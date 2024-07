Este martes es un día clave para Ethereum, la segunda criptomoneda en capitalización de mercado con el lanzamiento de los fondos cotizados (ETF) al contado de ether. En efecto, la Comisión de Valores de EEUU (SEC) aprobó las solicitudes de las gestoras: BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck e Invesco Galaxy.

Así empezará a recorrer un camino que transita Bitcoin desde enero y lo llevó a su récord cercano a los u$s74.000 en marzo. Los ETF son instrumentos financieros que replican el precio de estas criptomonedas, pero sin necesidad de comprarlas y almacenarlas directamente.

Así, los inversores pueden comprar y vender acciones de estos fondos en bolsas de valores tradicionales, utilizando sus cuentas de corretaje habituales.

La importancia de los ETF de Ethereum

Los tan esperados ETF Spot de Ethereum debutan este martes en la Bolsa de EEUU, marcando un hito histórico para la segunda criptomoneda más grande del mundo, luego de un proceso de aprobación que mantuvo a los inversores en vilo durante las últimas semanas.

"Salen a cotizar cinco ETF spot de ETH en el CBOE (Chicago Board Options Exchange) este martes 23 de julio, pero sabemos que hay muchos más en fila", comenta a iProUP Iván Bolé, abogado fintech y especialista en inversiones, horas antes de que se conocieran los nueve fondos cuyas solitudes fueron aprobadas.

Leif Ferreira, CEO y cofundador de Bit2Me, afirma a iProUP que "esta noticia es una muestra de la aproximación a la adopción global".

Las claves de los ETF Spot de Ethereum

"Este tipo de eventos ayudan a establecer uninivel más alto de credibilidad y legitimidad para las divisas digitales. Damos la bienvenida a estos ETF, que respaldan nuestra convicción: las criptomonedas son el futuro de las finanzas", completa.

En mayo, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) dio luz verde a varios ETF de Ethereum al contado (spot), pero el lanzamiento oficial se vio retrasado a la espera de la validación final de los formularios S-1. Con la aprobación de los formularios 19b-4, el camino para el debut de los ETF de Ethereum estaba despejado.

El mercado se encuentra en un estado de gran expectactiva. CBOE, una de las principales bolsas de opciones de EEUU, había anunciado que el ETF Franklin Ethereum comenzará a cotizar en su plataforma a partir del 23 de julio, siempre y cuando se obtenga la aprobación regulatoria final.

Pablo Casadío, CFO, cofundador y líder del desembarco de Bit2Me en Argentina, asegura a iProUP que "es muy prometedor asistir al vibrante momento que atraviesan los activos virtuales".

"A diario nos sorprendemos con innovaciones y saltos cualitativos que hacen cada vez más cercana la posibilidad de vivir en cripto. El futuro está llegando y es cripto", agrega.

¿Qué pasará con el precio de Ethereum?

Los expertos del sector prevén que la llegada de los ETF de Ethereum podría generar un impacto significativo en el mercado.

Los ETF podrían atraer u$s10.000 millones de inversiones en ether

Se estima que podrían atraer hasta u$s10.000 millones en entradas netas en los primeros meses posteriores a su lanzamiento, lo que podría traducirse en un aumento considerable del precio de ETH (Ether).

"Viene con una evolución positiva y parece haber concluido su propia corrección. Este lunes hizo cierta pausa y corrigió a la baja, pero no fue un comportamiento únicamente atribuible al activo sino a las criptomonedas en general", analiza Bolé.

El experto es categórico: "Desde el 12 de julio mantengo una visión alcista de Ethereum. No obstante, hay que ser prudentes y observar cómo reacciona a los ETF y ver si nos muestra fortaleza en torno de u$s3.600/u$s3.700". Pero pide ir "paso a paso, una vez que se conquiste esa zona, volveremos a hablar, posiblemente, de nuevos máximos en horizontes no lejanos".

Norberto Giudice, conocido en redes como criptonorber, asegura a iProUP que "en el precio va a tener el mismo efecto que en Bitcoin, no va a tener una suba importante". "Lo más importante es que se trata del primer activo Proof of Stake (PoS) que se aprueba. En ese caso, no veo por qué no hagan lo mismo con Solana o Cardano", comenta.

Bolé añade que Ethereum "es un activo promisorio, una red de redes y quienes aprecian las criptomonedas no deberán dejar de tener en sus billeteras frías", agrega Bolé.

Diferencias entre los ETF de Bitcoin y Ethereum

Si bien comparten el mismo objetivo de brindar exposición a las criptomonedas, los ETF de Bitcoin y Ethereum presentan diferencias significativas que deben ser consideradas por los inversores:

1. Liquidez y Costos:

Los ETF de Bitcoin, al ser más antiguos y estar más ampliamente disponibles, suelen tener mayor liquidez. Esto se traduce en menores costos de transacción y mayor facilidad para comprar y vender las acciones del fondo.

Los ETF suelen cobrar comisiones de gestión similares, que representan un porcentaje anual del valor del fondo y cubren los costos operativos del fondo, como la administración y la custodia de las criptomonedas subyacentes.

2. Tipo de ETF

Existen dos tipos de fondos cotizados:

ETF Spot : invierten directamente en las criptomonedas subyacentes, reflejando el precio actual . Esto los hace más simple, pero también más permeables a las volatilidades del mercado

ETF de Futuros: por otro lado, invierten en contratos de futuros sobre estos activos, especulando sobre la cotización esperada en cierto plazo. Estos fondos no poseen físicamente los activos, son más riesgosos y complejos

3. D isponibilidad y tamaño:

La disponibilidad de ETF de Bitcoin y Ethereum varía según el país y la jurisdicción. El tamaño del ETF, medido por su patrimonio neto, influye en su popularidad, liquidez y eficiencia.

Los fondos más grandes suelen tener menores costos de transacción y mayor facilidad para comprar y vender sus acciones.

4. Rentabilidad

Ethereum, con su plataforma que facilita aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes, presenta más oportunidades de innovación en comparación con Bitcoin. Esto podría impulsar su crecimiento a largo plazo.

"Bitcoin, con su mayor liquidez y estabilidad, puede ser visto como una inversión similar al oro. Ethereum, por otro lado, representa un potencial de crecimiento más dinámico, comparable al petróleo", resume a iProUP el analista de mercados Felipe Avico.

Para el experto, "la combinación adecuada de ambos ETF puede proporcionar una inversión equilibrada y rentable, maximizando los beneficios de cada uno en el mercado de las criptomonedas".