Con el dólar estallado, debutan los futuros de Bitcoin: quiénes pueden invertir y evitar la devaluación

La CNV aprobó contratos de futuro sobre la base de un índice de precios de Bitcoin contra el peso, que darán cobertura contra la devaluación

A pesar de que el dólar baje en el mundo, en la Argentina siempre es reserva de valor por la depreciación del peso frente a esa moneda. Ahora, algo similar pasará con los bitcoins, a raíz de un nuevo contrato de futuro que se calculará en la criptomoneda.

"La Comisión Nacional de Valores autorizó el reglamento de Matba Rofex de contratos de futuros basados en el Índice Bitcoin Matba Rofex", señala a iProUP Federico Manuel Tjor, abogado especialista en Derecho Informático.

Iván Bolé, abogado financiero, analista técnico, especialista en criptoactivos, afirma a iProUP : "No se trata de un contrato de futuros de un subyacente concreto, en este caso cripto, sino un contrato de futuros sobre un índice financiero, el Índice Bitcoin", aclara-

"Estos contratos se liquidarán en pesos y no involucrarán la entrega física de Bitcoin", apunta a iProUP Rosendo Gravanago, abogado en derecho informático, criptoactivos y blockchain.

Por lo pronto, este martes se publicó también el reglamento con el que funcionarán estos contratos de futuro en el sitio de Matba Rofex.

Con qué se especula a través del nuevo futuro de Bitcoin

"La inversión en estos instrumentos puede ser con fines de cobertura o simplemente para obtener una diferencia positiva, sea por la apreciación o depreciación del par peso-Bitcoin", indica Bolé.

Tjor añade que "al ser una operatoria sobre futuros, a diferencia de las operaciones de contado, permitirá tomar cobertura sobre la fluctuación de la criptomoneda e incluso en relación al peso, ya que el Bitcoin opera sobre valores cercanos al 'dólar blue'".

"Puede ser más interesante que un futuro de dólar, ya que tienen como referencia el cambio oficial, mientras que el precio del Bitcoin refleja la cotización de los dólares financieros", expresa.

"El Índice Bitcoin es un producto local que refleja el precio promedio del Bitcoin en el mercado argentino, ya que se calcula en función del valor de mercado que publican ciertos proveedores de cotizaciones seleccionados que, por el momento, son 10 empresas que reúnen los requisitos de elegibilidad para ello", precisa Bolé.

Y completa: "Como el par de comparación es el peso contra el Bitcoin, pueden darse que una depreciación del precio de la divisa expresado en dólares en el mercado global no necesariamente se refleje en una baja del índice, si el peso sufre un proceso de devaluación más o menos acentuado", afirma.

"Algo parecido ocurre con el precio del dólar financiero a nivel local: hay situaciones paradójicas en el que cae en el mundo frente a otras monedas, pero sube en Argentina contra el peso. Eso no significa que el dólar no caiga, sino que el peso cae más", subraya.

Así, sostiene que "con el efecto combinado de ello con el Bitcoin, puede darse algo similar con este nuevo derivado financiero, solo que sumaríamos como tercer factor, al precio del Bitcoin".

Por el momento, sólo podrán operar inversores calificados, como empresas y organismos públicos autorizados por CNV

¿Los inversores chicos podrán especular con Bitcoin en la Bolsa?

"Parecería invitarse a los jugadores institucionales a participar del ámbito de las criptomonedas de un modo más tradicional, quitándole a la operatoria con estos activos infundados temores", comenta a iProUP Juan Diehl Moreno, líder del Departamento Fintech y socio del Departamento de Derecho Bancario y Finanzas Corporativas de Marval, O'Farrell & Mairal.

