Galperín, ese amigo del alma: bancos y fintech, furiosos ante el favoritismo del Gobierno por Mercado Libre

El unicornio fue el único invitado a participar del pago de planes sociales. Fintech y bancos, enojados por el "favoritismo" del Gobierno

Si hay un sector que viene ganando plata y escapándole a la crisis, es el bancario.



Es cierto que la intermediación financiera cayó por la recesión, que las empresas toman menos créditos y los particulares han moderado sus consumos. Pero también es verdad que las entidades ganan mucho por las exorbitantes tasas que se pagan en el mercado, y ni hablar de lo que cobran por la mora o a quienes no pueden cubrir el pago total de la tarjeta.



Otro negocio interesante es el de las cuentas sueldos, ya que les abre la puerta para ofrecer a sus titulares diferentes paquetes o servicios de alta rentabilidad. Mientras los bancos pelean entre sí para aumentar la participación en este segmento, irrumpe otra competencia feroz, que tiene como protagonistas a los dueños de las llamadas "billeteras virtuales".





El reciente cruce mediático entre Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, pareció a simple vista parte del folclore electoral. Pero, en realidad, es la frutilla de un postre muy apetecible, que todos quieren comer pero pocos han sido invitados.

Por su rol protagónico y como era de prever, Mercado Pago -la billetera virtual (y pata financiera) del unicornio- fue una de las primeras en aparecer en el convite organizado por la Anses. El plan apunta a que el Estado se ahorre las comisiones que debe desembolsarles mes a mes a los bancos -y en menor medida al Correo Argentino- a la hora de abonar asignaciones sociales.

La compañía comandada por Galperín fue invitada de honor a la prueba piloto. Y esto generó el recelo de muchas fintech, que se quedaron masticando bronca por no haber sido siquiera contactadas.



Asimismo, otro "peso pesado" del mercado mira con temor la avanzada del "unicornio". Se trata del mismísimo Banco Nación, dueño de la billetera PIM, que pertenece a Nación Servicios, una tecnológica que depende de esa entidad y que además gestiona el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).



Lo cierto es que la noticia fue leída en el sector como un guiño de Mauricio Macri al gigante del ecommerce quien, a su vez, no duda en manifestarse públicamente a favor de las políticas oficiales.

Pero también es interpretada por los banqueros como un ataque con artillería pesada a su negocio. Especialmente, por la capilaridad de Mercado Libre, con fondos casi ilimitados para ofrecer ventajas y un mayor margen de maniobra, ya que está al margen de las férreas regulaciones del Banco Central.

Negocio millonario

El plan piloto de la Anses se basa en que 300 beneficiarios de planes sociales perciban sus haberes a través de cajas de ahorro virtuales de Mercado Pago.



De prosperar la iniciativa, unos 400.000 usuarios podrán elegir libremente entre percibir esos importes por Mercado Pago o seguir cobrando (como hasta ahora) vía cuenta bancaria o por una ventanilla de Correo Argentino.



- Cada usuario de la billetera virtual posee una CVU (Clave Virtual Uniforme), equivalente a la CBU (Clave Bancaria Uniforme), y un alias que se conforma por el nombre de usuario en Mercado Libre seguido de un punto y la sigla mp

- En consecuencia, estas cuentas pueden transferir y recibir fondos desde y hacia otras, sean virtuales o bancarias



- Mercado Pago no es el único que posee CVU, también los bancos digitales, ciertas billeteras virtuales y hasta la aplicación financiera Ualá

La inclusión de la plataforma de Galperín golpea fuertemente a los bancos, que podrían quedarse afuera de un negocio millonario. No es para menos, mes a mes el organismo dirigido por Emilio Basabilbaso le paga a:

- Casi 4 millones beneficiarios de la Asignaciones Universal por hijo, un total de $10.400 millones

- 2,8 millones de personas del programa Hogar (para la compra de garrafas), por $455 millones

- 600.000 alumnos de las Becas Progresar, que totalizan $1.080 millones

En total, los fondos de Anses distribuidos a diferentes cuentas bancarias para el pago de planes sociales ascienden a la friolera de $12.000 millones.



Los bancos cobran $2,40 por cada depósito, mientras que Correo Argentino percibe $100, aunque su universo es más acotado, ya que sólo alcanza a quienes no poseen una entidad cerca de su hogar.

Por esos 7,4 millones de beneficiarios, la Anses abona por los canales "tradicionales" al menos $18 millones en comisiones, cuando las fintech no cobran por estas transferencias.

Temor en la City

Ni la gran mayoría de billeteras virtuales ni los bancos digitales fueron invitados por el Gobierno a la prueba piloto de Anses. En la actualidad, los únicos dos players que participan son Mercado Pago y PIM.

"PIM cuenta con unos 100.000 beneficiarios de planes sociales habilitados para cobrar a través de su plataforma siendo la inclusión social, la rapidez y el no tener que estar transportando efectivo tres de los principales beneficios", aseguran a iProUP desde Nación Servicios. Desde la otra vereda, la de Mercado Pago, prefieren guardarse a silencio.



En tanto, en el segmento de las fintech el enojo es mayúsculo: sienten que hubo favoritismos del Gobierno hacia Galperín, que no se manejaron reglas de competencia claras ni equilibradas y que tampoco se les ha dado espacio para que puedan crecer.



Pese al malestar generalizado, sus referentes tratan de no pronuciarse para no quedar expuestos.



