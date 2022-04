¿Dejás siempre encendido el Bluetooth del celular?: motivos por los cuales no tenés que hacerlo más

Para mucha gente es común dejar la conexión bluetooth constantemente encendida, sin embargo esta práctica puede acarrear varios problemas

El bluetooth ya es parte de la vida diaria, tanto que ya casi nadie se pregunta "¿qué es eso?. Sin embargo y a pesar de su gran utilidad para compartir archivos y conectar dispositivos, también puede ser muy perjudicial por dejar al usuario como posible víctima de un ciberataque o que lo vinculen números no deseados.

El peligro del bluetooth constantemente encendido

Hay muchos usuarios que optan por dejarlo constantemente activado, algo que según algunos expertos no es muy recomendable porque podés poner en riesgo tu seguridad y tu privacidad.

El bluetooth funciona gracias a la radiofrecuencia y es capaz de conectar los aparatos entre sí en una banda de 2,4 GHz. Mientras se produce todo esto, también se están enviando datos y eso hace que no sea recomendable dejarlo constantemente activado.

El Identificador Único Universal (UUID) está activado a la vez que el bluetooth y de esta manera, aunque no se esté vinculado con otro dispositivo, puede servir a otros usuarios para conectarse. Aquí el problema surge cuando alguien obtiene la propia UUID, ya que esa persona podría obtener la ubicación del dueño al instante.

Sin embargo, surge otro problema mayor: al estar siempre activado te exponés a sufrir un ciberataque porque algunos hackers son capaces de interponerse en la conexión entre dispositivos y conseguir descifrar lo que se está enviando e incluso son capaces de modificar esos datos.

El teléfono se puede conectar de esta manera a un usuario sin que él mismo se dé cuenta, mientras están recopilando todo tipo de información sensible o incluso saturar las comunicaciones de una forma muy sencilla por el simple hecho de tenerlo activado.

Tener el bluetooth apagado tiene otros beneficios, ya que no solo mejora tu seguridad para que no se te vinculen números no autorizados sino que además podés ahorrar batería, según un artículo del sitio 20minutos.es.