Según el experto, "así se proveerá de liquidez al ecosistema cripto, lo que impactará positivamente en todos los compradores, incluidos los adquirentes no institucionales o no calificados". No obstante, manifiesta: "Debemos aguardar la futura regulación para conocer algunos aspectos de operatoria", a saber:

Cómo se opera con estos nuevos instrumentos

Si algunos jugadores institucionales, como las entidades financieras, se encuentran dentro del elenco de inversores facultados para invertir en estos instrumentos

Si existirán algunas medidas extra para que inversores no calificados puedan acceder a estos contratos de futuros Índice Bitcoin

"Si bien podrán participar únicamente inversores institucionales o calificados, y el minorista no puede adquirir futuros sobre el nuevo índice Bitcoin, nada impide la conformación de un Fondo Común de Inversión (FCI) que invierta en este índice y permita al público a su vez adquirir cuotas partes del fondo", remarca Tjor.

Qué es el Índice Bitcoin de los contratos a futuro

El Índice Bitcoin no es nuevo, sino que lo publica MatbaRofex desde el año 2021, pero no tenía autorización de la CNV. El precio BTC/ARS se determinaba hasta ahora por el promedio del informado por los exchanges Bitso, Cryptomkt y Decrypto, y operaban como brokers ArgenBTC, BuenBit, FiWind, LetsBIT, Ripio, Satoshitango y Settle.

El contrato de futuros en Bitcoin es el primer instrumento regulado y operable en Argentina basado en criptomonedas

"Ahora, la CNV ha establecido como condición de elegibilidad para los contratos de futuros de Bitcoin que los participantes tengan un contrato vigente con un proveedor de servicios de pago (PSP) registrado ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la prestación y utilización de sus servicios de pago en el país", concreta Gravanago.

Tjor añade: "La normativa estipula una serie de requisitos para la conformación del índice a partir de la información que provean los proveedores de precios, entre otros que resulten entidades que permitan depósitos en pesos a través de transferencia bancaria".

"Si bien los exchanges no pueden ser supervisados por la CNV, se agrega esta exigencia de que tengan contratos vigentes con Proveedores de Servicios de Pago (PSP), para que haya un control por parte del Banco Central", agrega.

Cuál es la tendencia global sobre los derivados de Bitcoin

"En el mundo ya existen productos incluso más sofisticados, como fondos que cotizan en mercados de acciones (ETF), que no solo dan exposición a futuros de Bitcoin sino al subyacente en sí", dice Bolé, y añade que "la tendencia del regulador estadounidense (SEC) ha sido ir con pie de plomo, observar y analizar".

Remarca que "hay posturas encontradas, a favor y en contra, pero lo que resulta imposible de soslayar es que Bitcoin se viene ganando su lugar entre las inversiones de riesgo, siendo incluso una suerte de refugio de valor, al estilo de un 'oro digital', en momentos de turbulencia del dólar y de corridas bancarias tal como la reciente del Silicon Valley Bank".

"Por otra parte, trascendió la noticia que, probablemente en 2023 NASDAQ brinde servicio de custodia de Bitcoin a inversores institucionales", adelanta.

Contratos de futuro de Bitcoin: cómo funcionan

Según el reglamento publicado por MatbaRofex, el nuevo contrato de futuro sobre un Índice Bitcoin tendrá las siguientes características, precisa Bolé:

El tamaño de cada unidad operable (un contrato) equivale a 0,1 bitcoin (10 centavos de la criptomoneda) multiplicado por un factor de ajuste que contempla el rango de cotización del activo

(10 centavos de la criptomoneda) que contempla el rango de cotización del activo Los contratos se denominan, cotizan y se negocian en pesos. Habrá series mensuales, de modo que los inversores operen, por ejemplo, dólar mayo, dólar junio, dólar julio y así sucesivamente

Habrá series mensuales, de modo que los inversores operen, por ejemplo, dólar mayo, dólar junio, dólar julio y así sucesivamente Se liquidan por diferencias y no habrá entrega física del producto subyacente

Se podrán listar opciones sobre este contrato, aunque esta modalidad podría no ser ofrecida desde un inicio

"En síntesis, el producto funciona de forma esencialmente similar a otros contratos de futuros y opciones que ya ofrece Matba Rofex, tal como los futuros y opciones sobre dólar que toman el tipo de cambio oficial, con la particularidad de ser el primer derivado financiero local autorizado por CNV, operable en el mercado y atado a un índice de precios de Bitcoin", concluye Bolé.