto entre el sector fintech en general, Mercado Libre en particular, y el gobierno provincial, surgió a partir de la reforma fiscal que elevó la alícuota de Ingresos Brutos de 5% a 9% para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP).

Este miércoles, nuevas declaraciones de Pullaro a la prensa contra el ecommerce, volvieron a encender la mecha y Mercado Libre respondió con un breve pero contundente mensaje.

Bajo el título "Difamar no baja Ingresos Brutos", la compañía expresó: "El Gobierno de Santa Fe respondió con difamaciones en lo que parece un intento por acallar un reclamo genuino".

La respuesta de Mercado Libre a las declaraciones del gobernador de Santa Fe

El gigante del comercio electrónico hace referencia a la queja presentada por el sector fintech el pasado 23 de enero, a la que Mercado Libre se sumó después con su propio comunicado. Allí, las empresas manifestaron su preocupación por el impacto de la creciente presión fiscal sobre la industria tecnológica y calificaron al actual esquema impositivo como un conjunto de "impuestos asfixiantes".

En su descargo, el unicornio desmintió categóricamente las acusaciones del gobierno provincial y destacó: "Mercado Libre cumple con sus obligaciones impositivas".

Pullaro cruzó a Mercado Libre

En la inuaguración de una obra en la ciudad de Santa Fe, el Gobernador Pullaro se refirió al rechazo del sector tecnológico a la suba impositiva y le respondió directamente a Mercado Libre.

En ese sentido, enfatizó: "Acá no hay suba de impuestos. Lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal quienes venden en negro y hacen bicicleta financiera", en alusión a Mercado Libre. Además, enfatizó que su gobierno "no negocia el orden y la eficiencia, y no tolera aprietes".

Desde la administración provincial argumentan que, en diciembre, se detectaron casi 40.000 operaciones de comercio electrónico que no fueron registradas en el sistema tributario de Santa Fe. En este sentido, aseveraron: "Lo que hace la provincia es cobrar impuestos sobre operaciones que antes se realizaban en negro. No estamos aumentando ninguna alícuota".

Pullaro fue aún más categórico: "No intenten mentirle a la República Argentina: en Santa Fe no habrá operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a quienes pagan impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento". Finalmente, cerró su postura con una frase tajante: "Con Santa Fe, no".