La banca "tradicional" también evita mostrarse públicamente en contra de la medida. "No vamos a pronunciarnos sobre este avance que, claramente, favorece a Mercado Libre", remarcan desde un banco de capitales nacionales.

Desde ValePEI afirman que no manejan CVU pero ofrecen una interfaz ágil para consultar estados de cuenta, realizar transferencias, pagar facturas y compras, obteniendo los saldos desde cuentas bancarias, una especie de "home banking" amigable.

"No fuimos consultados. Si la Anses quisiera, podría pedirle a los beneficiarios que usen la app, porque los haberes tienen una cuenta bancaria asociada", se quejan desde la compañía.

Otra fintech de alta actividad también se escuda en el off-the-record y reclama por no haber sido invitada. "Tuvimos que nosotros contactar a los funcionarios y, pese a nuestros esfuerzos, nos dicen que aún faltan cerrar algunos temas del sistema", asegura uno de sus principales directivos a iProUP.

La idea del organismo previsional es fomentar la inclusión financiera, misión principal que autoproclaman las fintech en un país donde la mitad de los ciudadanos no está bancarizado y, por lo tanto, no accede a servicios como tarjetas de crédito, préstamos y plazos fijos.

Si bien el plan de Anses sólo contempla pasar a las fintech a los 400.000 beneficiarios que cobran sus haberes en Correo Argentino, los bancos esperan lo peor: un Mercado Libre envalentonado por su fuerte crecimiento en Wall Street.

"El año que viene tendrá un cash flow libre de $370 millones para hacer lo que quiera, reinvertir, pagar deuda, hacer promociones, etc", analiza Gustavo Neffa, director de Research for Traders, en diálogo con iProUP. El temor de los bancos es que ese alto poder de fuego sea utilizado para ganar terreno mientras se mantiene alejado de las regulaciones del Banco Central.



Puede, por ejemplo, multiplicar los descuentos para incentivar las compras hechas desde el celular con Código QR, como lo hizo en abril. Por cierto, se trata de uno de los motores para llegar a las 3 millones de transacciones, con más de 260.000 comercios adheridos.

De hecho, Mercado Libre tejió alianzas con diferentes entidades para ofrecer productos similares a los bancarios sin que eso le signifique permanecer bajo la órbita del BCRA, a saber:

- BIND Banco Industrial, con el que ofrece Mercado Fondos: quienes disponen de saldo "ocioso" en la cuenta de Mercado Pago obtienen retornos de 40% promedio

- Banco Patagonia, con el que emite la tarjeta de crédito Mercado Pago-Patagonia: no tiene gastos y ofrece cuotas sin interés dentro de la plataforma

Te puede interesar ¿Peligran lo trabajos tradicionales?: así funcionan los nuevos robots empaquetadores de cajas de Amazon

- Mastercard, con la que emite una tarjeta prepaga: es posible acreditar el saldo, que podrá ser usado para abonar servicios que requieran de una tarjeta, como Netflix y Spotify

Con esta compañía, además, selló recientemente un acuerdo con el que esperan que Mercado Pago se convierta en la fintech más grande de Sudamérica, por encima de otros rivales con proyección.

En este pelotón se destaca principalmente Nubank, banco digital brasileño que –tal como informó iProUP– llegará próximamente a la Argentina. Pero también están los servicios de pagos electrónicos PagSeguro (de UOL) y StonePagamentos, que cotizan en Wall Street y también nacieron en suelo carioca.

¿Mercado Bank?

Si bien el unicornio se siente cómodo volando lejos del radar del organismo que dirige Guido Sandleris, la realidad es que sus planes parecen estar en sintonía con la creación de un banco.

En este sentido, si avanza con los planes sociales, podría luego llegar a 5,3 millones de jubilados y 1,7 millones de pensionados, si bien es un target difícil de convencer de que use una app. Por lo tanto, el próximo gran paso serán las cuentas sueldo.

"Estamos empezando a trabajar para que puedas elegir cobrar su sueldo por Mercado Pago", desliza el gerente de Tecnología (CTO) de Mercado Libre, Daniel Rabinovich. Además, asegura que la firma está avanzando en la implementación del pago de salarios: al contar con cuentas con CVU, puede incluso hacerse transferencias.

Otro paso en esta dirección lo dio en Brasil, país en el que Mercado Pago logró la autorización del Banco Central, pero para operar como un procesador de pagos.

Por otro lado, en la Argentina ofrece Mercado Crédito, una forma de financiación con fondos propios –sin usar depósitos de usuarios, como sí hacen los bancos–, lo que también le permite estar fuera del control del BCRA. Claro que esto despierta las quejas de las entidades.

En el sector hay sospechas de que podría lanzar su propia tarjeta Mastercard, ya sin el paraguas del Patagonia. El unicornio ya adelantó que avanzará hacia tecnología contactless, que le posibilita al usuario realizar pagos apoyando el plástico sobre una terminal, poniendo fin a la firma de cupones.

En los últimos días, Grabois volvió a la carga contra Mercado Libre. Acusa a la empresa de ejercer posición dominante, al determinar altas comisiones para las ventas dentro de su plataforma de ecommerce.

Paradójicamente, el dirigente social teme que el emprendedor preferido de Macri adopte un lema que su líder política –Cristina Kirchner– pronunciara hasta convertirlo en eslogan: "Vamos por todo".