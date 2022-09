Ingenio criollo versión 4.0: cómo ganar hasta u$s1.000 por mes con baja inversión inicial, sin jefes ni horarios

El negocio de las criptomonedas permite ganar con la compraventa en distintas plataformas de intercambio para hacerse de una ganancia. Las claves

Por a la elevada inflación, la devaluación y las trabas para acceder a divisas extranjeras, muchos argentinos buscan nuevas maneras de generar un ingreso extra o complementar su sueldo.

En este marco, hay una estrategia orientada a aprovechar la demanda de usuarios que compran divisas virtuales para ahorro o bien venderlas para hacerse de pesos (como los freelancers) y consumir en Argentina.

Se trata de los "cajeros cripto", es decir, de personas que se dedican a cambiar saldos digitales (divisas virtuales, pesos, PayPal) en plataformas persona a persona o "P2P", que unen a compradores y vendedores de estos activos.

Cómo se puede ganar dinero siendo un "cajero cripto"

Al mover saldos con otras personas, un cajero cripto registra ganancias por el spread (diferencia entre puntas compradora y vendedora) o la comisión que brindan las plataformas P2P para incentivar las operaciones.

A diferencia de una "cueva", los P2P ponen a disposición un entorno seguro, ya que los usuarios se identifican, tienen una reputación y es posible reclamar en caso de incumplimiento. Una especie de Mercado Libre de saldos digitales.

Pero además implementan el escrow o depósito en garantía: hasta que el encargado de depositar dinero fiat no realiza la transferencia, las criptomonedas quedan congeladas en el sistema. Además, cobran bajas comisiones.

"Las plataformas P2P brindan al usuario la posibilidad de negociar directamente con otras personas las condiciones de compra y venta, conforme con sus preferencias de mercado", señala a iProUP Renata Rodríguez, responsable de la comunidad global y Educación de Paxful, que cuenta con 10 millones de clientes a nivel global.

Según la experta, aquel que quiera hacerse de criptomonedas puede abrir una oferta de compra para atraer interesados que quieran vender o revisar ofertas de venta disponibles y ver cuál es la más conveniente y aceptar sus métodos de pago.

"Tendrá una ventana de chat con el vendedor en la que se le indicará cómo realizar el pago en un lapso de 15 a 30 minutos. Una vez hecha la transferencia, debe cliquear en el botón de pago realizado y esperar que la contraparte verifique que ingresó el dinero. Finalmente, el vendedor liberará los bitcoins a su billetera", remarca Rodríguez.

¿Qué se necesita para empezar como cajero cripto?

El capital inicial varía según la plataforma que se utilice. En el caso de plataformas como Paxful, el mínimo para operar es u$s10, si bien para comenzar como cajero es ideal tener unos u$s1.000 para realizar varias transacciones de compraventa.

"El primer paso es abrir una cuenta, que sólo requiere un email y verificar la identidad. Luego, los usuarios pueden buscar la oferta de un vendedor o crear las propias", señala Rodríguez.

Así, es posible operar criptomonedas utilizando diferentes medios de pago, como otras divisas virtuales, transferencias bancarias y fintech, saldos de PayPal, tarjetas de regalo (Amazon, Google, etcétera) y hasta las redes extrabancarias RapiPago y PagoFacil.

El trading tiene un alto riesgo y requiere conocer cómo funcionan los mercados

"El usuario abona mediante el método convenido, se comprueba la operación, se marca como pagado y la contraparte envía las criptomonedas a sus monederos de Paxful", explica Rodríguez, quien recomienda:

Operar con usuarios de buena reputación y comentarios positivos

Solicitar siempre el comprobante de pago

Liberar las criptomonedas sólo cuando ese ticket esté disponible

¿Cuánto se puede llegar a ganar (o perder) siendo "cajero cripto"?

Las ganancias de un "cajero cripto" dependen del capital inicial, del tiempo que dedicado a la actividad y su destreza en el comercio de activos digitales.

"Como en toda inversión, los resultados se optimizan si es llevada a cabo con tiempo, dedicación y entendimiento", resalta Rodríguez. Y añade: "El spread cambia según la estrategia del vendedor y el método de pago", señala la ejecutiva, quien remarca dos técnicas básicas:

"Si la idea es priorizar cantidad, el spread de la compraventa puede variar entre 1 y 2% para métodos de pago más populares"

"Si el foco es la calidad, las formas de pago menos competitivas ofrecen un spread de 5% a 10%"

Darian Yane, economista y magister en administración de empresas, coincide en que la ganancia depende de las horas destinadas a la tarea: "Si bien ninguna actividad tiene riesgo cero, lo cierto es que si utilizamos plataformas serias, como Binance o Paxful, disminuye considerablemente", señala.

En este marco, se estima que quienes destinan a esta actividad buena parte de su tiempo y conocen el mercado ganan hasta 1.000 dólares mensuales.

¿Qué cuestiones legales hay que tener en cuenta para ser "cajero cripto"?

Guillermo Navarro, socio de Bindelex Abogados, señala a iProUP: "Aquellos que realizan esta actividad no tienen problemas porque operan montos bajos o no realizan operaciones frecuentes".

Y agrega: "El inconveniente se suele presentar cuando hay habitualidad en el proceso y se desarrollan muchas transacciones, por las que puede exigirse que se justifique el origen del dinero".

"El caso concreto se da cuando no se pueden justificar los movimientos. Esto genera una obligación que posiblemente el banco, si detecta una operación sospechosa, pida información", añade.

El experto explica que, al no tratarse de empresas sino de particulares, es muy probable que no tengan el equipo necesario para aplicar la política de "conozca a su cliente" o KyC, por lo que no se pueden ver los procesos y la legalidad de las transacciones y el banco puede cerrar la cuenta. Sin embargo, las plataformas P2P sí ofrecen la verificación de identidad.

Con respecto a los impuestos, los usuarios de criptomonedas deben tributar ante AFIP:

Ganancias: sólo abonan en caso de que se obtenga una renta por su venta o revalorización de tenencias

Bienes Personales: entre 0,5% y el 1,75% si se interpretan como radicadas en el país(0,7% al 2,25% en el exterior)

IVA: exentas

Régimen: el Monotributo sirve para quienes operen hasta el máximo de la categoría H: $4,23 M al año (para montos superiores, hay que darse de alta en autónomos)

Finalmente, Navarro aconseja a quienes se dediquen a la actividad que resguarden toda la información y lleven un control de las transacciones, ya que esta información queda registrada en el banco u entidades con las que operen.