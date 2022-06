Reservar hoteles en el metaverso y pagar con criptos: ¿cómo será el turismo del futuro?

Una encuesta reciente dio datos sobre las expectativas que tienen las personas a la hora de viajar, y los resultados parecen de relato de ciencia ficción

La empresa de soluciones tecnológicas para hotelería, Oracle Hospitality publicó los resultados de "Hospitality in 2025: Automated, Intelligent… and More Personal", una encuesta a más de 5.200 consumidores y 633 ejecutivos hoteleros en todo el mundo durante marzo y mayo de 2022.

El estudio reveló que la mayoría de los encuestados prefiere no tener contacto alguno con el personal hotelero y preferiría previsualizar su reserva en el metaverso.

También les gustaría que los hoteles adopten más tecnologías para ofrecer servicios más llamativos, y algunos incluso quieren poder pagar con Bitcoin (BTC).

Después de dos años de pandemia y restricciones el deseo de viajar de las personas es notable.

Tras la pandemia, los turistas tienen nuevas necesidades

Viajar al futuro

Más del 90% de los encuestados aseguró que planeaba viajar en los próximos 6 meses. Pero, al mismo tiempo, la pandemia también lleva una actitud más asocial mientras se viaja, y la expectativa de uso de nuevas tecnologías para facilitar estas experiencias sin contacto.

El 92% de los participantes del estudio estuvieron de acuerdo en que no extrañan estar cerca de otras personas mientras se alojan en un hotel. Al mismo tiempo, un 73% cree que es más probable que se hospede en un hotel que ofrezca tecnología de autoservicio para minimizar el contacto con el personal y otros huéspedes.

Según el sondeo, los viajeros quieren usar su teléfono para administrar su experiencia en el hotel, incluido el check-in y el check-out, el pago, el pedido de comida, y más. También esperan poder personalizar aún más su viaje, poder pagar únicamente por los servicios que utilicen e interactuar únicamente con robots.

Asimismo, el 45% quiere que las comodidades de la habitación, como la luz, la temperatura y las cerraduras, se ajusten con controles de voz. Mientras, un 25% espera que la habitación se ajuste automáticamente y que se exhiba arte digital que se ajuste a sus preferencias.

El 45% dijo que el acceso a entretenimiento a pedido y poder conectarse sin problemas a sus cuentas personales de streaming o juegos es un "elemento imprescindible número 1 durante su estadía".

El Metaverso abre muchas posibilidades para el turismo

Sin salir de casa

El metaverso, la inteligencia artificial (AI) y las criptomonedas también forman parte del imaginario del viaje del futuro. De acuerdo con la encuesta, un 68% de los viajeros preferiría preseleccionar su habitación o propiedad en el metaverso. Esto quiere decir tener un vistazo previo de su estadía en el mundo virtual para corroborar que esté a la altura de sus expectativas.

Además, el 74% está interesado en que los hoteles utilicen IA para personalizar mejor los servicios y las ofertas. También preferirían solicitar el servicio de habitaciones desde su teléfono o un chatbot, y realizar pagos sin contacto (49%). De estos, 5% aseguró que quiere pagar con criptomonedas.

De acuerdo con el estudio, los hoteles ya están adoptando varios de estos desarrollos, no solo para mantenerse competitivos en el mercado, sino también para abordar la escasez de personal.

El 96% invierte en tecnología sin contacto y más de la mitad de los dueños de hoteles coincidieron en que su mayor prioridad es adoptar tecnologías que mejoren o eliminen la necesidad de la experiencia de recepción de acá a 2025.

El 65% añadió que la incorporación de nuevas tecnologías es fundamental para hacer frente a la escasez de mano de obra y atraer nuevos talentos, según el sitio diariobitcoin.