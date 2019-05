Cuidado con los chats: todo lo que digas en WhatsApp puede ser usado en tu contra

Más allá de mencionar la app de comunicación más usada, cuando hablamos de privacidad y seguridad los cuidados se hacen extensibles a otras apps

Muchos creen que tanto en servicios de correo como en otras aplicaciones de mensajería nuestras conversaciones no son tan importantes, con la típica frase de "no tengo nada que ocultar y lo que digo no le interesa a nadie". Sin embargo esto puede ser un error con graves consecuencias en nuestro futuro, nunca se sabe quién nos está "escuchando" a escondidas.

Los ataques a la privacidad buscan robar solo secretos de estados o fotos hot de famosos: muchas de nuestras charlas en Whatsapp pueden interesar a muchos. Conversaciones sin aparente importancia se pueden convertir en un arma de chantaje, así como ser utilizadas por empresas y corporaciones para dirigir publicidad, así como funcionar como método de control de lo que se dice o se hace por parte de gobiernos y autoridades.

Lo cierto es que todos tenemos información confidencial e importante digna de ser resguardada, aunque no lo parezca. Criticar un trabajo puede convertirse en un peligro si cae en malas manos, ya que los ciberdelincuentes saben como usar esa información para exigirnos un "rescate" sin saber como caímos en esta trampa.

De ahí lo importante de que WhatsApp y otras apps como Telegram, iMessage o Line posean cifrado de extremo a extremo en todas las conversaciones que realicemos. Por ello hay que apreciar y utilizar este tipo de herramientas como medida de precaución ya que no nos cuesta nada y nos puede ahorrar muchos disgustos futuros.