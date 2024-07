En un contexto económico complicado, los argentinos buscan diversas formas de ahorrar, teniendo en cuenta su perfil y posibilidades. En este sentido, surge una alternativa más flexible y accesible a los métodos de ahorros tradicionales llamada USDC.

La USD Coin (USDC) es una de las principales stablecoins del mercado cripto. Nació en 2018 y en la actualidad se encuentra bajo la dirección del consorcio Center, proyecto integrado por organizaciones debidamente reguladas en EE.UU. y Europa, como Coinbase y Circle.

Su principal característica es que su precio está asociado en razón 1:1 con el dólar estadounidense (1 USDC= 1 dólar).

Esto lo logra gracias a que está respaldada por activos financieros en las cuentas de sus creadores (como bonos, monedas, acciones, entre otros).

USDC: todos sus beneficios

USD Coin USDC es factible principalmente porque está respaldada por la importante empresa financiera Goldman Sachs.

Por otro lado, también obtuvo un permiso comercial de criptomonedas llamado Bit License del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Fuente: Bitso

Desde la plataforma Bitso detallan los beneficios más importantes que brinda USDC:

Facilidad de transacciones: podés enviar y recibir USDC instantáneamente, sin fronteras ni horarios 24/7 los 365 días del año

podés enviar y recibir USDC instantáneamente, sin fronteras ni horarios 24/7 los 365 días del año Seguridad: las reservas de USDC se mantienen transparentes en instituciones reguladas con certificaciones mensuales. Podés verificar la cantidad en circulación y de reservas actualizadas en su sitio web oficial

las reservas de USDC se mantienen transparentes en instituciones reguladas con certificaciones mensuales. Podés verificar la cantidad en circulación y de reservas actualizadas en su sitio web oficial Generación de rendimientos: podés mantener tus USDC en Bitso y generar hasta un 4% de rendimientos anuales

Bitso y Binance: las principales exchanges de Latinoamérica

Las criptomonedas se mantienen en constante crecimiento, situacíón que generó un auge de operaciones en el mercado en el último tiempo, principalmente en América Latina.

Estas se dan a través de las exchanges, plataformas de intercambio que permiten la compraventa de Bitcoin (BTC) y otras criptodivisas.

A nivel regional, se dio a conocer que Binance y Bitso lideran la adopción por estos activos, con un volumen de mercado que llega hasta el 90% entre ambas plataformas.

Mientras que la cuota de Binance llega a 49.7%, y la de Bitso acumula 40.7% en lo que va de 2024. Así lo reveló la investigación "The State of LATAM Crypto Markets Trends in Trading Activity", llevada a cabo por la consultora Kaiko.

La firma destacó que, "al igual que ocurre a escala mundial, Binance lidera en términos de volumen de operaciones su oferta en el mercado de LATAM". Al mismo tiempo, detalló que "operadores locales como Bitso y MercadoBitcoin se asoman como competidores en la cuota de mercado de Binance".

MercadoBitcoin aparece en el tercer lugar del mercado regional, con un 9,2%, mientras que la cuota del 0,4% restante se reparte entre las siguientes exchanges: