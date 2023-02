Duda revelada: cuando comprás en el exterior, qué dolar toman las tarjetas

No sólo por las vacaciones que aún siguen, sino por viajes de trabajo o en búsqueda de un nuevo rumbo, con las tarjetas locales pagás un dólar especial

Ya sea que decidas vacacionar en el exterior o pagar la suscripción de Netflix, es muy probable que utilices tu tarjeta de crédito para pagar estos consumos en dólares. Sin embargo, al haber tantas restricciones y medidas por parte del BCRA, es muy probable que preguntes qué dólar toma la tarjeta de crédito.

¿Cuál es el dólar tarjeta?

El "dólar tarjeta" es el tipo de cambio que se toma a la hora de realizar consumos con la tarjeta de crédito en dólares y, en muchos casos, en otras monedas extranjeras. En estos últimos casos, el banco suele transformar la divisa extranjera a la divisa norteamericana.

El valor del dólar tarjeta se compone de la siguiente forma:

Dólar oficial: se debe tomar en cuenta el valor del "dólar oficial" , tipo de cambio vendedor, del banco con el que operamos

se debe tomar en cuenta el , tipo de cambio vendedor, del banco con el que operamos Impuesto PAIS: al valor del dólar oficial se le debe adicionar el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria . Este corresponde al 30% del valor oficial del banco con el que operemos

al valor del dólar oficial se le debe . Este corresponde al del banco con el que operemos Anticipo del Impuesto a las ganancias: luego, se debe s umar la percepción del Impuesto a las Ganancias que es del 45%

Cabe recordar que este tipo de cambio aplica para gastos en el mes calendario por persona iguales o inferiores a u$s 300. En el caso de superar ese límite, se le debe sumar un 25% en concepto de percepción del Impuesto a los Bienes Personales.

El "dólar Qatar" aplica a los consumos con tarjeta de crédito que superen los u$s 300 mensuales

Ese tipo de cambio se conoce coloquialmente como "dólar Qatar", ya que esta medida se aplicó para disminuir los consumos en dólares de los argentinos que viajaron al mundial de Qatar 2022. Sin embargo, a pesar de que el mundial terminó, la medida sigue vigente y se aplica a todas las personas que tengan consumos por encima de los u$s 300 mensuales.

¿Qué dólar pago si compro en el exterior?

Dependiendo de la compra que hagas en el exterior, será el tipo de cambio que deberás abonar. Por ejemplo, si la compra en el exterior es de libros o material educativo, entonces únicamente abonarás el valor del dólar oficial, mientras que otro tipo de compras, como un videojuego, abonan el tipo de cambio turista siempre y cuando no superen los u$s 300.

Finalmente, en el caso de artículos como teléfonos celulares o cámaras digitales, que pueden superar fácilmente los u$s 300, deberán abonar el "dólar Qatar". Cabe recordar que dicho tipo de cambio aplica al total de las operaciones.

Es decir, si se realizaron gastos en el transcurso del mes por u$s 300, abonarás el tipo de cambio turista o tarjeta. En el caso de que te excedas de los u$s 300, como, por ejemplo, u$s 301, abonarás el tipo de cambio "Qatar" por los u$s 301, elevando considerablemente el monto final a pagar.

Alternativas al dólar tarjeta

Una de las alternativas al dólar tarjeta es a través de una tarjeta de débito, siempre y cuando se debiten de la caja de ahorro en dólares. Esta es una excelente opción, ya que se sabe al momento el monto que deberás abonar.

Una de las alternativas al tipo de cambio "Qatar" es hacer los consumos con dólares previamente adquiridos

En estos casos, deberás contar con el dinero previamente adquirido y depositado en tu cuenta corriente o caja de ahorro en dólares, como también notificar al banco que los gastos que realices en dólares se debiten de esa cuenta.

En esta línea, una de las alternativas para obtener dólares de forma legal en la caja de ahorro son los tipos de cambio financiero como el dólar MEP, el CCL y el "dólar cripto". Para poder acceder a estos tipos de cambio, debemos cumplir con los siguientes requisitos:

Compra de dólar ahorro: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días

no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social

no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria

solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP.

quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP. Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, hay que contar con ingresos declarados para poder operar dólar financiero

como en todo el sistema bursátil, hay que contar con ingresos declarados para poder operar dólar financiero Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural

En el caso de cumplir con estos requisitos, se podrá acceder a estos tipos de cambio, obteniendo, de momento, un tipo de cambio más competitivo. Sin embargo, cabe recordar que, en el caso del dólar tarjeta, esas percepciones pueden tomarse a cuenta para el pago de los tributos mencionados anteriormente, indicó iProfesional.