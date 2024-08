Desde la publicación del Whitepaper de Bitcoin por Satoshi Nakamoto en 2008, la tenencia de criptomonedas ha crecido de forma constante.

Con más de 500 millones de usuarios de criptoactivos a nivel mundial, una encuesta de Binance anticipa que la adopción seguirá incrementándose en los próximos cinco años.

En América Latina, el 95% de los usuarios encuestados cree que el número de usuarios continuará en aumento durante este periodo. Solo el 3,6% estima que se mantendrá estable, mientras que un escaso 0,6% predice una reducción, según los datos recopilados de 10.000 participantes de la región.

Crecimiento global de las criptomonedas

A finales de 2023, se estimaba que cerca de 562 millones de personas en todo el mundo poseían criptomonedas, lo que representa el 6,8% de la población global.

Este número refleja un incremento del 33% en comparación con los 420 millones de usuarios registrados al finalizar 2022, según el informe "The State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024" de Triple-A.

En América del Sur, el número de usuarios llegó a 55,2 millones, lo que constituye un notable crecimiento del 116% respecto al año anterior, liderando el aumento global.

Más del 70% de los usuarios encuestados cree que la adopción seguirá creciendo

El crecimiento en la adopción tanto por parte de usuarios individuales como de instituciones se ha visto impulsado por la expansión en los casos de uso de criptomonedas, particularmente en el ámbito de los pagos, que refuerza su relevancia en la vida cotidiana.

Por ejemplo, Binance Pay experimentó un aumento del 61% en usuarios activos y en el volumen de transacciones en América Latina, así como un crecimiento de más del 105% en el número total de transacciones el año pasado.

Paralelamente, la aprobación de los ETF de Bitcoin y Ether en mercados como EE.UU., Australia, Canadá, Alemania, y Hong Kong ha provocado una nueva afluencia de inversores institucionales, ampliando las oportunidades de inversión y acercando las criptomonedas a las finanzas tradicionales.

"Las criptomonedas han ido cerrando la brecha de adopción entre los mercados emergentes y los consolidados", explica Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

"Los pagos son solo uno de los muchos casos de uso, incluyendo transferencias de dinero y NFTs con premios y experiencias reales. La conectividad móvil y la demanda de servicios 24/7 han impulsado esta adopción, y las criptomonedas están satisfaciendo esa necesidad", agrega Nazar.

Optimismo en los precios de las criptomonedas

Según la encuesta, el 86% de los usuarios en América Latina prevé un aumento en los precios de criptomonedas para finales de año.

El 86,8% espera un incremento en los precios

Mientras tanto, el 9,7% de los encuestados espera estabilidad en los valores, y el 3,5% mantiene una visión pesimista, anticipando una disminución en los precios.

A pesar de la reciente volatilidad en el mercado, las principales criptomonedas han mostrado un desempeño positivo en 2024.

Bitcoin, la criptomoneda más valiosa, ha incrementado su valor en un 39,26% hasta la fecha, mientras que Ethereum ha crecido un 15,61%.

Binance Coin y Solana también han tenido un buen rendimiento, con aumentos del 64,73% y 43,56%, respectivamente, según datos de CoinMarketCap.