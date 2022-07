El CEO de Binance perdió millones con la caída cripto, pero estos motivos clave lo entusiasman

El fundador del exchange más importante del mundo, Binance, expuso las razones por las cuales continúa apostando por las criptomonedas

El criptoinvierno, crisis que llevó al ecosistema de las criptomonedas a caer en su capitalización de mercado de u$s 3.2 billones a fin de 2021 a los actuales u$s 850.000 millones, no tiene un fin claro y una de las personas más afectadas por este desplome es el CEO de Binance, Chengpang Zhao (CZ).

El empresario reconoce que la situación actual que atraviesan los criptoactivos "puede ser inquietante y aterradora para muchas personas", en especial para aquellas que están dando sus primeros pasos dentro en el mundo cripto.

"Pero, si tomamos como referencia una visión más a largo plazo, Bitcoin estaba a 2.000 dólares cuando Binance arrancó. Hoy en día ronda los 20.000 dólares. Siguen siendo 10 veces más que hace unos años. Los mercados atraviesan ciclos. Este no es el primero y tampoco será el último", manifestó CZ en una entrevista con Business Insider.

CZ explicó los motivos por los cuales cree en la recuperación cripto

Las razones que alientan a CZ a creer en la remontada

Zhao remarca, en primer lugar, que los fondos de criptodivisas y de capital riesgo están recaudando miles de millones de dólares pese al desplome que impactó a las criptomonedas en el primer semestre del año.

Luego CZ pondera el fuerte interés institucional, donde las grandes firmas financieras desarrollan estrategias para apostar altos patrimonios en el mercado cripto.

Por último, el CEO de Binance valora la mayor utilidad del ecosistema con más casos de uso, que le brindará en el futuro más estabilidad.

"La volatilidad es una característica relacionada con tamaño del mercado", subrayó Zhao.

El tuit de CZ anunciando las nuevas incorporaciones

Los planes de Binance para el futuro

A contramano de la tendencia que se impone, Binance planea cubrir 2.000 puestos de trabajo nuevos.

La noticia fue revelada por CZ desde sus redes sociales y en un contexto donde reina una volatilidad extrema en el mercado de los activos digitales.

"Hoy, estamos contratando para 2000 posiciones abiertas para Binance", manifestó CZ en un tuit.

Además, Zhao destacó que "tenemos un cofre de guerra muy saludable, de hecho, estamos ampliando las contrataciones en este momento", en el marco de la conferencia Consensus 2022 al ser consultado por la crisis que atraviesa uno de sus competidores, Coinbase.

"Durante los mercados alcistas, todos inician sus propios proyectos, todos pagan compensaciones ridículas a todos. Si estamos en un criptoinvierno, aprovecharemos eso, usaremos eso al máximo", subrayó CZ.