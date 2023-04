¿Sebés qué es el copy trading?: conocé todo sobre esta nueva tendencia furor que no para de crecer

El concepto de Forex copy trading en 2023 está cada vez más de moda y es por eso que se deben encausar las dudas para aquellos que quieran iniciarse

El mercado de divisas recibe muchos nombres distintos. Mercado cambiario, Currency Market, FX o Forex son otras formas de llamar al mercado financiero internacional en el que se intercambian divisas. Es el más grande del mundo y puede llegar a mover cinco billones de dólares cada día. Las principales transacciones se realizan con dólares estadounidenses, euros, yenes y libras. El concepto de Forex copy trading en 2023 está cada vez más de moda y en este artículo intentaremos resolver todas las dudas para aquellos que quieran iniciarse.

¿Qué es el copy trading?

Para entender qué es el copy trading, hace falta definir primero el concepto de trading. Este hace referencia, ni más ni menos, que a la inversión en el mercado de divisas. El copy trading no es más que una de las formas de realizar esta inversión y consiste en copiar las acciones de compra y venta de otros individuos, normalmente inversores con más experiencia en este tipo de transacción.

A través de algunas aplicaciones, los traders principiantes pueden beneficiarse de las acciones de los llamados inversores copiados, quienes suelen recibir comisión por cada operador copiador que copia sus inversiones en Forex.

Las ventajas del copy trading

Precisamente poder aprovecharse de esos años de experiencia de otros inversores es lo que atrae a tantos inversores principiantes a la estrategia del copy trading. Sin experiencia previa, puede resultar abrumador iniciarse en el mundo del mercado de divisas. Sostenerse en las acciones de alguien que lleva años en él ofrece mucha seguridad y, al mismo tiempo, permite aprender las mejores técnicas.

Entre las ventajas de usar el copy trading, también está el tener acceso a muchos mercados y metodologías de inversión distintas. Cada trader tiene sus trucos y apoyarse en su conocimiento de un mercado concreto puede ser beneficioso incluso para los inversores más experimentados en, por ejemplo, otras divisas. Optar por esta estrategia de trading también es aconsejable para los que no quieran dedicarle mucho esfuerzo, pues el proceso puede automatizarse y no te quitará tiempo.

Cómo empezar a hacer copy trading

Las finanzas le preocupan a (casi) todo el mundo, y más con las informaciones tan alarmantes que vemos cada día en las noticias. Es por eso que hay que tener siempre un buen plan cuando vayamos a invertir parte de nuestro dinero. En primer lugar, hay que seleccionar una plataforma que te permita hacer copy trading. Desde allí, ya podrás elegir el trader o los traders a los que quieres copiar.

Los inversores noveles deberían aprovechar la experiencia de aquellos a los que copian para aprender.

Para optar por uno u otro, es clave investigar de quién se trata. Busca su puntuación y el rendimiento que han tenido previamente. Intenta entender su estrategia y piensa si se adecua a tus circunstancias. Será momento también de decidir si quieres que tu copy trading sea automático (no tendrás que hacer nada), semiautomático (puedes cerrar la acción cuando quieras) o manual (control de todas las acciones).

Los pasos a seguir para empezar a invertir dependerán de cada aplicación, pero, en líneas generales, deberás crearte una cuenta, ir a la sección de Copy Trading, seleccionar un trader y configurar las características del trading (cómo quieres que se copie del inversor copiado). Luego, ya podrás editar o cancelar las acciones, cerrar posiciones, cambiar el tipo de copia (posición, margen fijo, spot grid…).

Los consejos de los expertos

Ya hemos visto que el copy trading presenta muchas ventajas para los recién aterrados en el universo Forex. Especialmente los más novatos tienen que ir con cuidado en cada paso que den en sus inversiones. Investigar el historial de los inversores copiados, como hemos dicho, es un primer paso, y también lo es colocar tu dinero en diferentes mercados y usando diferentes estrategias.

Los inversores noveles deberían aprovechar la experiencia de aquellos a los que copian para aprender. Dedicar tiempo a entender por qué se usa una estrategia u otra hará que, a la larga, ya no tengan que depender de otro inversor. Además, tan importante es evaluar el riesgo que uno quiere tomar antes de hacer una inversión como monitorizar el comportamiento de esas inversiones después.

De la mano de un maestro

El concepto de copy trading crea confusión. Hay quien lo confunde con el concepto de social trading o el de mirror trading. No tiene el componente social y comunitario del primero y, en cambio, exige una mayor implicación que el segundo al no copiar todas las acciones del inversor copiado. Aun así, sigue siendo una de las mejores formas de iniciarse en el mundo del Forex si no se tiene experiencia previa.