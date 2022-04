Binance incorpora especialistas en regulación a su equipo: cuál será su misión

El exchange sumó a sus filas a exreguladores de la Financial Conduct Authority (FCA) y la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)

El exchange Binance, el mayor proveedor global de infraestructura para el ecosistema de blockchain y criptomonedas, incorporó a la compañía a ex reguladores de Financial Conduct Authority (FCA) y la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) para seguir reforzando el cumplimiento de regulaciones a nivel global.

Se trata de Steven McWhirter y Seth Levy, quienes se desempeñaron en FCA y FINRA, respectivamente, y tienen la misión de "hacer crecer y seguir fortaleciendo su liderazgo y su equipo de compliance global", explicaron desde Binance mediante un comunicado.

Steven McWhirter tendrá el cargo de director de Política Regulatoria, desde donde liderará el equipo de política regulatoria global y se asegurará de que Binance cumpla con sus obligaciones regulatorias, con los mayores estándares.

Antes de unirse a Binance, Steven trabajó durante más de nueve años en FCA, donde fue gerente de Estrategia y Compromiso en la División de Datos, Tecnología e Innovación.

La experiencia de los reguladores antes de arribar a Binance

Durante su tiempo en la FCA, Steven se destacó como experto en materia de políticas y participó en múltiples grupos de trabajo enfocados en el Reino Unido, la UE y otros países, incluida la guía cripto de la FCA.

También apoyó la innovación en los servicios financieros al administrar la Secretaría de la Global Financial Innovation Network (GFIN), una red conformada por más de 75 reguladores y observadores a nivel mundial.

Steven McWhirter tendrá el cargo de director de Política Regulatoria

Seth Levy se une a Binance como jefe de Vigilancia del Mercado, desde donde supervisará los esfuerzos que se llevan adelante para construir e implementar una infraestructura y un sistema de vigilancia capaz de abordar los riesgos asociados con el comercio de activos digitales en todo el mundo.

Seth se suma a Binance con más de dos décadas de experiencia en seguridad, gestión de riesgo y protección de usuarios. Pasó más de cinco años en Citadel y Citadel Securities como director global de Vigilancia, y 16 años en FINRA. Su último cargo en FINRA fue el de director senior de Trading Analysis dentro del Departamento de Regulación del Mercado.

En esta posición, Seth dirigió el equipo responsable de diseñar y realizar la vigilancia de los mercados de valores de los EE. UU., investigar conductas indebidas y examinar el cumplimiento de normas y reglamentos.

"En un entorno regulatorio dinámico y en desarrollo, como el de las criptomonedas y el blockchain, Binance continúa atrayendo a expertos de primera línea que creen en la importancia de proporcionar una plataforma segura para los usuarios", afirmó el CEO de Binance, CZ (Changpeng Zhao).

Seth se suma a Binance con más de dos décadas de experiencia en seguridad

La búsqueda de Binance con la llegada de los reguladores

"La incorporación de Steven y Seth a nuestro equipo de compliance global no solo es un gran impulso para Binance, sino también para la industria de las criptomonedas y el blockchain, en la medida en la que continuamos liderando el sector, al trabajar en colaboración con reguladores, legisladores y líderes de la industria, con el objetivo de hacer crecer el ecosistema de manera responsable y sostenible."

Este anuncio es parte de los permanentes esfuerzos de Binance para hacer crecer y fortalecer su liderazgo y su equipo de compliance global.

Recientemente, Binance también promovió a Chagri Poyraz como jefe Global de Sanciones.

El CEO de Binance, CZ (Changpeng Zhao)

La búsqueda por mejorar la regulación

"La regulación es un componente importante y necesario en el ciclo de vida de todos los sectores innovadores", sostuvo Steven.

Y añadió: "Mis esfuerzos se orientarán a apoyar a Binance en el trabajo de garantizar que el cumplimiento regulatorio global siga mejorando a la par de la innovación cripto y blockchain".

"Liderar el equipo de políticas regulatorias de Binance me permitirá aprovechar mi experiencia como ex regulador de conducta, para crear un ecosistema cripto sostenible que se centre en la protección del consumidor y la integridad del mercado", destacó.

Por su parte, Seth comentó: "Tengo muchas ganas de trabajar con el equipo para llevar las ya excelentes capacidades de vigilancia de Binance al siguiente nivel". "Nuestro objetivo es garantizar que los usuarios de Binance estén protegidos contra cualquier forma de actividad nefasta o de malos actores", añadió.

"Trabajaremos para involucrar más proactivamente a los reguladores y a otros actores del mercado con el objetivo de fortalecer la integridad del mercado, la protección del usuario y mejorar la confianza del público en el mercado cripto", concluyó.